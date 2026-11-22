

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς σταματάμε ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντώνης Βλάχος και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση καταδιώξεων, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο οδηγιών δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν. «Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», σημείωσε.Όπως εξήγησε, ένας αστυνομικός με υψηλό αίσθημα καθήκοντος καλείται συχνά να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια καταδίωξη χωρίς τραυματισμούς.Η καταδίωξη ξεκίνησε εχθές μεσημέρι από τη Δάφνη, συνεχίστηκε στη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ασημί Opel Corsa.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, η οδηγός κινούνταν επικίνδυνα, πραγματοποιούσε προσπεράσεις, έμπαινε αντίθετα σε μονόδρομους και επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που την ακολουθούσαν με μοτοσικλέτες.Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχαν λάβει οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε χάσει τον έλεγχο και δεν είχε πλήρη συναίσθηση της κατάστασης.Τελικά, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στη Συγγρού, έσπασαν το τζάμι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του και συνέλαβαν την οδηγό για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», υπογράμμισε ο Αντώνης Βλάχος.