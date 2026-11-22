Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Είμαι Έλληνας, λέει περήφανος ο 87χρονος Γκμοχ και τραγουδάει Διονυσίου, Πάριο, βίντεο
Είμαι Έλληνας, λέει περήφανος ο 87χρονος Γκμοχ και τραγουδάει Διονυσίου, Πάριο, βίντεο
Ο Πολωνός προπονητής, που έχει καθίσει στον πάγκο των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και έχει κατακτήσει το μοναδικό πρωτάθλημα της ΑΕΛ ζει μόνιμα στην Ελλάδα
Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που βρισκόταν στους πάγκους των ελληνικών ομάδων, ωστόσο ο Γιάτσεκ Γκμοχ εξακολουθεί να διατηρεί έναν ξεχωριστό δεσμό με τη χώρα μας.
Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε πρωταγωνιστής σε ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο τον δείχνει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση μέσα σε έναν φούρνο, να ερμηνεύει τραγούδια των Διονυσίου, Πάριου και να δηλώνει περήφανα πως είναι Έλληνας.
Ο Πολωνός τεχνικός, που αγαπήθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό μας, φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει ούτε τη γλώσσα ούτε τις συνήθειες που συνδέθηκαν με τα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα.
Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε πρωταγωνιστής σε ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο τον δείχνει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση μέσα σε έναν φούρνο, να ερμηνεύει τραγούδια των Διονυσίου, Πάριου και να δηλώνει περήφανα πως είναι Έλληνας.
Ο Πολωνός τεχνικός, που αγαπήθηκε από τους Έλληνες φιλάθλους και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό μας, φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει ούτε τη γλώσσα ούτε τις συνήθειες που συνδέθηκαν με τα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα.
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