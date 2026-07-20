Ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Ρόδρι τα πρώτα... δαχτυλίδια πρωταθλητή για νικητές Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA

Ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Ρόδρι τα πρώτα... δαχτυλίδια πρωταθλητή για νικητές Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων

Συνολικά η FIFA θα παραδώσει 30 εξατομικευμένα δαχτυλίδια στους νικητές -  Εχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς

Ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Ρόδρι τα πρώτα... δαχτυλίδια πρωταθλητή για νικητές Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων
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Τα πρώτα δαχτυλίδια πρωταθλητή για την κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου παραδόθηκαν χθες βράδυ στους Ισπανούς μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απένειμε τα χρυσά δαχτυλίδια, όπως συμβαίνει στα αθλήματα στις ΗΠΑ, στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε λίγο μετά τη δραματική νίκη τους στον τελικό.

Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 «εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος», για τους νικητές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Ινφαντίνο τήρησε την υπόσχεσή του σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της Ισπανίας, Ρόδρι.


Ο πρόεδρος της FIFA εμφανίστηκε μέσα στα αποδυτήρια της Ισπανίας μαζί με τον μέσο, ο οποίος δέχτηκε με υπερηφάνεια το δαχτυλίδι πριν το φορέσει και τραβήξει μια φωτογραφία με τον Ινφαντίνο. Αρκετοί από τους αστέρες της Ισπανίας —μεταξύ των οποίων οι Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρο Πόρο— πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε αντίγραφα του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.


Πριν από τον τελικό, η FIFA είχε δηλώσει ότι τα δαχτυλίδια θα φέρουν την εικόνα του χρυσού τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη μία πλευρά, ενώ η άλλη πλευρά θα εξατομικευτεί μετά τον τελικό ώστε να «αντανακλά την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας». 
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Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 148.000 δολάρια (110.000 λίρες).

Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας. Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν... προσωρινά καθώς κάθε ένα από τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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