Η σύνδεση με το «Χωριάτικο»

Τα 16 μαγαζιά

Στη δικογραφία καταγράφονται κατάθεση 6.000 ευρώ στις 6 Αυγούστου 2024 σε λογαριασμό της συντρόφου του αστυνομικού, πίστωση 3.000 ευρώ στις 2 Σεπτεμβρίου από συνέταιρο του επιχειρηματία και μεταφορά 5.000 ευρώ στις 5 Σεπτεμβρίου προς τον ανθυπαστυνόμο. Στις 30 Μαΐου 2024 είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στο συγκεκριμένο μπαρ κατά τον οποίο διαπιστώθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ηχοστάθμης, κατασχέθηκε ενισχυτής και συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανθυπαστυνόμος φέρεται να μετέφερε πληροφορίες σχετικές με τον έλεγχο σε πρόσωπο που ενδιαφερόταν για την εξέλιξη της υπόθεσης.Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας αρχιφύλακας, ο οποίος στις 11 Οκτωβρίου 2024 φέρεται να πραγματοποίησε αναζητήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Police On Line», προκειμένου να εντοπίσει στοιχεία συγκεκριμένου προσώπου και οχήματος. Οι αναζητήσεις, κατά το κατηγορητήριο, έγιναν ύστερα από αίτημα του ανθυπαστυνόμου, ο οποίος είχε προηγουμένως δεχθεί σχετικό αίτημα από επιχειρηματία που συνδεόταν με το κατάστημα. Η πράξη αυτή αποτελεί τη βάση των κατηγοριών για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση καθήκοντος.Από την πλευρά του,, αμφισβητεί τόσο τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων αδικημάτων όσο και τον τρόπο αξιοποίησης των στοιχείων της δικογραφίας «Το κατηγορητήριο είναι πολύ σοβαρό, αλλά, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και επαναλαμβανόμενο, ο εντολέας μου πρέπει να αθωωθεί, τουλάχιστον για τα περισσότερα αδικήματα, αν υπάρχει σεβασμός στους δικονομικούς κανόνες και στη νομολογία του Αρείου Πάγου» υποστηρίζει ο κ. Γλύκας.Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις κατηγορίες περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες απορρίπτει κατηγορηματικά. «Δεν υπάρχει καμία εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, δεν υπάρχει κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που να συνδέεται» τονίζει χαρακτηριστικά.Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης θέτει ζήτημα νομιμότητας ως προς την αξιοποίηση των ευρημάτων από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου, επικαλούμενος τη νομολογία του Αρείου Πάγου και τις προβλεπόμενες δικονομικές διαδικασίες.Όπως επισημαίνει, «τα ευρήματα του κινητού του τηλεφώνου δεν έχουν να κάνουν με προγενέστερες παρακολουθήσεις, αλλά με την εκ των υστέρων αξιοποίησή τους, χωρίς να έχει τηρηθεί η έκδοση των ανάλογων βουλευμάτων πέραν του διμήνου (και προγενέστερα, σχετική νομολογία 1/26 Αρείου Πάγου)».Ένα ακόμη σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η υπερασπιστική γραμμή αφορά τα χρηματικά ποσά που εμφανίζονται να συνδέονται με τη φερόμενη δραστηριότητα παράνομου τζόγου. Ο κ. Γλύκας αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού τους, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια χρήματα έχουν προσμετρηθεί επανειλημμένα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. «Δεν είναι δυνατόν να προστίθενται τα ίδια ποσά, τα οποία έχουν “παιχτεί” εκατοντάδες φορές, και να υπολογίζονται συνολικά, ενώ αφορούν το ίδιο ποσό» αναφέρει.Στη συνέχεια, εστιάζει και στη χρονική αλληλουχία των αποδιδόμενων πράξεων, υποστηρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος όγκος της φερόμενης δραστηριότητας προηγείται της χρονικής περιόδου κατά την οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να δρούσε η εγκληματική οργάνωση. «Ο κύριος όγκος του φερόμενου τζόγου (και αντίστοιχα της νομιμοποίησης) είναι πριν από τη διάρκεια ισχύος της αποδιδόμενης πράξης της εγκληματικής οργάνωσης, πολύ περισσότερο των επιμέρους πράξεων διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών», σημειώνει, προσθέτοντας: «Έχουμε δηλαδή προγενέστερη πράξη νομιμοποίησης από το βασικό αδίκημα, το οποίο δεν είναι επιτρεπτό».Τέλος, ο Ιωάννης Γλύκας αμφισβητεί και τις κατηγορίες περί δωροληψίας, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτησή τους και ότι οι επίμαχες πράξεις δεν συνδέονται με την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του αστυνομικού. «Οι αποδιδόμενες πράξεις δωροληψίας, πέραν του ότι δεν στοιχειοθετούν τα εν λόγω αδικήματα, σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με τα καθήκοντα του εντολέως μου» καταλήγει ο συνήγορος υπεράσπισης.Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προσεχή Πέμπτη αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επί της υπόθεσης.Η σύνδεση της συγκεκριμένης δικογραφίας με την υπόθεση «Χωριάτικο» εντοπίζεται στις φερόμενες οικονομικές συναλλαγές του Αγγελου Γιαννακόπουλου με τον ανθυπαστυνόμο. Σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα, ο ένστολος φέρεται να λάμβανε από τον επιχειρηματία, από το 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, τουλάχιστον 300 ευρώ κάθε μήνα. Ως αντάλλαγμα φέρεται να παρείχε πληροφορίες για αστυνομικούς ελέγχους και άλλα υπηρεσιακά δεδομένα, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας καταστημάτων που διαχειριζόταν ο Γιαννακόπουλος στη Μύκονο.Η συγκεκριμένη κατηγορία συνοδεύεται από αναφορά σε περιστατικό της 3ης Ιουνίου 2024, όταν είχε προγραμματιστεί έλεγχος από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών σε στριπτιζάδικο που λειτουργεί στη Μύκονο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανθυπαστυνόμος ενημερώθηκε για την επικείμενη επιχείρηση από συνάδελφό του, ο οποίος αναφέρεται με το μικρό όνομα «Γιάννης» και επρόκειτο να συμμετάσχει στον έλεγχο. Στη συνέχεια φέρεται να μετέφερε την πληροφορία στη σύντροφό του και σε δύο ακόμη πρόσωπα. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις σχετικές με τη λειτουργία της επιχείρησης. Συνελήφθη, ωστόσο, εργαζόμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.Μία ακόμη πράξη που αποδίδεται στον Αγγελο Γιαννακόπουλο αφορά την προσπάθεια υπηρεσιακής επιστροφής του ανθυπαστυνόμου στη Μύκονο. Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα, ο επιχειρηματίας, από κοινού με άνδρα που αναφέρεται ως «Γιάννης», φέρεται να προσέφερε 3.000 ευρώ σε αστυνομικό που κατείχε οργανική θέση στο νησί.Στόχος ήταν να πείσουν τον αστυνομικό να φύγει από τη Μύκονο και να παραχωρήσει τη θέση του στον ανθυπαστυνόμο για να επιστρέψει στο νησί. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο αστυνομικός δεν αποδέχθηκε τα χρήματα και η μετάθεση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Αγγελος Γιαννακόπουλος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες.Η δικογραφία δεν σταματά στις δωροδοκίες, καθώς οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι είχαν μπλέξει και σε κύκλωμα ναρκωτικών. Ενας από αυτούς, αρχιφύλακας που είχε υπηρετήσει στη Μύκονο, φέρεται να συνεργαζόταν στενά με τον ανθυπαστυνόμο και να του έδινε χρήματα για να αγοράζει ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν επίσης συνομιλίες μέσω εφαρμογών με κρυπτογράφηση, αλλά και χρήματα που πηγαινοέρχονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του υπαστυνόμου Α’, ο οποίος υπηρετούσε στη Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αστυνομικός φέρεται να κρατούσε για τον εαυτό του ποσότητες ναρκωτικών που είχαν κατασχεθεί σε αστυνομικές επιχειρήσεις, χωρίς να τις δηλώνει στα επίσημα έγγραφα. Στη συνέχεια, φέρεται να τις παρέδιδε σε πληροφοριοδότη του, ώστε να ξαναβγούν στην αγορά και να πουληθούν. Στη δικογραφία περιγράφονται αγοραπωλησίες κάνναβης και κοκαΐνης, ναρκωτικά που φυλάσσονταν μέσα σε αυτοκίνητα και συναλλαγές με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα και στη Μύκονο.Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων οδήγησε σε συλλήψεις το καλοκαίρι του 2025. Στις 23 Ιουλίου τέσσερις αστυνομικοί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Ανάμεσά τους ήταν ο ανθυπαστυνόμος στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος, ο υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών και δύο αρχιφύλακες. Η σύντροφος του ανθυπαστυνόμου είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών με συνολικά 25 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, ο Αγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της δωροδοκίας. Στο απολογητικό υπόμνημά του (24 Οκτωβρίου 2025), αρνείται τις κατηγορίες.Η συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, δείχνει και κάτι ακόμη, τη μεθοδική δουλειά που έκαναν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI. Οι άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα κατάφεραν να ακολουθήσουν τις διαδρομές του χρήματος, να εντοπίσουν τις ύποπτες συναλλαγές και να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, κρατώντας τη μακριά από τα πρόσωπα που ελέγχονταν μέχρι να προχωρήσουν οι συλλήψεις. Ο φόβος να διαρρεύσει ακόμη και η παραμικρή πληροφορία προς αστυνομικούς που φέρονται να χρηματίζονταν από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο ήταν υπαρκτός. Γι’ αυτό και όταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε εντολή να οργανωθεί η επιχείρηση σύλληψης του επιχειρηματία, απευθύνθηκε προσωπικά σε έναν μικρό κύκλο αξιωματικών που θεωρούσε απολύτως έμπιστους. Στόχος ήταν να κρατηθεί μυστικός ο σχεδιασμός και να μη φτάσει καμία πληροφορία στην άλλη πλευρά μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως και έγινε.Ενα απέραντο επιχειρηματικό δίκτυο, που απλώνεται από τα κοσμοπολίτικα beach bars μέχρι τα ακριβότερα εστιατόρια και τα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Μυκόνου, ξεδιπλώνεται μέσα από την έκθεση ανάλυσης του ελληνικού FBI για τον Αγγελο Γιαννακόπουλο.Τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 16 επιχειρηματικές οντότητες, αναζητώντας ποιος κρύβεται πίσω από τις εταιρείες που εμφανίζονται να διαχειρίζονται ορισμένα από τα γνωστότερα στέκια του νησιού. Οι αστυνομικοί καταγράφουν διαδοχικές μισθώσεις, νέες εταιρείες και αλλαγές στη διαχείριση των εγκαταστάσεων.