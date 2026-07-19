Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, τη Βόρεια Εύβοια, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τα νέα μέτρα για οφειλές, την έκθεση για το Κράτος Δικαίου, τα θαλάσσια πάρκα και τις ψηφιακές υπηρεσίες