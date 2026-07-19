Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα

Οι διανομείς διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας μετά τον θάνατο 24χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείων





Οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής efood και Wolt έχουν προκηρύξει







Οι διανομείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και μεγαλύτερη μέριμνα για την υγεία και την ασφάλειά τους, τονίζοντας ότι το δυστύχημα του συναδέλφου τους ανέδειξε με τραγικό τρόπο τους κινδύνους του επαγγέλματος.



Η στάση εργασίας συμπίπτει με μία από τις πιο εμπορικές βραδιές του χρόνου για τις υπηρεσίες delivery, καθώς ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές που παραδοσιακά επιλέγουν να παραγγείλουν φαγητό για να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο σπίτι. Οι καταναλωτές καλούνται είτε να προγραμματίσουν τις παραγγελίες τους νωρίτερα είτε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για το βράδυ του τελικού.



H ανακοίνωση των εργαζομένων της Efood Άλλος ένας συνάδελφος διανομέας, μόλις 20 ετών, έχασε τη ζωή του το ξημέρωμα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε γρήγορα δημοσιότητα, καθώς συνέβη κοντά στα κεντρικά της ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, πιθανότατα θα είχε περάσει απαρατήρητο όπως τα περισσότερα. Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, κάποια καταλήγουν σε δυστυχήματα, τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι βέβαιο πώς δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμών και των νεκρών.



Σύμφωνα με φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί, ο συνάδελφος οδηγούσε μηχανάκι με κουτί της Wolt. Είναι γνωστό ότι πολλοί διανομείς που εργάζονται ως freelancers απασχολούνται παράλληλα σε περισσότερες από μία πλατφόρμες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία εταιρεία πλατφόρμας δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ενημέρωση ή τοποθέτηση σχετικά με τον θάνατό του. Ακόμη και σε ένα εργατικό δυστύχημα που έλαβε δημοσιότητα, οι εταιρείες επιλέγουν τη σιωπή, απαξιώνοντας να αποδώσουν τη βαρύτητα που αρμόζει στην απώλεια ενός εργαζομένου. Είναι μια στάση εξοργιστική.



Το καθεστώς της freelancing εργασίας, που διαμορφώθηκε με τον ν. 4808/2021, μεταφέρει στους εργαζόμενους μεγάλο μέρος του βάρους και του ρίσκου της εργασίας, αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους. Παράλληλα, τα καθεστώτα των εργολάβων εντείνουν την εκμετάλλευση και τη διάχυση της ευθύνης, μετατρέποντας πολλές φορές τους εργαζόμενους ακόμη και σε «φαντάσματα». Η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το οκτάωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Όταν η κόπωση από 12 ή και 14 ώρες δουλειάς συνδυάζεται με την πίεση για ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά.



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Οι διανομείς, όπως και οι οικοδόμοι, συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μόλις μία ημέρα πριν, ένας 27χρονος Αιγύπτιος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση σε εργοτάξιο, σε ένα ακόμη εργατικό ατύχημα που αναδεικνύει τις συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας και των ελλείψεων στα μέτρα ασφαλείας.



Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Όλοι και όλες στη στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του 20χρονου συναδέλφου.



Η θλίψη να μετατραπεί σε οργή και συμμετοχή στην στάση εργασίας στον τελικό του Μουντιάλ (19/7: 19.00-00.00).



Χωρίς τη δυνατότητα παραγγελίας φαγητού μέσω delivery ενδέχεται να βρεθούν χιλιάδες καταναλωτές το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που κορυφώνεται το ενδιαφέρον για τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής efood και Wolt έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 19:00 έως τις 24:00, με αποτέλεσμα να αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις ή και πλήρης αναστολή των παραδόσεων σε πολλές περιοχές της χώρας.Η κινητοποίηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο νεαρού διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Μεσογείων και αποτελεί, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εργασίας και τα ζητήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν καθημερινά.Οι διανομείς ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και μεγαλύτερη μέριμνα για την υγεία και την ασφάλειά τους, τονίζοντας ότι το δυστύχημα του συναδέλφου τους ανέδειξε με τραγικό τρόπο τους κινδύνους του επαγγέλματος.Η στάση εργασίας συμπίπτει με μία από τις πιο εμπορικές βραδιές του χρόνου για τις υπηρεσίες delivery, καθώς ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές που παραδοσιακά επιλέγουν να παραγγείλουν φαγητό για να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο σπίτι. Οι καταναλωτές καλούνται είτε να προγραμματίσουν τις παραγγελίες τους νωρίτερα είτε να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για το βράδυ του τελικού.Άλλος ένας συνάδελφος διανομέας, μόλις 20 ετών, έχασε τη ζωή του το ξημέρωμα της 15ης Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε γρήγορα δημοσιότητα, καθώς συνέβη κοντά στα κεντρικά της ΕΡΤ. Αν δεν υπήρχε αυτή η συγκυρία, πιθανότατα θα είχε περάσει απαρατήρητο όπως τα περισσότερα. Δυστυχώς, τα εργατικά ατυχήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο, κάποια καταλήγουν σε δυστυχήματα, τα περισσότερα δεν γίνονται ποτέ γνωστά. Είναι βέβαιο πώς δεν καταγράφονται ως εργατικά ατυχήματα, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ουσιαστική ενημέρωση για τον πραγματικό αριθμό των τραυματισμών και των νεκρών.Σύμφωνα με φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί, ο συνάδελφος οδηγούσε μηχανάκι με κουτί της Wolt. Είναι γνωστό ότι πολλοί διανομείς που εργάζονται ως freelancers απασχολούνται παράλληλα σε περισσότερες από μία πλατφόρμες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία εταιρεία πλατφόρμας δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια ενημέρωση ή τοποθέτηση σχετικά με τον θάνατό του. Ακόμη και σε ένα εργατικό δυστύχημα που έλαβε δημοσιότητα, οι εταιρείες επιλέγουν τη σιωπή, απαξιώνοντας να αποδώσουν τη βαρύτητα που αρμόζει στην απώλεια ενός εργαζομένου. Είναι μια στάση εξοργιστική.Το καθεστώς της freelancing εργασίας, που διαμορφώθηκε με τον ν. 4808/2021, μεταφέρει στους εργαζόμενους μεγάλο μέρος του βάρους και του ρίσκου της εργασίας, αντιμετωπίζοντάς τους ως αναλώσιμους. Παράλληλα, τα καθεστώτα των εργολάβων εντείνουν την εκμετάλλευση και τη διάχυση της ευθύνης, μετατρέποντας πολλές φορές τους εργαζόμενους ακόμη και σε «φαντάσματα». Η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, η αμοιβή με το κομμάτι, τα εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το οκτάωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Όταν η κόπωση από 12 ή και 14 ώρες δουλειάς συνδυάζεται με την πίεση για ταχύτητα και παραγωγικότητα, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά.Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4808) επιτρέπει και ενισχύει τις εργολαβίες και τα καθεστώτα «freelancing», αντί να προστατεύει ουσιαστικά την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων.Οι διανομείς, όπως και οι οικοδόμοι, συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μόλις μία ημέρα πριν, ένας 27χρονος Αιγύπτιος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από πτώση σε εργοτάξιο, σε ένα ακόμη εργατικό ατύχημα που αναδεικνύει τις συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας και των ελλείψεων στα μέτρα ασφαλείας.Να μην συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Όλοι και όλες στη στάση εργασίας την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ. Για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του 20χρονου συναδέλφου.Η θλίψη να μετατραπεί σε οργή και συμμετοχή στην στάση εργασίας στον τελικό του Μουντιάλ (19/7: 19.00-00.00).

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Wolt Όχι άλλα εργοδοτικά εγκλήματα «ατυχήματα» στο βωμό των κερδών της εταιρείας. Άλλος ένας συνάδελφος δεν γύρισε σπίτι του. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος.



Οργή μας γεμίζει η είδηση πως ένας ακόμα συνάδελφος μας, αυτή τη φορά 20 χρονών, δεν γύρισε πίσω στο σπίτι του μετά την δουλειά. Αντί αυτού άφησε την τελευταία του πνοή στην Μεσογείων έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ τα ξημερώματα της Τετάρτης.



Πόσοι ακόμα συνάδελφοι χρειάζεται να χάσουν την ζωή τους για να πάρει επιτέλους εταιρεία και κράτος τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην είμαστε βαθύτατα εκτεθειμένοι στον δρόμο; Γιατί να παίζουμε την ζωή μας κορώνα γράμματα ξημερώματα; Η απάντηση είναι μία, για εργοδοσία και κράτος οι ζωές μας μπροστά στα δικά τους σχέδια και στρατηγικές είναι ένα κόστος! Αρκεί να σκεφτούμε πως το χθεσινό έγκλημα θα καταγραφεί ως “τροχαίο” και όχι ως “εργατικό”.



Όσο συνάδελφοι γλιτώνουν στο “παρά πέντε” μια σύγκρουση ή όπως έγινε σήμερα τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή χάνουν και την ζωή τους, η Wolt διαφημίζει συνεργασίες με Ινστιτούτα υπό την αιγίδα του Υπουργείο Μεταφορών των γνωστών σε όλους μας Τεμπών, για καμπάνιες “υπεύθυνων μετακινήσεων” με τίτλο “Moving the City, Responsibly”!



Πάει πολύ η εταιρεία που μας έχει κάνει λάστιχο, που δεν παρέχει κανένα μέτρο προστασίας πέρα από τα βασικά που και για αυτά πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις, που μας έχει μόνιμα πάνω από την εφαρμογή μήπως προκηρύξει bonus απολαβές ή αποστολές για έξτρα εισόδημα την ώρα βροχών ή αυτήν την εποχή μεσημέρια καλοκαιριού να διδάσκει και πώς να μετακινούμαστε υπεύθυνα.



Ας ενημερώσουμε λοιπόν την εταιρεία για το εξής: Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά με σταθερή εργασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ανθρώπινους ρυθμούς δουλειάς, επαρκή εισοδήματα και πλήρη ευθύνη του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.



Οι εργαζόμενοι της Wolt δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από μια εταιρεία που μας βλέπει ως νούμερα και στατιστικά, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην στάση εργασίας την Κυριακή 19/7 από 19:00 έως 00:00 της ίδιας ημέρας με συγκέντρωση 19:30 στα KFC Αμπελόκηποι (Λ. Αλεξάνδρας & Κηφισίας).



Δεν θα μείνουμε θεατές όσο συνάδελφοί μας χάνουν τόσο άδικα και τόσο πρόωρα την ζωή τους στον δρόμο! Όλοι 19/7 στις 19:30 στα KFC Αμπελόκηποι (Λ. Αλεξάνδρας & Κηφισίας).

