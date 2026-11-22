Οι τοποθετήσεις ερυθρόλευκων και πράσινων για το θέμα της διαιτησίας







Ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκων Κώστας Καραπαπάς σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων στο Καραϊσκάκη τόνισε: «Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει, να γίνει καλύτερος, αλλά πρέπει ο κόσμος μας να καταλάβει και να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο, γιατί παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα με διαφορετικούς όρους. Ο Ολυμπιακός παίζει με διαφορετικούς όρους και με διαφορετικούς κανονισμούς. Οι ανταγωνιστές του παίζουν με διαφορετικούς κανονισμούς.













Πείτε μου σε ποιο πρωτάθλημα του κόσμου ένας διαιτητής σφυρίζει επανειλημμένα σε παιχνίδια μιας ομάδας, ενώ η σύζυγός του -και να είναι καλά το κορίτσι και να ευτυχεί και να έχει τα καλά του κόσμου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο- εργάζεται στο κανάλι του ιδιοκτήτη της ομάδας την οποία διαιτητεύει. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Πόσο λογικό είναι αυτό;



Δεν το ξέρει αυτό ο Λανουά; Δεν το ξέρει αυτό ο Γκαγκάτσης; Δεν το ξέρει κανένας; Δεν μιλάει κανένας; Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό; Πόσες φορές θα το δούμε; Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να δώσει μια κόκκινη κάρτα; Είναι μια γροθιά. Δεν τιμωρείται; Ως τι; Εδώ βλέπουμε άλλα και άλλα. Είδαμε ποδοσφαιριστή να δέχεται κλωτσιά στο κεφάλι στο Καυτανζόγλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα; Άλλος κανονισμός. Βλέπουμε σήμερα αυτή την μπουνιά. Άλλαξε ο κανονισμός. Τι λένε;



Κλείσιμο



Αν νομίζουν, όμως, ότι ο Ολυμπιακός είναι εύκολος αντίπαλος, η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μόνος του, απέναντι σε όλους, νίκησε. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Να είναι όλοι ήσυχοι. Στα 102 χρόνια του Ολυμπιακού έχουν ειπωθεί πολλά για εμάς, αλλά ανόητους δεν μας έχει πει κανείς. Να πάρει ο καθένας τα μέτρα του, λοιπόν. Να είστε καλά».



Η διαρροή του Παναθηναϊκού



Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τοποθέτησή του στην οποία αναφέρει: «Οι διαπλεκόμενοι όλων των ειδών και των αποχρώσεων, που ασέλγησαν κυνικά όσο και ξεδιάντροπα τα τελευταία πολλά χρόνια πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο μπας και φρενάρουν τον Παναθηναϊκό, ανακαλύπτοντας αφηγήματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους.



Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δυναμική και η συσπείρωση του Παναθηναϊκού , επί παντός επιστητού, τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους και να ανακαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικά «φαντάσματα», στους αγώνες της ομάδας μας.



Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τοποθετήθηκαν μετά τους αγώνες με Ηρακλή και ΟΦΗ αντίστοιχα όσον αφορά τη διαιτησία της Stoiximan Super League.Ο αντιπρόεδρος των ερυθρόλευκωνσε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων στο Καραϊσκάκη τόνισε: «Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει, να γίνει καλύτερος, αλλά πρέπει ο κόσμος μας να καταλάβει και να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο, γιατί παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα με διαφορετικούς όρους. Ο Ολυμπιακός παίζει με διαφορετικούς όρους και με διαφορετικούς κανονισμούς. Οι ανταγωνιστές του παίζουν με διαφορετικούς κανονισμούς.Μόνο σήμερα είδαμε μια καθαρή κόκκινη κάρτα σε ένα γήπεδο, και μιλάω για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουμε τους πάντες να ευνοούνται, ενώ εύκολες κόκκινες κάρτες δίνονται στο λεπτό, όπως στο άλλο γήπεδο, στην Τούμπα. Και εδώ πέρα γίνεται αίμα και άμμος, καθώς την πιο μικρή φάση τη βλέπουμε 55 φορές στο VAR. Όπως δείχνουν τα στατιστικά, 99 φορές οι αποφάσεις είναι κατά του Ολυμπιακού.Εγώ σήμερα θα κάνω μόνο ένα ερώτημα σε όλους εσάς στον Τύπο, σε όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το πρωτάθλημα και έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει. Θα σας πω ένα πράγμα. Πείτε μου μία χώρα στον κόσμο όπου, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι όπως αυτό στο ΟΑΚΑ απόψε, σφυρίζει ένας διαιτητής του οποίου η σύζυγος είναι πρόεδρος του καναλιού του ιδιοκτήτη μίας από τις δύο ομάδες.Πείτε μου σε ποιο πρωτάθλημα του κόσμου ένας διαιτητής σφυρίζει επανειλημμένα σε παιχνίδια μιας ομάδας, ενώ η σύζυγός του -και να είναι καλά το κορίτσι και να ευτυχεί και να έχει τα καλά του κόσμου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο- εργάζεται στο κανάλι του ιδιοκτήτη της ομάδας την οποία διαιτητεύει. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Πόσο λογικό είναι αυτό;Δεν το ξέρει αυτό ο Λανουά; Δεν το ξέρει αυτό ο Γκαγκάτσης; Δεν το ξέρει κανένας; Δεν μιλάει κανένας; Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό; Πόσες φορές θα το δούμε; Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να δώσει μια κόκκινη κάρτα; Είναι μια γροθιά. Δεν τιμωρείται; Ως τι; Εδώ βλέπουμε άλλα και άλλα. Είδαμε ποδοσφαιριστή να δέχεται κλωτσιά στο κεφάλι στο Καυτανζόγλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα; Άλλος κανονισμός. Βλέπουμε σήμερα αυτή την μπουνιά. Άλλαξε ο κανονισμός. Τι λένε;Μήπως νομίζετε ότι μας αρκεί να κάνουμε διαρροές μετά τα σεμινάρια των διαιτητών, λέγοντας ότι ήταν όλα λάθος και όλα εναντίον μας; Τι γράφει η βαθμολογία; Τι λένε στα σεμινάρια δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να το καταλάβει πρώτα ο δικός μας ο κόσμος και μετά όποιος φίλαθλος έχει μυαλό και νιονιό να καταλάβει τι συμβαίνει.Αν νομίζουν, όμως, ότι ο Ολυμπιακός είναι εύκολος αντίπαλος, η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μόνος του, απέναντι σε όλους, νίκησε. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Να είναι όλοι ήσυχοι. Στα 102 χρόνια του Ολυμπιακού έχουν ειπωθεί πολλά για εμάς, αλλά ανόητους δεν μας έχει πει κανείς. Να πάρει ο καθένας τα μέτρα του, λοιπόν. Να είστε καλά».Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τοποθέτησή του στην οποία αναφέρει: «Οι διαπλεκόμενοι όλων των ειδών και των αποχρώσεων, που ασέλγησαν κυνικά όσο και ξεδιάντροπα τα τελευταία πολλά χρόνια πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο μπας και φρενάρουν τον Παναθηναϊκό, ανακαλύπτοντας αφηγήματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους.Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δυναμική και η συσπείρωση του Παναθηναϊκού , επί παντός επιστητού, τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους και να ανακαλύπτουν κάθε φορά διαφορετικά «φαντάσματα», στους αγώνες της ομάδας μας.

Τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός γύριζε και το άλλο μάγουλο έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όση προπαγάνδα κι αν κάνουν, όσο κι αν σκίζουν, θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της πράσινης κορυφής.



Με το σπαθί μας και όχι με δεκανίκια, όπως έκαναν οι ίδιοι στην πλειονότητα των περασμένων ετών».