Μαζική ουκρανική επίθεση με drone κατά της Μόσχας: Ζημιές σε υποδομές, δεκάδες καταρρίφθηκαν
Οι ρωσικές Αρχές μιλούν για κατάρριψη τουλάχιστον 74 μη επανδρωμένων
Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 74 drones.
Major Ukrainian drone raid on Russia’s capital, Moscow, ongoing this morning. pic.twitter.com/B3S2fruKJy— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026
Russian sources report dozens of Ukrainian drones are currently attacking Moscow, with 40+ destroyed in the past 40 minutes. https://t.co/QMeWjK5Hsu pic.twitter.com/ESCmJWoXWn— Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026
A Russian interceptor missile makes a hard turn and appears to crash into a residential complex in Moscow amidst a Ukrainian drone attack this morning. pic.twitter.com/svj5kcyqNz— Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026
Fire at the Transneft storage site in Zelenograd, Moscow this morning following a Ukrainian drone attack.— Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026
56.0524699, 37.1225318
(for @GeoConfirmed) pic.twitter.com/kfNaRgiYfl
«Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.
Ωστόσο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι υπέστη ζημιές τουλάχιστον μία πετρελαϊκή εγκατάσταση.
