Γιατί η αγρότισσα με τη Φερράρι να έχει τόσο σημαντική κομματική θέση;

Δε θα σχολήθω σε αυτό το άρθρο με το θέμα των υπέρογκων αγροτικών επιδοτήσεων. Άλλωστε έχουν επέμβει οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και η ευρωπαΐκή εισαγγελία,ενώ η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι αθώα.Από την συγκεκριμένη υπόθεση ,όμως, έχει αναδειχθεί ένα άλλο θέμα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να συζητηθεί και κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών διαδικασιών μας. Αναφέρομαι στην θέση που κατείχε ως αναπληρωτής γραμματέας κοινοτικών πόρων στο οργανόγραμμα του κόμματος. Πως,λοιπόν,κατείχε μία τέτοια σημαντική θέση ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στα social media σε ένα βίντεο με το ίδιο εικονιζόμενο να οδηγεί Φερράρι,διαφημίζοντας ουσιασικά τα πλούτη και την άνετη ζωή του;Δεν με ενδιαφέρει αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004. Με διαφέρει ότι ένα κομματικό στέλεχος προκαλεί μία κοινωνία η οποία αποτελείται και από ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα ή τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία.Ούτε είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία τόσο σε επίπεδο στελεχών όσο και σε επίπεδο ψηφοφόρων.Ο κόσμος της παράταξης αποτελείται από αγωνιστές της ζωής, λαϊκούς ανθρώπους που καλώς εμπιστεύονται μία παράταξη, η οποία διαχρονικά έχει βελτιώσει τη ζωή των ελλήνων πολιτών. Είναι η παράταξη που τα τελευταία χρόνια ,μεταξύ άλλων μείωσε την ανεργία, ανέταξε την οικονομία, μετασχημάτισε ψηφιακά το κράτος, προχώρησε σε χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία και την εκπαίδευση, νομοθέτησε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προχωρά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ,παίρνει σημαντικά μέτρα στήριξης των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους και ολοκληρώνει ένα πολύ μεγάλο δικτυο έργων υποδομής. Επιμένω ,λοιπόν, με ποιά διαδικασία η συγκεκριμένη θέση κατέληξε στην περιβόητη αγρότισσα; Το ερώτημα προφανώς δεν αφορά μόνο το πρόσωπο, αλλά την νοοτροπία που κρύβεται από πίσω. Πρέπει να την ξηλώσουμε. Πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εκπροσωπείται από πρόσωπα σαν την συγκεκριμένη αγρότισσα ούτε από τη νοοτροπία που,ελαφρά την καρδία, οδήγησε στην επιλογή μίας κυρίας που σύμφωνα με το βιογραφικό της έχει τελειώσει την ανώτερη βαθμίδα των δημοσίων υποχρεωτικών σχολείων της Γερμανιας;Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τις νοοτροπίες όσων επέτρεπαν να μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία και να παρανομούν οι "Φραπέδες" και οι " Χασάπηδες".Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύουν,τέλος,ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάψει να λειτουργεί,όπως συμβαίνει από την ίδρυση της ,απλώς ως ηχείο του πολιτικού λόγου του εκάστοτε αρχηγού και ταυτόχρονα ως ένας ισχυρός εκλογικός εκλογικός μηχανισμός.