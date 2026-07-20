Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Ρόδρι τα πρώτα... δαχτυλίδια πρωταθλητή για νικητές Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων
Ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Ρόδρι τα πρώτα... δαχτυλίδια πρωταθλητή για νικητές Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων
Συνολικά η FIFA θα παραδώσει 30 εξατομικευμένα δαχτυλίδια στους νικητές - Εχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς
Τα πρώτα δαχτυλίδια πρωταθλητή για την κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου παραδόθηκαν χθες βράδυ στους Ισπανούς μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απένειμε τα χρυσά δαχτυλίδια, όπως συμβαίνει στα αθλήματα στις ΗΠΑ, στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε λίγο μετά τη δραματική νίκη τους στον τελικό.
Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 «εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος», για τους νικητές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ινφαντίνο τήρησε την υπόσχεσή του σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι.
Ο πρόεδρος της FIFA εμφανίστηκε μέσα στα αποδυτήρια της Ισπανίας μαζί με τον μέσο, ο οποίος δέχτηκε με υπερηφάνεια το δαχτυλίδι πριν το φορέσει και τραβήξει μια φωτογραφία με τον Ινφαντίνο. Αρκετοί από τους αστέρες της Ισπανίας —μεταξύ των οποίων οι Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο— πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε αντίγραφα του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε δηλώσει ότι τα δαχτυλίδια θα φέρουν την εικόνα του χρυσού τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη μία πλευρά, ενώ η άλλη πλευρά θα εξατομικευτεί μετά τον τελικό ώστε να «αντανακλά την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας».
Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 148.000 δολάρια (110.000 λίρες).
Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας. Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν... προσωρινά καθώς κάθε ένα από τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 «εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος», για τους νικητές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ινφαντίνο τήρησε την υπόσχεσή του σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι.
Spain receive first ever FIFA World Cup winners ring. 💍✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Following a tradition made famous by the NFL and NBA, every player and member of the winning coaching staff received a personalised champions ring. pic.twitter.com/Hzd7HsWNa3
Ο πρόεδρος της FIFA εμφανίστηκε μέσα στα αποδυτήρια της Ισπανίας μαζί με τον μέσο, ο οποίος δέχτηκε με υπερηφάνεια το δαχτυλίδι πριν το φορέσει και τραβήξει μια φωτογραφία με τον Ινφαντίνο. Αρκετοί από τους αστέρες της Ισπανίας —μεταξύ των οποίων οι Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο— πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε αντίγραφα του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
A look at the FIFA World Cup 2026 first championship ring. pic.twitter.com/HIaHtNtxRA— shao_lin (@Igshao1) July 18, 2026
Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε δηλώσει ότι τα δαχτυλίδια θα φέρουν την εικόνα του χρυσού τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη μία πλευρά, ενώ η άλλη πλευρά θα εξατομικευτεί μετά τον τελικό ώστε να «αντανακλά την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας».
🇺🇸💍 FIFA chief Infantino reveals the golden ring:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 19, 2026
“For the first time, this golden ring will be awarded to every player of the winning team.”
The first-ever championship ring in World Cup history… you can tell they’re in the USA 😂
Writer: Samuelpic.twitter.com/ydnpv1wVyo
Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 148.000 δολάρια (110.000 λίρες).
Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας. Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν... προσωρινά καθώς κάθε ένα από τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα