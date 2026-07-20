Το Ορμούζ στο «κόκκινο»: Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ

Άλλος Aμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο, σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο

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Ο επίσημος απολογισμός των απωλειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς.

Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Το

που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν την 17η Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε κύκλο διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύρραξη έχει γίνει κομμάτια καθώς τον λόγο τον έχουν πάρει τα όπλα και το αδιέξοδο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ παγιώνεται.

Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

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