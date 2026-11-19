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Η γαλλική ομάδα μετρούσε πέντε σερί νίκες και προερχόταν από δέκα νίκες στις έντεκα τελευταίες αναμετρήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις. Ήρθε, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη με την ψυχολογία στα ύψη.Ωστόσο, το Παλέ αποδείχθηκε… άβατο για elite ομάδες επιπέδου EuroLeague, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οπότε το αξιόμαχο σύνολο του Γκιγιόμ Βιζάντ προστέθηκε στη λίστα των «θυμάτων» της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έκανε το 9/9 στην έδρα της.Ο Άρης κέρδισε τους Γάλλους με 96-86, παρά το γεγονός ότι είχε ξοδέψει σημαντική ενέργεια τρεις μέρες νωρίτερα, κόντρα στον Ολυμπιακό.Ο Σπανούλης παραδέχτηκε πως η διαχείριση μετά από μια μεγάλη νίκη δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για έναν κόουτς. Ωστόσο, η καλοκουρδισμένη μπασκετική μηχανή που έχει δημιουργήσει φέτος ανταποκρίθηκε για ακόμη μία φορά, χωρίς μάλιστα να έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι στην άμυνα.Ο Άρης διαθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ του, οπότε καταφέρνει να βρίσκει διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε διαφορετικές στιγμές του παιχνιδιού.Χθες, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο Ρόμπινσον-Ερλ (4/5 δίποντα και 2/2 τρίποντα) ανέλαβε το σκοράρισμα, πετυχαίνοντας τους 14 από τους 21 πρώτους πόντους των «κιτρινόμαυρων». Όταν η Λε Μαν επέστρεψε, εμφανίστηκε ο Μοκόκα (17 πόντοι συνολικά, οι 13 στην τρίτη περίοδο). Όταν το παιχνίδι μπήκε στην πιο κρίσιμη φάση του, ανέλαβε ο Μόργκαν (23 πόντοι με 5/7 τρίποντα).Και όταν οι διαιτητές απέβαλαν με πέντε φάουλ τους Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ, μπήκε στην εξίσωση ο παράγοντας Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε ενέργεια, ένταση και μεγαλύτερη αθλητικότητα στην αμυντική λειτουργία, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα το κατάμεστο και χθες «Nick Galis Hall».Όλα αυτά, βέβαια, υπό την καθοδήγηση του «Ὁ τὰ πράγματα διευθύνων», Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος κατέγραψε 13 ασίστ (!!!) και 11 πόντους.Υπάρχουν, ωστόσο, και μερικά πράγματα που δεν γίνονται αντιληπτά με μια απλή ανάγνωση της στατιστικής. Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, για παράδειγμα, μπορεί να σημείωσε μόλις 5 πόντους, αλλά τα τέσσερα κλεψίματα που έκανε αποδείχθηκαν καθοριστικά. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, θύμισε… Παναγιώτη Γιαννάκη, όταν ανέκοψε με… πλονζόν αυτοθυσίας το επιθετικό transition των Γάλλων, ύστερα από χαμένη κατοχή. Γι' αυτό, άλλωστε, απέσπασε και το θερμό χειροκρότημα του Βασίλη Σπανούλη όταν έγινε αλλαγή.Υποψιάζομαι πως αυτό που δεν άρεσε στον προπονητή του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τα 15/21 σουτ εντός παιδιάς της Λε Μαν στο πρώτο ημίχρονο, στο διάστημα που η ομάδα του δεν είχε την καλύτερη δυνατή αμυντική λειτουργία. Ωστόσο βρήκε λύση και για αυτό στην διάρκεια της αναμέτρησης.Ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο, για πρώτη φορά έπειτα από καμιά τριανταριά χρόνια και βάλε, θα αφορά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της.Το γεγονός ότι φέτος στο πρωτάθλημα υπάρχουν τέσσερις ομάδες υψηλού επιπέδου ίσως αποτελέσει την ευκαιρία του ελληνικού μπάσκετ να δραπετεύσει από την τοξικότητα στην οποία είχε παγιδευτεί τα τελευταία χρόνια, την περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.