Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Πορταριά
Τον γιο τους βάφτισαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του στο Πήλιο.
Όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις στο Instagram ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για το μυστήριο, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».
Δείτε τη φωτογραφία
Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2022, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.
Όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις στο Instagram ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για το μυστήριο, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».
Δείτε τη φωτογραφία
Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2022, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.
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