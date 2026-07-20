Οι αναμονές για την ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ των Δούρου-Παππά και οι… σαφείς αποστάσεις Πολάκη
Οι αναμονές για την ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ των Δούρου-Παππά και οι… σαφείς αποστάσεις Πολάκη
Τουλάχιστον δεκαπέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν, αναμένοντας τώρα ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την «μεταγραφή» τους στην ΕΛ.Α.Σ
Με την αλλαγή σκυτάλης στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισφραγίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού μετά την αιφνίδια παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος αναδιατάχθηκαν βίαια οι κοινοβουλευτικές και πολιτικές του δυνάμεις.
Δεκαπέντε τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν, αναμένοντας τώρα ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την «μεταγραφή» τους στην ΕΛ.Α.Σ, παρότι η Αμαλίας εμμένει στις «κόκκινες γραμμές» της και παραμένει φειδωλή απέναντι στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του πολιτικού προσωπικού που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αντιθέτως, ο δρόμος προς την ΕΛ.Α.Σ αποδεικνύεται μακρύς, αφού όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πρέπει να αποποιηθούν της βουλευτικής τους ιδιότητας και να αναμένουν, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει το κόμμα του σε πλήρη διάταξη μάχης, ανακοινώνοντας σήμερα και την Πολιτική του Επιτροπή.
Και στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, εξακολουθούν να ελπίζουν σε μιας μορφής συνεργασία – πιθανά στη μετεκλογική φάση- με την ΕΛΑΣ, αφού η νέα επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου δήλωσε στην πρώτη της ομιλία με τον νέο της ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ανοιχτή στην «συμπόρευση» με την ΕΛ.Α.Σ, όχι όμως και στην «ταύτιση».
Πάντως, παρότι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ήτοι το δίδυμο των Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την Προεδρία, εντούτοις φαίνεται να έχει τώρα «νερώσει» κάπως την στάση της, τείνοντας χείρα φιλίας προς την Αμαλίας.
Αυτός είναι και ο ένας – αλλά όχι ο μόνος- λόγος της εμφανούς αποστασιοποίησης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τηρεί πλέον σαφείς αποστάσεις από το νέο ηγετικό δίδυμο της Κουμουνδούρου, το οποίο απαρτίζουν η Ρένα Δούρου από τη θέση της Προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς έχοντας αναδειχθεί Γραμματέας στο κόμμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πολάκης επέλεξε να συμμετάσχει στο νέο οργανόγραμμα ως απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής που συστήθηκε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και σίγουρα όχι από τη θέση του επικεφαλής, όπως θα τον ήθελαν οι υπόλοιποι της ηγετικής ομάδας.
Για τους παροικούντες τη συριζαϊκή Ιερουσαλήμ, πρόκειται για μια στάση αναμονής από πλευράς του Χανιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είδε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε επικεφαλής του κόμματος να χάνεται γρήγορα και μέσα από τις ψήφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με το σκορ υπέρ της κυρίας Δούρου να διαμορφώνεται σε 7-1. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η πλατιά του κοινωνική απήχηση που νομιμοποιεί το αίτημά του για διεκδίκηση της ηγεσίας, αλλά και η υιοθέτηση μιας ριζοσπαστικής αριστερής γραμμής από την νέα ηγεσία του κόμματος. Αίτημα το οποίο περιέγραψε στην ομιλία του ως απαράβατο όρο για την παραμονή του στο κόμμα, εγκαλώντας, μάλιστα, τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα ότι «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», απέναντι σε επίδικα, όπως η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, τα καρτέλ κτλ.
Υπό αυτήν την έννοια, το νόημα κρύβεται στην τελευταία αποστροφή του Παύλου Πολάκη στην ομιλία του, δηλώνοντας ανοιχτά πως «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», για να καταλήξει ότι «εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τάξεις ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους θέλουν και μπορούν για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω», ζυγίζοντας έκτοτε τις αποφάσεις του.
Δεκαπέντε τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν, αναμένοντας τώρα ένα σήμα από τον Αλέξη Τσίπρα για την «μεταγραφή» τους στην ΕΛ.Α.Σ, παρότι η Αμαλίας εμμένει στις «κόκκινες γραμμές» της και παραμένει φειδωλή απέναντι στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του πολιτικού προσωπικού που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αντιθέτως, ο δρόμος προς την ΕΛ.Α.Σ αποδεικνύεται μακρύς, αφού όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πρέπει να αποποιηθούν της βουλευτικής τους ιδιότητας και να αναμένουν, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει το κόμμα του σε πλήρη διάταξη μάχης, ανακοινώνοντας σήμερα και την Πολιτική του Επιτροπή.
Και στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, εξακολουθούν να ελπίζουν σε μιας μορφής συνεργασία – πιθανά στη μετεκλογική φάση- με την ΕΛΑΣ, αφού η νέα επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος, Ρένα Δούρου δήλωσε στην πρώτη της ομιλία με τον νέο της ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ανοιχτή στην «συμπόρευση» με την ΕΛ.Α.Σ, όχι όμως και στην «ταύτιση».
Επιστροφή στην… ΕΛ.Α.Σ
Πάντως, παρότι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ήτοι το δίδυμο των Ρένας Δούρου και Νίκου Παππά πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την Προεδρία, εντούτοις φαίνεται να έχει τώρα «νερώσει» κάπως την στάση της, τείνοντας χείρα φιλίας προς την Αμαλίας.
Αυτός είναι και ο ένας – αλλά όχι ο μόνος- λόγος της εμφανούς αποστασιοποίησης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τηρεί πλέον σαφείς αποστάσεις από το νέο ηγετικό δίδυμο της Κουμουνδούρου, το οποίο απαρτίζουν η Ρένα Δούρου από τη θέση της Προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παππάς έχοντας αναδειχθεί Γραμματέας στο κόμμα.
Οι αποστάσεις Πολάκη
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πολάκης επέλεξε να συμμετάσχει στο νέο οργανόγραμμα ως απλό μέλος της εκλογικής επιτροπής που συστήθηκε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και σίγουρα όχι από τη θέση του επικεφαλής, όπως θα τον ήθελαν οι υπόλοιποι της ηγετικής ομάδας.
Για τους παροικούντες τη συριζαϊκή Ιερουσαλήμ, πρόκειται για μια στάση αναμονής από πλευράς του Χανιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είδε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε επικεφαλής του κόμματος να χάνεται γρήγορα και μέσα από τις ψήφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με το σκορ υπέρ της κυρίας Δούρου να διαμορφώνεται σε 7-1. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η πλατιά του κοινωνική απήχηση που νομιμοποιεί το αίτημά του για διεκδίκηση της ηγεσίας, αλλά και η υιοθέτηση μιας ριζοσπαστικής αριστερής γραμμής από την νέα ηγεσία του κόμματος. Αίτημα το οποίο περιέγραψε στην ομιλία του ως απαράβατο όρο για την παραμονή του στο κόμμα, εγκαλώντας, μάλιστα, τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα ότι «μέχρι στιγμής γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε», απέναντι σε επίδικα, όπως η κρατικοποίηση της ΔΕΗ, τα καρτέλ κτλ.
Υπό αυτήν την έννοια, το νόημα κρύβεται στην τελευταία αποστροφή του Παύλου Πολάκη στην ομιλία του, δηλώνοντας ανοιχτά πως «από την προγραμματική εκφώνηση των θέσεων μας θα κριθούμε», για να καταλήξει ότι «εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τάξεις ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους θέλουν και μπορούν για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω», ζυγίζοντας έκτοτε τις αποφάσεις του.
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