Η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου: Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

χαρακτήρισε τη νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους διαφόρων τύπων, στην πλειονότητά τους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς και 120 drones.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 1.450 drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους κατά της Ουκρανίας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας τους συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση αντιβαλλιστικών συστημάτων και να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο

. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Κλείσιμο

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

προσθέτοντας ότι τρεις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.