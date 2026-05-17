Μαζική ουκρανική επίθεση με drone κατά της Μόσχας: Ζημιές σε υποδομές, δεκάδες καταρρίφθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Drone Μόσχα Ουκρανία

Οι ρωσικές Αρχές μιλούν για κατάρριψη τουλάχιστον 74 μη επανδρωμένων

Η Μόσχα βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία.

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 74 drones.



«Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Ωστόσο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι υπέστη ζημιές τουλάχιστον μία πετρελαϊκή εγκατάσταση.
