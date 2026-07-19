Φθηνή η Αθήνα στα ενοίκια, αλλά μόνο για τους Ευρωπαίους: Δείτε πίνακες με τις τιμές σε μεγαλουπόλεις της Γηραιάς Ηπείρου
Φθηνή η Αθήνα στα ενοίκια, αλλά μόνο για τους Ευρωπαίους: Δείτε πίνακες με τις τιμές σε μεγαλουπόλεις της Γηραιάς Ηπείρου
Στις φθηνότερες και πλέον ελκυστικές μεγαλουπόλεις η ελληνική πρωτεύουσα και ως προς τις τιμές πώλησης - Πόσο είναι το ενοίκιο για σπίτι 1, 2, 3 υπνοδωματίων σε Αθήνα, Λονδίνο, Ζυρίχη, Παρίσι και υπόλοιπη Ευρώπη
Μπορεί τα ενοίκια στην Αθήνα να «τρέχουν» με υψηλό, διψήφιο ρυθμό ανόδου στη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας και 1 στους 3 Έλληνες, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, να δαπανά το 40% του εισοδήματός του ώστε να καλύψει ανάγκες στέγασης, ωστόσο η ελληνική πρωτεύουσα, ακόμη, κατατάσσεται στη χαμηλή κλίμακα της Ευρώπης όσον αφορά τα ενοίκια των κατοικιών.
Επιπλέον, το κέντρο της Αθήνας εμφανίζει μεικτή απόδοση ενοικίων που ξεπερνά το 5,5%, ποσοστό υψηλότερο όχι μόνο αν συγκριθεί με άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και έναντι πολλών ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, εξηγώντας γιατί τελικά η αγορά συνεχίζει να προσελκύει εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Συμπέρασμα; Παρά την άνοδο των τιμών των τελευταίων ετών, η Αθήνα παραμένει φθηνή σε ευρωπαϊκούς όρους, εξακολουθώντας να προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι όμως πανάκριβη για τα ελληνικά εισοδήματα. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το κατώτατο ενοίκιο στην Ελλάδα με βάση τη μέση ζητούμενη τιμή στις αγγελίες διαμορφώνεται πάνω από 450 ευρώ για διαμέρισμα των 60 τ.μ., «αντίτιμο μεγαλύτερο του ημίσεος περίπου του μεικτού κατώτατου μισθού», όπως διαπιστώνει η τελευταία μελέτη του το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το «Στεγαστικό ζήτημα και πολιτικές επίλυσης». Ο μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας που υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι, σε ό,τι αφορά το αιτούμενο ενοίκιο, οι φθηνότερες προσφερόμενες κατοικίες κοστολογούνται με τη μέση τιμή ήδη στα 8,89 ευρώ/τ.μ. στα δυτικά προάστια του Λεκανοπεδίου (και στο α’ τρίμηνο του 2026 πάνω από τα 9 ευρώ/τ.μ. με βάση τις αγγελίες) και αυξάνονται σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, έχοντας ξεπεράσει ακόμη και τα 13 ευρώ/τ.μ. στα νότια προάστια.
Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων δεδομένων για την αγορά ακινήτων ReDataset, την τελευταία τριετία τα λεγόμενα «οικογενειακά σπίτια» στην Αθήνα, επιφάνειας από 70 έως 110 τ.μ., έχουν καταγράψει αύξηση κατά μέσο όρο κατά 18%, με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες. Η εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον όμιλο Resolute Cepal Greece, διαπιστώνει ότι το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα στις αγγελίες για σπίτια κατασκευής από το 1960 μέχρι σήμερα και με τιμή από 5 έως 25 ευρώ/τ.μ. διαμορφώνεται πλέον λίγο κάτω του 1.000άρικου, στα 980 ευρώ τον μήνα, από τα 830 ευρώ στις αρχές του 2023. Στις περιοχές με τον μεγαλύτερο όγκο αγγελιών, η Γλυφάδα έχει καταγράψει αύξηση κατά 22,2% φτάνοντας τα 1.320 ευρώ τον μήνα (αν και οι ρυθμοί αύξησης έχουν μειωθεί σημαντικά από το 9% του 2023 μόλις στο 2% το 2025, πιάνοντας ταβάνι). Στα πιο βόρεια της Αθήνας, σε μία ακόμη περιοχή με πολλές αγγελίες την οποία προτιμουν πολλές οικογένειες, το Μαρούσι, την τελευταία τριετία η άνοδος αγγίζει το 20%, από τα 910 ευρώ τον μήνα, που ήταν η μέση τιμή το 2023, φτάνει πλέον στα 1.090 ευρώ μηνιαίως.
Τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από την τελευταία ανάλυση του Global Property Guide, της πλατφόρμας που συγκρίνει δεδομένα για την αγορά ακινήτων διεθνώς, σε 88 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική, για τα ενοίκια σπιτιών στην Ευρώπη, με βάση το μέγεθος 1, 2 ή 3 υπνοδωματίων είναι ενδεικτικά: στην Αθήνα για ένα σπίτι 1 υπνοδωματίου το μέσο ενοίκιο υπολογίζεται στα 650 ευρώ τον μήνα, ανεβαίνει στα 880 ευρώ για το αντίστοιχο 2 υπνοδωματίων ή στα 1.150 ευρώ για ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων.
Η πλατφόρμα κατατάσσει στις μεσαίες προς χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης την ελληνική πρωτεύουσα και ως προς τις τιμές πώλησης: στην Αθήνα, για ένα σπίτι 1 υπνοδωματίου η μέση τιμή που προκύπτει τώρα είναι στα 135.000 ευρώ, για 2 υπνοδωμάτια στα 205.000 ευρώ και για τρία στα 280.000 ευρώ. Στη Ζυρίχη, την πιο ακριβή μακράν ευρωπαϊκή αγορά για σπίτι 1 υπνοδωματίου η μέση τιμή είναι στα 1,15 εκατ. ευρώ, στο Λονδίνο στα 522.000 ευρώ και στο Παρίσι στα 440.000 ευρώ. Η φθηνότερη αγορά πανευρωπαϊκά είναι τα Σκόπια, με τιμή για σπίτι 1 υπνοδωματίου στα 55.000 ευρώ, ενώ στο Βουκουρέστι είναι στα 110.000 ευρώ.
Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ως προς τα ενοίκια, με βάση τα δεδομένα από το δίκτυο Spitogatos, μόνο για την περίοδο των τελευταίων ετών, από το 2021 έως και το 2025, στις αγγελίες, οι αυξήσεις στα ενοίκια ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή σε όλη την Αττική τοποθετούνται στο 24,9% (και υψηλότερα, στο 28,4% στη Θεσσαλονίκη) με την ψαλίδα φυσικά να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για το β’ τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή στα ενοίκια στις αγγελίες ενισχύθηκε στην Αττική κατά 4,5% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, μεταβολή παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους (4,4%) – δείγμα ότι οι ιδιοκτήτες δεν… πτοούνται και διατηρούν υψηλά τις προσδοκίες τους. Ενδεικτικά, στην πολύ ακριβή Βουλιαγμένη η μέση τιμή αγγίζει τα 22 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, στο Κολωνάκι – Λυκαβηττό τα 17,9 ευρώ/τ.μ. και στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη τα 17,4 ευρώ/τ.μ., ενώ στον πιο φθηνό Αγιο Στέφανο η μέση τιμή δεν ξεπερνά τα 7,5 ευρώ/τ.μ. Το Πέραμα έχει ανέβει στα 7,9 ευρώ/τ.μ., λίγο χαμηλότερα από την Παιανία με 8 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, περιοχές ωστόσο όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα νούμερα.
Επιπλέον, το κέντρο της Αθήνας εμφανίζει μεικτή απόδοση ενοικίων που ξεπερνά το 5,5%, ποσοστό υψηλότερο όχι μόνο αν συγκριθεί με άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και έναντι πολλών ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, εξηγώντας γιατί τελικά η αγορά συνεχίζει να προσελκύει εγχώριους και ξένους επενδυτές.
Συμπέρασμα; Παρά την άνοδο των τιμών των τελευταίων ετών, η Αθήνα παραμένει φθηνή σε ευρωπαϊκούς όρους, εξακολουθώντας να προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι όμως πανάκριβη για τα ελληνικά εισοδήματα. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το κατώτατο ενοίκιο στην Ελλάδα με βάση τη μέση ζητούμενη τιμή στις αγγελίες διαμορφώνεται πάνω από 450 ευρώ για διαμέρισμα των 60 τ.μ., «αντίτιμο μεγαλύτερο του ημίσεος περίπου του μεικτού κατώτατου μισθού», όπως διαπιστώνει η τελευταία μελέτη του το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το «Στεγαστικό ζήτημα και πολιτικές επίλυσης». Ο μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας που υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι, σε ό,τι αφορά το αιτούμενο ενοίκιο, οι φθηνότερες προσφερόμενες κατοικίες κοστολογούνται με τη μέση τιμή ήδη στα 8,89 ευρώ/τ.μ. στα δυτικά προάστια του Λεκανοπεδίου (και στο α’ τρίμηνο του 2026 πάνω από τα 9 ευρώ/τ.μ. με βάση τις αγγελίες) και αυξάνονται σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, έχοντας ξεπεράσει ακόμη και τα 13 ευρώ/τ.μ. στα νότια προάστια.
Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων δεδομένων για την αγορά ακινήτων ReDataset, την τελευταία τριετία τα λεγόμενα «οικογενειακά σπίτια» στην Αθήνα, επιφάνειας από 70 έως 110 τ.μ., έχουν καταγράψει αύξηση κατά μέσο όρο κατά 18%, με βάση τις δημοσιευμένες αγγελίες. Η εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον όμιλο Resolute Cepal Greece, διαπιστώνει ότι το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα στις αγγελίες για σπίτια κατασκευής από το 1960 μέχρι σήμερα και με τιμή από 5 έως 25 ευρώ/τ.μ. διαμορφώνεται πλέον λίγο κάτω του 1.000άρικου, στα 980 ευρώ τον μήνα, από τα 830 ευρώ στις αρχές του 2023. Στις περιοχές με τον μεγαλύτερο όγκο αγγελιών, η Γλυφάδα έχει καταγράψει αύξηση κατά 22,2% φτάνοντας τα 1.320 ευρώ τον μήνα (αν και οι ρυθμοί αύξησης έχουν μειωθεί σημαντικά από το 9% του 2023 μόλις στο 2% το 2025, πιάνοντας ταβάνι). Στα πιο βόρεια της Αθήνας, σε μία ακόμη περιοχή με πολλές αγγελίες την οποία προτιμουν πολλές οικογένειες, το Μαρούσι, την τελευταία τριετία η άνοδος αγγίζει το 20%, από τα 910 ευρώ τον μήνα, που ήταν η μέση τιμή το 2023, φτάνει πλέον στα 1.090 ευρώ μηνιαίως.
Η Αθήνα και οι άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλειςΑπό την άλλη πλευρά, παρά την έντονη άνοδο των ενοικίων τα τελευταία χρόνια, η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται μόλις στην 27η θέση μεταξύ 37 ευρωπαϊκών πρωτευουσών και μεγάλων πόλεων ανά την Ευρώπη ως προς το επίπεδο των ενοικίων, γεγονός που αποτυπώνει και την πραγματικότητα ότι δηλαδή το ελληνικό πρόβλημα δεν αφορά τόσο τις απόλυτες τιμές όσο -κυρίως- την αναντιστοιχία μεταξύ ενοικίων και διαθέσιμου εισοδήματος.
Τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από την τελευταία ανάλυση του Global Property Guide, της πλατφόρμας που συγκρίνει δεδομένα για την αγορά ακινήτων διεθνώς, σε 88 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική, για τα ενοίκια σπιτιών στην Ευρώπη, με βάση το μέγεθος 1, 2 ή 3 υπνοδωματίων είναι ενδεικτικά: στην Αθήνα για ένα σπίτι 1 υπνοδωματίου το μέσο ενοίκιο υπολογίζεται στα 650 ευρώ τον μήνα, ανεβαίνει στα 880 ευρώ για το αντίστοιχο 2 υπνοδωματίων ή στα 1.150 ευρώ για ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων.
Η πλατφόρμα κατατάσσει στις μεσαίες προς χαμηλές θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης την ελληνική πρωτεύουσα και ως προς τις τιμές πώλησης: στην Αθήνα, για ένα σπίτι 1 υπνοδωματίου η μέση τιμή που προκύπτει τώρα είναι στα 135.000 ευρώ, για 2 υπνοδωμάτια στα 205.000 ευρώ και για τρία στα 280.000 ευρώ. Στη Ζυρίχη, την πιο ακριβή μακράν ευρωπαϊκή αγορά για σπίτι 1 υπνοδωματίου η μέση τιμή είναι στα 1,15 εκατ. ευρώ, στο Λονδίνο στα 522.000 ευρώ και στο Παρίσι στα 440.000 ευρώ. Η φθηνότερη αγορά πανευρωπαϊκά είναι τα Σκόπια, με τιμή για σπίτι 1 υπνοδωματίου στα 55.000 ευρώ, ενώ στο Βουκουρέστι είναι στα 110.000 ευρώ.
Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ως προς τα ενοίκια, με βάση τα δεδομένα από το δίκτυο Spitogatos, μόνο για την περίοδο των τελευταίων ετών, από το 2021 έως και το 2025, στις αγγελίες, οι αυξήσεις στα ενοίκια ως προς τη μέση ζητούμενη τιμή σε όλη την Αττική τοποθετούνται στο 24,9% (και υψηλότερα, στο 28,4% στη Θεσσαλονίκη) με την ψαλίδα φυσικά να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για το β’ τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή στα ενοίκια στις αγγελίες ενισχύθηκε στην Αττική κατά 4,5% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, μεταβολή παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους (4,4%) – δείγμα ότι οι ιδιοκτήτες δεν… πτοούνται και διατηρούν υψηλά τις προσδοκίες τους. Ενδεικτικά, στην πολύ ακριβή Βουλιαγμένη η μέση τιμή αγγίζει τα 22 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, στο Κολωνάκι – Λυκαβηττό τα 17,9 ευρώ/τ.μ. και στο Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη τα 17,4 ευρώ/τ.μ., ενώ στον πιο φθηνό Αγιο Στέφανο η μέση τιμή δεν ξεπερνά τα 7,5 ευρώ/τ.μ. Το Πέραμα έχει ανέβει στα 7,9 ευρώ/τ.μ., λίγο χαμηλότερα από την Παιανία με 8 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, περιοχές ωστόσο όπου καταγράφονται τα χαμηλότερα νούμερα.
Τα ενοίκια στην ΕυρώπηΠανευρωπαϊκά, με βάση την ανάλυση της πλατφόρμας Global Property Guide που βασίζεται σε στοιχεία από αγγελίες και μεσίτες, Ελλάδα και Κύπρος (Λευκωσία) κινούνται πολύ κοντά με σχεδόν ίδιες τιμές και στις τρεις κατηγορίες διαμερισμάτων 1, 2 και 3 υπνοδωματίων και βρίσκονται χαμηλότερα από το Βελιγράδι και τη Βουδαπέστη, ενώ πιο φθηνές αγορές είναι αυτές των γειτονικών Βαλκανίων σε Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία.
Στα πολύ φθηνά Σκόπια η τιμή για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου είναι στα 280 ευρώ/μήνα, ανεβαίνει στα 370 ευρω για ένα σπίτι 2 υπνοδωματίων και στα 550 ευρώ το σπίτι των 3 υπνοδωματίων. Στον αντίποδα, οι πιο ακριβές αγορές, με βάση την ίδια κατάταξη -και χωρίς φυσικά να λαμβάνεται υπόψη η πολύ κρίσιμη παράμετρος της αναλογίας του διαθέσιμου εισοδήματος με το ενοίκιο- είναι το Λονδίνο και η Ζυρίχη, ενώ ακολουθεί το Αμστερνταμ συμπληρώνοντας το top 3 των ακριβότερων ευρωπαϊκών πόλεων: στην περίπτωση του Λονδίνου για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου το Global Property Guide τοποθετεί το μέσο ενοίκιο στα 2.795 ευρώ, ενώ στη Ζυρίχη το αντίστοιχο νούμερο είναι ελάχιστα χαμηλότερα, στα 2.720 ευρώ/μήνα και στην Ολλανδία στα 2.255 ευρώ/μήνα. Η πλατφόρμα διευκρινίζει ότι λαμβάνει υπόψη τις μέσες ζητουμενες τιμές από δημοσιευμένα στοιχεια αγγελιών.
Το πολύ δημοφιλές Παρίσι είναι πιο χαμηλά, στα 1.800 ευρώ/μήνα, όπως και το Λουξεμβούργο, ενώ ακόμη πιο χαμηλά είναι το Μιλάνο και η Λισαβόνα με μέση τιμή στα 1.500 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
Οι αποδόσειςΕνδιαφέρον έχουν και οι αποδόσεις των ενοικίων στα σπίτια από 1 έως 3 υπνοδωμάτια, όπως τις μετρά η πλατφόρμα, με τις υψηλότερες να καταγράφονται σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, άνω του 8,5% (μεικτή απόδοση) και την Αθήνα να σημειώνει επίσης ικανοποιητικά νούμερα στο 5,5%. Οι καθαρές αποδόσεις από ενοίκια είναι συνήθως 15%-35% χαμηλότερες από τις μεικτές αποδόσεις, ανάλογα με παράγοντες όπως οι φόροι ακινήτων, τα κοινόχρηστα, τα έξοδα συντήρησης, η ασφάλιση, οι περίοδοι όπου το ακίνητο παραμένει κενό και γενικότερα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Ενδεικτικά, στο Λίβερπουλ η μεικτή απόδοση ενοικίου είναι στο 8,6%, στο 8,2% είναι στο Παλέρμο, ενώ από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα υψηλότερα νούμερα καταγράφονται στο Βουκουρέστι, με απόδοση 7,5%, στη Ρίγα με 7,2% και στο Δουβλίνο με 7%. Στο Αμβούργο, στη Ζυρίχη κα τη Γενεύη τα αντίστοιχα ποσοστό κυμαίνονται μεταξύ 2,4% και 2,6%. Η Αθήνα -και δη το κέντρο της πόλης- προσφέρει απόδοση 5,52%, την υψηλότερη μεταξύ των μεγάλων ελληνικών πόλεων, όπου ενδεικτικά η Πάτρα είναι στο 4,68% και η Θεσσαλονίκη στο 4,19%.
Οι ακαθάριστες αποδόσεις υπολογίζονται διαιρώντας τη διάμεση ζητούμενη τιμή ενοικίασης με τη διάμεση ζητούμενη τιμή πώλησης, χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των διάμεσων ζητούμενων τιμών πώλησης για διαμερίσματα 1, 2 και 3 υπνοδωματίων σε κάθε πόλη.
Πηγή: Newmoney.gr
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