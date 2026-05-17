Αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ όταν πέρασε για λίγο πρώτο στη βαθμολογία της Eurovision

Με αποδοκιμασίες αντέδρασε το κοινό που παρακολουθούσε τη Eurovision στη Βιέννη όταν το τραγούσι πέρασε για λίγο πρώτο.



Αυτό συνέβη κατά την ανακοίνωση των ψήφων από το κοινό μέσω τηλεφώνου, όταν το Michelle του Νοάμ Μπετάν πέρασε πρώτο στη συνολική βαθμολογία.



Οι αποδοκιμασίες από μέρος του κοινού πέρασαν από τα μικρόφωνα και ακούστηκαν στη ζωντανή μετάδοση. Ο Guardian αναφέρει ότι οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν επειδή κάποιοι θεατές φώναζαν συνέχεια «Ισραήλ, Ισραήλ».



Η αυστριακή ραδιοτηλεόραση ORF είχε ανακοινώσει πριν από τον τελικό ότι δεν θα προσπαθήσει να προσθέσει σίγαση ώστε να μην ακούγονται αποδοκιμασίες.



Όπως και το 2025, το Ισραήλ τα πήγε πολύ καλύτερα στην ψήφο του κοινού παρά σε αυτήν από τις κριτικές επιτροπές.