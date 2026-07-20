Βίντεο: Ένταση στο φινάλε του τελικού του Μουντιάλ με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Παρέδες
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Βίντεο: Ένταση στο φινάλε του τελικού του Μουντιάλ με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Παρέδες

Ο διεθνής αργεντίνος μέσος δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα στον τελικό και όρμηξε στον Έρικ Γκαρθία και τον Γκάβι

Βίντεο: Ένταση στο φινάλε του τελικού του Μουντιάλ με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Παρέδες
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Ο Λεάντρο Παρέδες ήταν σαν «ταύρος σε υαλοπωλείο» μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. 

Ο διεθνής χαφ της Μπόκα Τζούνιορς έπιασε από το λαιμό τον Έρικ Γκαρθία. Στη συνέχεια τα έβαλε με τον Γκάβι, στον οποίο επίσης όρμηξε. 

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση προκειμένου να συγκρατήσουν τον Παρέδες. Ο οποίος από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, που μπήκε φαινόταν να παίζει σε υψηλή ένταση. Ήταν μέσα σε κάθε στιγμή τσαμπουκά στον τελικό. Πήρε και κίτρινη κάρτα. 


Νωρίτερα, με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα πάντως, ο Λιονέλ Σκαλόνι, που ξέρει το ταμπεραμέντο των παικτών του, μπήκε στη μέση για να σβήσει κάθε εστία έντασης.

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