Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
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Κωνσταντίνος Κυρανάκης Βάφτιση Πήλιο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Πορταριά

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γιο τους βάφτισαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του στο Πήλιο.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις στο Instagram ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για το μυστήριο, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο

Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο


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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anta Liapi (@antaliapi)


Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2022, ενώ τον Μάιο του 2025 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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