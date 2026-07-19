Άγριος καβγάς σε προαύλιο εκκλησίας στην Καρδίτσα: Καταγγελία ότι ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας, κατέληξαν στο κρατητήριο, βίντεο

Ο έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του εφημέριου του χωριού και του προέδρου της τοπικής κοινότητας εξελίχθηκε, σύμφωνα με καταγγελίες και μαρτυρίες, σε επεισόδιο με γροθιές





Σύμφωνα με το



Ο καβγάς Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους, πήγαν στο προαύλιο του ιερού ναού προφήτη Ηλία Νεοχωρίου για να διαμορφώσουν τον χώρο για την γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στον ναό με αφορμή την εορτή του «Αη-Λιά» στις 20 Ιουλίου.



Ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια από την Αγιά Μαρίνα, έφτασε στο χώρο ένα φορτηγάκι με τρία άτομα που σκοπό είχαν να στολίσουν τον χώρο για να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής γάμος. Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος του χωριού δεν ήταν ενήμερος για τον γάμο και κλήθηκε ο ιερέας.



Ο ιερέας, όπως δήλωσε στο alithianews.gr, ο πρόεδρος της κοινότητας, πήγε στον ναό και σε έντονο ύφος απαίτησε να φύγουν όλοι από εκεί και να αφαιρέσουν ότι είχαν βάλει το προαύλιο του ναού. Ο πρόεδρος και οι άλλοι του είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι έγινε μεγάλη προεργασία για την γιορτή.







Στον χώρο κλήθηκαν και μετέβησαν, νυν αντιδήμαρχος και ο τέως δήμαρχος ενώ μπροστά βρισκόταν και τέως αντιδήμαρχος αλλά και άλλοι κάτοικοι του χωριού. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον πρόεδρο να ισχυρίζεται πως ο ιερέας του επιτέθηκε και του έδωσε γροθιά στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.



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Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ο ιερέας στο αστυνομικό τμήμα όπου είναι κρατούμενος. Ακολούθως ο πρόεδρος έκανε μήνυση στον ιερέα και ο ιερέας στον πρόεδρο και έναν ακόμη κάτοικο.



Αποτέλεσμα και οι τρεις να μπουν στο κρατητήριο αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι. Τη Δευτέρα καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.



Ο γάμος έγινε με άλλον ιερέα Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Ιερά Μητρόπολη που φρόντισε να στείλει άλλον ιερέα για να τελέσει το μυστήριο του γάμου, ενώ ιερέας στάλθηκε και για τον εσπερινό. Το ίδιο θα συμβεί και την Δευτέρα 20 Ιουλίου την ημέρα του εορτασμού του Αη -Λιά.



Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στο προαύλιο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στο Νεοχώρι Καρδίτσας , όταν έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του εφημέριου του χωριού και του προέδρου της τοπικής κοινότητας εξελίχθηκε, σύμφωνα με καταγγελίες και μαρτυρίες, σε επεισόδιο με γροθιές. Ο πρόεδρος της κοινότητας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ακολούθησαν αλληλομηνύσεις και προσαγωγές Σύμφωνα με το alithianews.gr , υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ του ιερέα του χωριού και του προέδρου της τοπικής κοινότητας. Ακολούθως, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο με αποτέλεσμα αυτός να καταλήξει στο νοσοκομείο και ακολούθως όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα, όπου και κρατούνται μιας και αλληλομηνύθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Κρατούμενος είναι και ένας ακόμη κάτοικος του χωριού μετά από μήνυση του ιερέα για εξύβριση.Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους, πήγαν στο προαύλιο του ιερού ναού προφήτη Ηλία Νεοχωρίου για να διαμορφώσουν τον χώρο για την γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στον ναό με αφορμή την εορτή του «Αη-Λιά» στις 20 Ιουλίου.Ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια από την Αγιά Μαρίνα, έφτασε στο χώρο ένα φορτηγάκι με τρία άτομα που σκοπό είχαν να στολίσουν τον χώρο για να τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής γάμος. Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος του χωριού δεν ήταν ενήμερος για τον γάμο και κλήθηκε ο ιερέας.Ο ιερέας, όπως δήλωσε στο alithianews.gr, ο πρόεδρος της κοινότητας, πήγε στον ναό και σε έντονο ύφος απαίτησε να φύγουν όλοι από εκεί και να αφαιρέσουν ότι είχαν βάλει το προαύλιο του ναού. Ο πρόεδρος και οι άλλοι του είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι έγινε μεγάλη προεργασία για την γιορτή.Τότε, ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε στο χώρο περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα της Λίμνης Πλαστήρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση, ενώ ο αστυνομικός προσπαθούσε να τους συμβιβάσει.Στον χώρο κλήθηκαν και μετέβησαν, νυν αντιδήμαρχος και ο τέως δήμαρχος ενώ μπροστά βρισκόταν και τέως αντιδήμαρχος αλλά και άλλοι κάτοικοι του χωριού. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον πρόεδρο να ισχυρίζεται πως ο ιερέας του επιτέθηκε και του έδωσε γροθιά στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.Ο πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ο ιερέας στο αστυνομικό τμήμα όπου είναι κρατούμενος. Ακολούθως ο πρόεδρος έκανε μήνυση στον ιερέα και ο ιερέας στον πρόεδρο και έναν ακόμη κάτοικο.Αποτέλεσμα και οι τρεις να μπουν στο κρατητήριο αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι. Τη Δευτέρα καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Ιερά Μητρόπολη που φρόντισε να στείλει άλλον ιερέα για να τελέσει το μυστήριο του γάμου, ενώ ιερέας στάλθηκε και για τον εσπερινό. Το ίδιο θα συμβεί και την Δευτέρα 20 Ιουλίου την ημέρα του εορτασμού του Αη -Λιά.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δήλωσε στην τοπική ιστοσελίδα πως είναι πολύ στεναχωρημένος με όσα συνέβησαν και ότι παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.



Στο μεταξύ, θέση για το επεισόδιο πήρε και ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης που σε ανάρτηση του στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες με τον εμπλεκόμενο κληρικό να φέρει αμυχές στο πρόσωπο και έγραψε: «Όταν κυβερνούν ευσεβείς ο λαός ευφραίνεται. Όταν κυβερνούν ασεβείς ο λαός καταθλίβεται… Δυστυχώς ιδού. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η αλήθεια θα λάμψει…».