Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Βαλλιστικοί Πύραυλοι Κίεβο Αντρίι Σιμπίχα

Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας

Σφοδρό σφυροκόπημα με στόχο κυρίως την ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες - Το Κίεβο ζητά «συντριπτική πίεση» στη Μόσχα

Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας
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Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου - περίπου 40 - σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ. «Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.



Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους διαφόρων τύπων, στην πλειονότητά τους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς και 120 drones.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 1.450 drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας τους συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση αντιβαλλιστικών συστημάτων και να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις.




Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.



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Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο


Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές και οι πολιτικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης απηύθυναν συνεχώς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι τρεις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.. Αναφέρθηκε σε πλήγματα σε πέντε συνοικίες. 

Αρκετές ακόμη κτιριακές υποδομές και αποθήκες επλήγησαν στην επιδρομή.

Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας
Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας


Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν σε κτίρια αποθηκών και σε εγκατάσταση logistics στην περιφέρεια του Κιέβου, κοντά στο προάστιο Μπούτσα, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο σταθμός Λουκιανίβσκα του μετρό του Κιέβου έκλεισε προσωρινά, καθώς υπέστη ζημιές η υπέργεια είσοδός του από έκρηξη, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.


Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας
Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας

Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο εξαπολύθηκαν την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
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