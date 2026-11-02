Τα «δικά του παιδιά» έσωσαν τον ΠΑΟΚ από τον ίδιο του τον εαυτό

Μύθου και Μοναστηρλής έδωσαν τη λύση, αλλά η ανασφάλεια παραμένει στην Τούμπα





Από την άλλη, ο χρόνος πιέζει.







Ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Μοναστηρλής, πάντως, τον έσωσαν χθες από μια γκέλα που θα του κόστιζε πολύ περισσότερο από δύο χαμένους βαθμούς. Δύο παιδιά των ακαδημιών του, με καθοριστικές παρεμβάσεις μέσα σε πέντε λεπτά, έδωσαν στον Δικέφαλο μια νίκη που είχε τεράστια ανάγκη.



Ο ένας κέρδισε την αποβολή του Μπρόρσον, έβαλε την μπάλα στα δίχτυα στο 88’, ο άλλος την κράτησε έξω από αυτά στο 92’ με τρομερή επέμβαση στο σουτ του Παπακανέλλου. Τόσο απλά. Και τόσο σημαντικά.







Και εκεί που έλεγες «επιτέλους, ο ΠΑΟΚ αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του», ξαφνικά ήταν σαν κάποιος να έσβησε το φως! Πίσω βήματα. Λάθος τοποθετήσεις. Τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές. Η ομάδα βούλιαξε στην ανασφάλειά της, οπισθοχώρησε και άρχισε να παίζει άμυνα. Κάτι που, αποδεδειγμένα, δεν αποτελεί το μεγάλο της όπλο.



Ο ΠΑΟΚ, μετά το ένα βήμα εμπρός με την ΑΕΚ, αφέθηκε (στον ενθουσιασμό της στιγμής) και παρασύρθηκε να πραγματοποιήσει ένα... άλμα (τριπλούν) πίσω!



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Ο Αστέρας δεν δημιούργησε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία, μέχρι το σουτ του Παπακανέλλου στο 92’. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί ήδη 12 γκολ, όσα συνολικά οι άλλοι τρεις, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβεις ότι αμυντικά υπάρχει σοβαρό ζήτημα.



Και κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτηση το 4-4-2 του Αλέσιο Λίσι. Δεν είναι δα και... πυρηνική φυσική για να το παίξεις! Αντιλαμβάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η λογική του ενός επιθετικού, με δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές στα άκρα και τρεις χαφ στον άξονα. Είναι η διάταξη που ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε ποτέ.



Το 4-4-2, όμως, έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Χρειάζεται σωστές αποστάσεις, συνεργασίες, αλληλοκαλύψεις και ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταποκριθούν σε περισσότερους από έναν ρόλους. Γι' αυτό και αρκετοί προπονητές επιλέγουν στην αμυντική τετράδα παίκτες με εμπειρία και στη μεσαία γραμμή (το έκανε κάποιες στιγμές ο Ντιέγκο Κόστα), ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη από πίσω και να μπορούν να μεταβάλλουν τη διάταξη κατά τη διάρκεια του αγώνα.



Ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει μομέντουμ και χθες, παρά τα προβλήματά του, έδειξε χαρακτήρα. Οι παίκτες του πάλεψαν μέχρι τέλους και βρήκαν τον τρόπο να πάρουν ένα παιχνίδι που είχε στραβώσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσει ο Αλέσιο Λίσι. Όπως και την παρουσία των δύο παιδιών που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά μέσα στην ομάδα.Από την άλλη, ο χρόνος πιέζει.Το ντέρμπι της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι κομβικό πριν από τη διακοπή. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη έξι βαθμούς μακριά από την κορυφή. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό, η διαφορά μπορεί να φτάσει στους εννέα. Και μιλάμε για τις αρχές Νοεμβρίου!Ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Μοναστηρλής, πάντως, τον έσωσαν χθες από μια γκέλα που θα του κόστιζε πολύ περισσότερο από δύο χαμένους βαθμούς. Δύο παιδιά των ακαδημιών του, με καθοριστικές παρεμβάσεις μέσα σε πέντε λεπτά, έδωσαν στον Δικέφαλο μια νίκη που είχε τεράστια ανάγκη.Ο ένας κέρδισε την αποβολή του Μπρόρσον, έβαλε την μπάλα στα δίχτυα στο 88’, ο άλλος την κράτησε έξω από αυτά στο 92’ με τρομερή επέμβαση στο σουτ του Παπακανέλλου. Τόσο απλά. Και τόσο σημαντικά.Το 2-1 επί του Αστέρα AKTOR, ωστόσο, δεν μπορεί να κρύψει όσα προηγήθηκαν. Ο ΠΑΟΚ μπήκε ορεξάτος στην Τούμπα. Για μισή ώρα έκλεισε τον Αστέρα στην περιοχή του, σκόραρε στην πρώτη ουσιαστική επίθεση με τον Εντιαγέ και είχε άλλες δύο καλές ευκαιρίες με Ζαφείρη και Κένι, τις οποίες σταμάτησε ο Παπαδόπουλος. Έβγαζε ένταση, είχε κίνηση, έφτανε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή.Και εκεί που έλεγες «επιτέλους, ο ΠΑΟΚ αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του», ξαφνικά ήταν σαν κάποιος να έσβησε το φως! Πίσω βήματα. Λάθος τοποθετήσεις. Τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές. Η ομάδα βούλιαξε στην ανασφάλειά της, οπισθοχώρησε και άρχισε να παίζει άμυνα. Κάτι που, αποδεδειγμένα, δεν αποτελεί το μεγάλο της όπλο.Ο ΠΑΟΚ, μετά το ένα βήμα εμπρός με την ΑΕΚ, αφέθηκε (στον ενθουσιασμό της στιγμής) και παρασύρθηκε να πραγματοποιήσει ένα... άλμα (τριπλούν) πίσω!Ο Αστέρας, που δεν τον λες και την πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος, αντιλήφθηκε τον φόβο και την ανασφάλεια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Πήρε μέτρα στο γήπεδο, βγήκε μπροστά και άρχισαν τα καρδιοχτύπια στην Τούμπα. Η ισοφάριση ήρθε από στημένη φάση. Ξανά! Ο Έντερ εκτέλεσε το φάουλ, ο Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά και ο «Δικέφαλος» δέχθηκε ακόμη ένα γκολ με τρόπο που φανερώνει τις αδυναμίες του.Ο Αστέρας δεν δημιούργησε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία, μέχρι το σουτ του Παπακανέλλου στο 92’. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί ήδη 12 γκολ, όσα συνολικά οι άλλοι τρεις, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβεις ότι αμυντικά υπάρχει σοβαρό ζήτημα.Και κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτηση το 4-4-2 του Αλέσιο Λίσι. Δεν είναι δα και... πυρηνική φυσική για να το παίξεις! Αντιλαμβάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η λογική του ενός επιθετικού, με δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές στα άκρα και τρεις χαφ στον άξονα. Είναι η διάταξη που ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε ποτέ.Το 4-4-2, όμως, έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Χρειάζεται σωστές αποστάσεις, συνεργασίες, αλληλοκαλύψεις και ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταποκριθούν σε περισσότερους από έναν ρόλους. Γι' αυτό και αρκετοί προπονητές επιλέγουν στην αμυντική τετράδα παίκτες με εμπειρία και στη μεσαία γραμμή (το έκανε κάποιες στιγμές ο Ντιέγκο Κόστα), ώστε να διευκολύνουν την ανάπτυξη από πίσω και να μπορούν να μεταβάλλουν τη διάταξη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ότι παίζει 4-4-2. Είναι ότι για μεγάλα διαστήματα δεν το υποστηρίζει σωστά. Και όταν χάνει την αυτοπεποίθησή του, χάνει μαζί και τις αποστάσεις του.



Περίμενες μια αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Να μπει ο ΠΑΟΚ και να επιβάλει ξανά το παιχνίδι του μέσα στην Τούμπα. Αντί γι' αυτό, είδαμε περίπου την ίδια εικόνα. Και στο 64’ ήρθε η αποβολή του Κένι να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα.



Άλλη μία κόκκινη κάρτα. Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο ο «Δικέφαλος» βάζει μόνος του πρόσθετες δυσκολίες. Δείγμα και χαλασμένου μυαλού, πέρα από τις αγωνιστικές αδυναμίες. Παρένθεση: Οι «ασπρόμαυροι» επιμένουν να χαρακτηρίζουν ως ανύπαρκτη την πρώτη κίτρινη που είχε δεχθεί ο Άγγλος μπακ από τον Ματσούκα στο πρώτο ημίχρονο και ίσως να έχουν δίκιο.



Κι ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει τρόπο να φτάσει στο δεύτερο γκολ, ο Μπάνζα έχασε από το μισό μέτρο την ευκαιρία της χρονιάς! Από μια θέση όπου ένας επιθετικός της δικής του κλάσης σκοράρει. Το είχε κάνει, άλλωστε, από πολύ δυσκολότερες στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Όλα έδειχναν γκέλα...



Μέχρι που ο Μύθου πήρε πάνω του τη φάση. Στο 87’, μετά την προσπάθεια του Μπάνζα και το λάθος του Παπαδόπουλου, έπεσε με πάθος στην μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα. Και στο 92’ ο Μοναστηρλής, με μια τεράστια επέμβαση, κράτησε τους τρεις βαθμούς.



Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο «Δικέφαλος» θα πάει στο Φάληρο χωρίς τον Τζόντζο Κένι.



Ο Άγγλος ήταν ο απόλυτος «non stop» ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Μέχρι τη στιγμή της αποβολής του είχε παίξει και στα 18 επίσημα παιχνίδια της σεζόν, εννέα στο πρωτάθλημα, τρία στο Κύπελλο και έξι στην Ευρώπη, χωρίς να χάσει ούτε λεπτό. Το απίστευτο 18/18 σταμάτησε στο 64’ απέναντι στον Αστέρα.



Και τώρα ο Λίσι πρέπει να βρει αντικαταστάτη για τον μοναδικό καθαρόαιμο δεξιό μπακ του ρόστερ, στο πιο απαιτητικό παιχνίδι που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός μίλησε για Ελουστόντο, Γιάκιτς, Τέιλορ και μια τέταρτη επιλογή που κράτησε κρυφή.



Όποιον κι αν επιλέξει, το ζητούμενο στο Καραϊσκάκη δεν θα είναι μόνο ποιος θα παίξει δεξί μπακ. Θα είναι ποιος ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί. Εκείνος του πρώτου ημιώρου ή εκείνος που ξαφνικά φοβήθηκε τον Αστέρα μέσα στην ίδια του την έδρα;

02.11.2026, 10:13