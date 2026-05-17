Η Ματαρό αντίπαλος του Ολυμπιακού στο final-4 του πόλο γυναικών

Τηθα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στις 10/6, στον ημιτελικό του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών. Η ισπανική ομάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για το final-4 της Μάλτας, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη ρεβάνς των πρημιτελικών τη Ρόμα με 12-10, αυτή τη φορά επί ιταλικού εδάφους.Ο σύλλογος από την Καταλονία ήταν φιναλίστ της διοργάνωσης το 2023, χάνοντας στον τελικό από τη Σαμπαντέλ, ενώ συμμετείχε επίσης στην τελική φάση το 2017 και το 2024, μένοντας όμως στην τέταρτη θέση. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη συμμετοχή της, είχε ηττηθεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό με 16-12.Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν η κάτοχος του τίτλου Σαντ Αντρέου, που απέκλεισε στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη (μετά από δύο ισοπαλίες) και η Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία πέτυχε δύο νίκες στον ουγγρικό "εμφύλιο" με την Ουίπεστ.Συνοπτικά(σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Σαμπαντέλ (Ισπανία) 10-8 (17-12)Ρόμα (Ιταλία)-Ματαρό (Ισπανία) 10-12 (9-13)Ουίπεστ (Ουγγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 16-18 (9-16)ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-Σαντ Αντρέου (Ισπανία) 14-15 πεν. (11-11)FINAL-4 (10-12 Ιουνίου, Μάλτα)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜαταρόΦερεντσβάρος-Σαντ Αντρέου