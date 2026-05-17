Δολοφονήθηκαν δύο μέλη της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου για την προεδρία της Κολομβίας

Δύο μέλη της προεκλογικής εκστρατείας του συντηρητικού υποψηφίου για την προεδρία της Κολομβίαςδολοφονήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έγινε γνωστό το Σάββατο από το κόμμα «Υπερασπιστές της Πατρίδας» («Defensores de la Patria»).και οέπεσαν νεκροί από πυρά αγνώστων στην πόλη Κουμπαράλ. Τέσσερις ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες τους έκλεισαν τον δρόμο και τους πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματός τους.Πρώην δήμαρχος του Κουμπαράλ, ο Ντέβια συντόνιζε την προεκλογική εκστρατεία του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια στην ευρύτερη περιοχή, με τη συνδρομή του Καρντόνα. Τα θύματα επέστρεφαν με μοτοσικλέτα από την πόλη Βιγιαβισένσιο, όταν δέχθηκαν την επίθεση.«Δολοφονήθηκαν άνανδρα», τόνισε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς να έχουν γνωστοποιήσει πως οι υποψίες τους στρέφονται σε συγκεκριμένη οργάνωση. Ωστόσο ο υποψήφιος για την προεδρία της χώρας, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, πίσω από τον υποψήφιο της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα, ενόψει του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών της 31ης Μαΐου. Έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών, των εγκληματικών συμμοριών και της διακίνησης ναρκωτικών. Κατήγγειλε πρόσφατα σχέδιο δολοφονίας του από ελεύθερο σκοπευτή, με εμπλοκή μελών των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.Σε δύο εβδομάδες οι Κολομβιανοί θα κληθούν να εκλέξουν τον διάδοχο του προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν εξασφαλίσει πάνω από το 50% των ψήφων, η εκλογή προέδρου θα κριθεί σε δεύτερο γύρο στις 21 Ιουνίου.