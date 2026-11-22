Ματσάρι: «Παρατηρήσατε όταν αποβλήθηκα πόσο ήταν το σκορ; Αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν στην Ελλάδα», βίντεο
Ματσάρι: «Παρατηρήσατε όταν αποβλήθηκα πόσο ήταν το σκορ; Αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν στην Ελλάδα», βίντεο
Ο προπονητής του Ηρακλή μίλησε για την αποβολή του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη
Ο Βάλτερ Ματσάρι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το θέμα της αποβολής του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
Ο τεχνικός του Ηρακλή τόνισε συγκεκριμένα: «Ρωτώ εάν παρατηρήσατε όταν αποβλήθηκα πόσο ήταν το σκορ. Και εάν θυμάστε ο ίδιος διαιτητής με είχε αποβάλλει και στο αγώνα με τον Βόλο. Θυμάστε τον επόπτη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Εγώ ο προπονητής είμαι στη γωνία μου, ο αντίπαλος παίκτης με σπρώχνει και ο διαιτητής με αποβάλλει.
Το σκορ ήταν 2-2. Απ' όταν έχω έρθει στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν».
Ο τεχνικός του Ηρακλή τόνισε συγκεκριμένα: «Ρωτώ εάν παρατηρήσατε όταν αποβλήθηκα πόσο ήταν το σκορ. Και εάν θυμάστε ο ίδιος διαιτητής με είχε αποβάλλει και στο αγώνα με τον Βόλο. Θυμάστε τον επόπτη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Εγώ ο προπονητής είμαι στη γωνία μου, ο αντίπαλος παίκτης με σπρώχνει και ο διαιτητής με αποβάλλει.
Το σκορ ήταν 2-2. Απ' όταν έχω έρθει στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν».
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