Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από 326 ημέρες το αεροπλανοφόρο Gerald Ford
Επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από 326 ημέρες το αεροπλανοφόρο Gerald Ford
Πρόκειται για τη μακροβιότερη αποστολή για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο έδεσε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.
Πριν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική – όπου η Ουάσινγκτον διεξήγαγε εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.
Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο έδεσε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.
Πριν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική – όπου η Ουάσινγκτον διεξήγαγε εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα