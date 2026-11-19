Οι ιστορίες που σημάδεψαν το αρχαιότερο ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ, η επιστροφή των δύο ομάδων στην κορυφή και η μεγάλη ανατροπή του ΠΑΟΚ στη Μανρέσα.





Πρώτα απ’ όλα, μια απαραίτητη διευκρίνιση για τον χαρακτηρισμό του ΠΑΟΚ – Άρης ως του αρχαιότερου και διαχρονικότερου ντέρμπι στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Προσοχή, όχι του κλασικότερου ή του συχνότερου, αλλά εκείνου που μετράει τα περισσότερα χρόνια ζωής...







Κυριακή 24 Οκτωβρίου 1926 – Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026. Εκατό χρόνια και 28 ημέρες χωρίζουν το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από το σαββατιάτικο ραντεβού στο «Παλατάκι»!



Η αρχή αυτής της αντιπαλότητας, που έμελλε να σημαδέψει τις μπασκετικές αναμνήσεις όσων μεγαλώσαμε στα 80s και 90s, έγινε στις 24 Οκτωβρίου του 1926. Τόπος συνάντησης το ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., της μητέρας του ελληνικού μπάσκετ, που εισήγαγε το άθλημα στη χώρα μας το 1919 και δικαίως θεωρείται το λίκνον του.







Ναι, με «τέρματα» μετρούσαν τότε τα καλάθια! Η μπάλα λεγόταν «σφαίρα», η επίθεση περιγραφόταν ως «κατεβασιά», ενώ τους σημερινούς πάουερ φόργουορντ και σέντερ θα τους συναντούσε κανείς στα ρεπορτάζ ως τους «σωματώδεις παίκτες των ομάδων»!



Παρεμπιπτόντως, ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε αυτή την πρώτη πεισματώδη πάλη, πετυχαίνοντας ένα πολύ εντυπωσιακό «come back» , μετά το προβάδισμα με 6-0 που είχε πάρει ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο! Για την Ιστορία και δη για την τεκμηρίωση της αρχαιότητας και της διαχρονικότητας του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σημειώνω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 20 Ιανουαρίου του 1946. Τότε οι «πράσινοι» αναδείχθηκαν νικητές με σκορ 2-0 άνευ αγώνος, ενώ το πρώτο «κανονικό» ματς διεξήχθη στις 22 Απριλίου του 1946 και έληξε με 38-31 υπέρ του Παναθηναϊκού.



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Ο Άρης έχει τη μερίδα του λέοντος με 118 νίκες έναντι 103 του ΠΑΟΚ, ο οποίος τρέχει ένα αήττητο σερί 9-0 στο «Παλατάκι» από τις 3 Μαΐου του 2017, όταν ηττήθηκε με 84-75 από τους «κίτρινους» του Πρίφτη για τα προημιτελικά των playoffs.



Και επειδή η αναδρομή σε έναν αιώνα αντιπαλότητας δεν χωράει σε μερικές αράδες, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένες από τις ιστορίες που σημάδεψαν αυτό το ντέρμπι. Άλλες έκριναν τίτλους, άλλες άφησαν πίσω τους ατάκες που ακόμη κυκλοφορούν στην μπασκετική πιάτσα και κάποιες θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.



Αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 1959, όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του, στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. Η τελική φάση εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Σπόρτιγκ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση και να οδηγούνται σε αγώνες μπαράζ. Στις 7 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Σπόρτιγκ με 59-56, την επομένη ο Άρης επικράτησε με 66-58 και στις 9 του μηνός ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε των «κιτρίνων» με το ίδιο σκορ (66-58), ανεβαίνοντας στον θρόνο για πρώτη φορά. Θα χρειαζόταν να περάσουν άλλα 33 χρόνια για να επαναλάβει το κατόρθωμα.



Και τώρα, κάτι από τα (πολύ) παλιά... Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο «Παλατάκι» της Πυλαίας, στο αρχαιότερο και διαχρονικότερο ντέρμπι των αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ, επαναφέροντας τη νοσταλγία των 80s και 90s.Πρώτα απ’ όλα, μια απαραίτητη διευκρίνιση για τον χαρακτηρισμό του ΠΑΟΚ – Άρης ως του αρχαιότερου και διαχρονικότερου ντέρμπι στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Προσοχή, όχι του κλασικότερου ή του συχνότερου, αλλά εκείνου που μετράει τα περισσότερα χρόνια ζωής...Και αυτό δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση, αλλά προκύπτει από το ίδιο το... ληξιαρχείο του ελληνικού μπάσκετ! Οι δύο «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν από έναν ολόκληρο αιώνα, την ώρα που το «clasico» του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό χρειάστηκε να περιμένει άλλα είκοσι χρόνια για να κάνει την εμφάνισή του.Κυριακή 24 Οκτωβρίου 1926 – Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026. Εκατό χρόνια και 28 ημέρες χωρίζουν το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από το σαββατιάτικο ραντεβού στο «Παλατάκι»!Η αρχή αυτής της αντιπαλότητας, που έμελλε να σημαδέψει τις μπασκετικές αναμνήσεις όσων μεγαλώσαμε στα 80s και 90s, έγινε στις 24 Οκτωβρίου του 1926. Τόπος συνάντησης το ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ., της μητέρας του ελληνικού μπάσκετ, που εισήγαγε το άθλημα στη χώρα μας το 1919 και δικαίως θεωρείται το λίκνον του.Εκείνη την ημέρα, στην πρεμιέρα του τοπικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης, η εφημερίδα «Μακεδονία» κατέγραψε το αποτέλεσμα με τη χαρακτηριστική γλώσσα της εποχής: «Η ομάς του ΠΑΟΚ μετά από μια πεισματώδη πάλι επικράτησε με 14 τέρματα έναντι 12 του Άρεως»!Ναι, με «τέρματα» μετρούσαν τότε τα καλάθια! Η μπάλα λεγόταν «σφαίρα», η επίθεση περιγραφόταν ως «κατεβασιά», ενώ τους σημερινούς πάουερ φόργουορντ και σέντερ θα τους συναντούσε κανείς στα ρεπορτάζ ως τους «σωματώδεις παίκτες των ομάδων»!Παρεμπιπτόντως, ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε αυτή την πρώτη πεισματώδη πάλη, πετυχαίνοντας ένα πολύ εντυπωσιακό «come back» , μετά το προβάδισμα με 6-0 που είχε πάρει ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο! Για την Ιστορία και δη για την τεκμηρίωση της αρχαιότητας και της διαχρονικότητας του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σημειώνω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 20 Ιανουαρίου του 1946. Τότε οι «πράσινοι» αναδείχθηκαν νικητές με σκορ 2-0 άνευ αγώνος, ενώ το πρώτο «κανονικό» ματς διεξήχθη στις 22 Απριλίου του 1946 και έληξε με 38-31 υπέρ του Παναθηναϊκού.Σε αυτά τα εκατό χρόνια οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν αναμετρηθεί –σύμφωνα με τα κιτάπια του Βασίλη Σκουντή και το επίσημο λήμμα (Ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ μπάσκετ) στη Wikipedia– σε 221 αγώνες του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά όχι ακόμα στα Κύπελλα Ευρώπης, κάτι που μπορεί να συμβεί φέτος στο Eurocup!Ο Άρης έχει τη μερίδα του λέοντος με 118 νίκες έναντι 103 του ΠΑΟΚ, ο οποίος τρέχει ένα αήττητο σερί 9-0 στο «Παλατάκι» από τις 3 Μαΐου του 2017, όταν ηττήθηκε με 84-75 από τους «κίτρινους» του Πρίφτη για τα προημιτελικά των playoffs.Και επειδή η αναδρομή σε έναν αιώνα αντιπαλότητας δεν χωράει σε μερικές αράδες, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένες από τις ιστορίες που σημάδεψαν αυτό το ντέρμπι. Άλλες έκριναν τίτλους, άλλες άφησαν πίσω τους ατάκες που ακόμη κυκλοφορούν στην μπασκετική πιάτσα και κάποιες θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.Αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 1959, όταν ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του, στο ανοικτό γήπεδο της Χ.Α.Ν.Θ. Η τελική φάση εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Σπόρτιγκ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση και να οδηγούνται σε αγώνες μπαράζ. Στις 7 Αυγούστου ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Σπόρτιγκ με 59-56, την επομένη ο Άρης επικράτησε με 66-58 και στις 9 του μηνός ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε των «κιτρίνων» με το ίδιο σκορ (66-58), ανεβαίνοντας στον θρόνο για πρώτη φορά. Θα χρειαζόταν να περάσουν άλλα 33 χρόνια για να επαναλάβει το κατόρθωμα.

Στις 5 Φεβρουαρίου του 1967 οι δύο ομάδες εγκαινίασαν το νεότευκτο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, με τον Άρη να επικρατεί 69-59 και τον Γιάννη Ιωαννίδη να σημειώνει 26 πόντους. Δώδεκα χρόνια αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου του 1979, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 2-0 στα χαρτιά, επειδή οι άνθρωποι του Άρη είχαν χάσει τα δελτία των παικτών! Η υπόθεση γέννησε κάθε λογής θεωρίες συνωμοσίας, ενώ το παράδοξο ήταν πως έγινε κανονικά το τζάμπολ και ο συγχωρεμένος αρχηγός του ΠΑΟΚ, Γιάννης Πολίτης, πέτυχε το απαραίτητο καλάθι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μηδενισμού.



Η δεκαετία του ’80 πρόσφερε ακόμη περισσότερα επεισόδια. Το 1986, στο ντεμπούτο του Σλόμπονταν Σούμποτιτς σε ντέρμπι, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τον υποδέχθηκαν κρατώντας πακέτα Marlboro. Ο «Πίξι» αναρωτήθηκε γιατί του κουνούσαν τα τσιγάρα και ο Γιώργος Δοξάκης έσπευσε να τον διαφωτίσει: «Επειδή είσαι Γιουγκοσλάβος και οι Γιουγκοσλάβοι καπνίζουν σαν φουγάρα»!



Την ίδια χρονιά, στις 22 Μαρτίου, ένα άλλο ντέρμπι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Άρης προηγούνταν με 83-69 στο 33ο λεπτό, όταν ο Σταύρος Δουβής διέκοψε τον αγώνα εξαιτίας των υβριστικών συνθημάτων και της ρίψης κερμάτων. Ζήτησε να εκκενωθεί το γήπεδο, «οι οπαδοί δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις» και ο ΠΑΟΚ μηδενίστηκε με 2-0, ενώ του αφαιρέθηκαν και δύο βαθμοί.



Και φτάνουμε στις 5 Νοεμβρίου του 1988. Στο περίφημο 81-78 με το οποίο ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 80 συνεχόμενων νικών του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά μια διαβολική σύμπτωση, το σερί είχε αρχίσει στις 6 Μαρτίου του 1985 απέναντι στον ΠΑΟΚ (76-75) και σταμάτησε με τον ίδιο αντίπαλο, στο ίδιο γήπεδο!



Μετά το άστοχο τρίποντο του Γιώργου Δοξάκη, ο Νίκος Βεζυρτζής εμφανίστηκε έξω από τα αποδυτήρια και αναφώνησε μπροστά μου και σε πολλούς ακόμη δημοσιογράφους: «Κηρύσσω την έναρξη της αυτοκρατορίας του ΠΑΟΚ»! Κάποιος τού υπενθύμισε ότι δεν είχε αγωνιστεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά ο πρόεδρος του «Δικεφάλου» ήταν ασυγκράτητος: «Ποιος Γιαννάκης, μου λέτε και ποιος Κωστάκης»! Την ίδια ώρα ο Παναγιώτης Φασούλας ζητούσε από τον πατέρα του ένα μπουκάλι ουίσκι, προσφέροντας άθελά του τον βασικό τίτλο στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «Τρίποντο», που κυκλοφόρησε τρεις ημέρες αργότερα.



Από εκείνη την εποχή δεν γίνεται να λείπει και ο επίλογος των τελικών του 1991. Στις 8 Μαΐου, ο Άρης επικράτησε με 81-80, χάρη στο καλάθι του Μπραντ Σέλερς, αφού προηγουμένως ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί μπροστά με 80-74, μόλις 70 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Είχε προηγηθεί στις 4 Μαΐου η ήττα 86-85 με το τρίποντο-μαχαριά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Η (νέα) λανθασμένη πάσα του Φασούλα γέννησε το περίφημο «Φασούλα, Φασούλα, δώσε μια πασούλα», ενώ ο Νίκος Γκάλης, στροβιλίζοντας την μπάλα στο δάχτυλό του, προκάλεσε την αντίδραση του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο Σέρβος όρμησε πάνω του και το παρκέ του Αλεξανδρείου μετατράπηκε σε ρινγκ, μέχρι να επέμβουν οι... ψυχραιμότεροι!



Έναν χρόνο αργότερα ο ΠΑΟΚ πήρε το αίμα του πίσω, νικώντας τρεις φορές τον Άρη στον δρόμο προς το πρωτάθλημα του 1992. Ανάμεσά τους και το συγκλονιστικό 99-96 στην παράταση, με το μνημειώδες τρίποντο του Πρέλεβιτς. Το περιβόητο «βηματάκι» του Μπάνε, το οποίο ο Κώστας Ρήγας θεώρησε νόμιμο επειδή «το κάνουν οι Σέρβοι και επιτρέπεται και στο ΝΒΑ», έμεινε στην ιστορία. Όπως και το παρασκήνιο του τάιμ άουτ, όταν ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ζήτησε να πάρει την επίθεση ο Νίκος Μπουντούρης, ο Σάκης Λάιος μπερδεύτηκε στη μετάφραση και ο Πρέλεβιτς αποφάσισε να λύσει μόνος του τον γόρδιο δεσμό. Πήρε την μπάλα και την μπουμπούνισε!



Η τελευταία στάση της αναδρομής μάς μεταφέρει στον Μάιο του 1999, όταν ένα ντέρμπι κρίθηκε στα δικαστήρια. Ο Άρης χρησιμοποίησε τους Μάρτιν Μιούρσεπ και Ντίνο Αγγελίδη, παρά την ενημέρωση για θετικά δείγματα σε έλεγχο ντόπινγκ, νίκησε με 75-64 και ισοφάρισε τη σειρά των playoffs σε 1-1. Τελικά μηδενίστηκε, η προσφυγή του απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ και ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε και στον τρίτο αγώνα, πήρε την πρόκριση και μαζί το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης περιόδου.



Αυτά είναι μερικά μόνο από τα επεισόδια ενός ντέρμπι που κουβαλά έναν ολόκληρο αιώνα. Το Σάββατο, πάντως, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν υπό συνθήκες που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε: ο ΠΑΟΚ στην κορυφή με 7-0 και ο Άρης να ακολουθεί με 6-1, έχοντας μόλις νικήσει τον Ολυμπιακό με 100-78.



Και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε αυτό το ντέρμπι έχοντας προσθέσει ακόμη μία νίκη στο ευρωπαϊκό του κοντέρ, με τρόπο που ασφαλώς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος.



Χθες το βράδυ στην Καταλονία, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι βρέθηκε στο -15 από τη Μανρέσα (63-48 στο 23ο λεπτό), αλλά κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι που έμοιαζε να χάνεται, να επικρατήσει με 88-80 και να φτάσει στο 6-2 στο EuroCup, παραμένοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου.



Ο Τρέβορ Χάτζινς, που κατά τους διαδικτυακούς προπονητές ήταν... τελειωμένος, πέτυχε 18 πόντους, τους 16 στο δεύτερο ημίχρονο, με τέσσερα τρίποντα και καθοριστική συμβολή στο ξέσπασμα της τρίτης περιόδου. Ο Καλάθης πρόσφερε έξι πόντους, πέντε ασίστ, τρία κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, ενώ ο Μπριν Ταϊρί, με 25 πόντους, ήταν ο MVP της βραδιάς.



Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ μπήκε άσχημα στο παιχνίδι, παρασύρθηκε από τον ρυθμό των Ισπανών και άργησε να βρει τα πατήματά του. Στο πρώτο ημίχρονο έχανε τα ριμπάουντ ακόμη κι όταν έβγαζε καλές άμυνες, κάτι παράδοξο για μια ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί να κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα. Στο τέλος, πάντως, η στατιστική έγραψε 33-32 υπέρ της Μανρέσα και ο «Δικέφαλος» είχε μαζέψει 12 επιθετικά ριμπάουντ.



Εκείνο, όμως, που άλλαξε ολοκληρωτικά το παιχνίδι ήταν η άμυνα από το 63-48 και μετά. Η πίεση στην μπάλα, οι αλληλοκαλύψεις, η ένταση στις επαφές και η διάθεση όλων να παλέψουν για κάθε κατοχή αποτέλεσαν το πραγματικό κλειδί της ανατροπής. Το επιμέρους 20-3 που ακολούθησε δεν προέκυψε από κάποιο μαγικό ραβδί. Ο ΠΑΟΚ άρχισε επιτέλους να παίζει το μπάσκετ που ξέρει, με τον Χάτζινς να βρίσκει ρυθμό, τον Αλεξάντερ να ανανεώνει επιθέσεις και τον Ταϊρί να κάνει τη δουλειά του στην άλλη πλευρά του παρκέ.



Και όλα αυτά χωρίς τον Τσέντι Όσμαν και τον Μάρκους Φόστερ. Με τον Μήτρου-Λονγκ να προσθέτει 11 πόντους και να ανεβάζει την απόδοσή του την ώρα που η ομάδα τον χρειάζεται περισσότερο. Με τον Γκρέι να επιστρέφει και να βάζει το δικό του λιθαράκι. Απέναντι, μάλιστα, σε έναν παλιό γνώριμο, τον Τίμι Άλεν, που πέρσι με την ασπρόμαυρη φανέλα έμοιαζε βαρύς κι ασήκωτος, αλλά χθες πέτυχε 24 πόντους! Είναι κι αυτό μια παράδοση: όποιος φεύγει από τον ΠΑΟΚ, βρίσκει συχνά απέναντί του τον τρόπο να κάνει το ματς της ζωής του...

19.11.2026, 09:17