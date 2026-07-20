Οι αναμονές για την ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ των Δούρου-Παππά και οι… σαφείς αποστάσεις Πολάκη

Τουλάχιστον δεκαπέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν, αναμένοντας τώρα ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την «μεταγραφή» τους στην ΕΛ.Α.Σ