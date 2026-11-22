Ποιος είναι ο μυστηριώδης ξένος για τον οποίο ο Σαμαράς διέκοψε την περιοδεία του - Τα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης και το «παιδομάζωμα»
Ποιος είναι ο μυστηριώδης ξένος για τον οποίο ο Σαμαράς διέκοψε την περιοδεία του - Τα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης και το «παιδομάζωμα»
Παλαιός φίλος του από το Χάρβαρντ, με επαφές στον Λευκό Οίκο, ο λόγος της εσπευσμένης επιστροφής στην Αθήνα – Η εμφάνιση Πατουλίδου, τα παιδιά πρώην βουλευτών της ΝΔ και οι σχεδιασμοί μέχρι τα Χριστούγεννα
Η αιφνιδιαστική αναχώρηση του Αντώνη Σαμαρά χθες βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, μετά τη συνάντηση με πολιτικούς του φίλους σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Μακεδονία Palace» τροφοδότησε πολλά σενάρια ως προς τον πραγματικό λόγο πρόωρης διακοπής της περιοδείας του που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή από τα Καμμένα Βούρλα. Ενδεικτικό της πρόωρης αποχώρησης του πρώην πρωθυπουργού είναι ότι ο ίδιος πήρε τη βραδινή πτήση της Aegean χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, όντας συνηθισμένος στα ξενύχτια, ενώ συνεργάτες του και οι αποσκευές τους γύρισαν στην Αθήνα με τα αυτοκίνητα της συνοδείας.
Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος της αποχώρησης; Συνεργάτες του κ. Σαμαρά έλεγαν χθες στην ομήγυρη ότι προγραμματίστηκε μια συνάντηση με κάποιον ξένο αξιωματούχο την τελευταία στιγμή. Κάποιοι πάντως εμφανίστηκαν δύσπιστοι, κυρίως η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου που παρακολουθεί διακριτικά την πρώτη περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Σαμαράς βεβαίωνε πάντως τους πολιτικούς του φίλους ότι ένας πονόδοντος που τον συνόδευε δεν ήταν ο λόγος που ακύρωσε το ραντεβού με νέους στο εστιατόριο Avenue του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη σημερινή του συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, με τον κ. Σαμαρά επικοινώνησε παλαιός του φίλος από την εποχή που και οι δύο φοιτούσαν στο Χάρβαρντ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη θέση στο πολιτικό οικοδόμημα της Ουάσινγκτον και σημαντικές επαφές με τον Λευκό Οίκο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μπορεί να μην είναι «αξιωματούχος» με την τυπική έννοια του όρου, περιγράφεται όμως ως ένας Αμερικανός με ισχυρή επιρροή. Θα βρισκόταν στην Αθήνα για λίγες ώρες για transit πτήση, οπότε κανονίστηκε μια συνάντηση στο φτερό και ο κ. Σαμαράς προτίμησε να πάρει την τελευταία βραδινή αντί για την πρώτη πρωινή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ως προς τα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Βούλας Πατουλίδου, η οποία έχει κόψει τους δεσμούς της με τη ΝΔ. Θρυλείται ότι η κ. Πατουλίδου, σε ραντεβού που έκανε με τον κ. Μητσοτάκη προ μηνών έθεσε πολύ αυστηρούς όρους για να είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Μαξιμαλιστικούς, κατά ορισμένους. Η ίδια θεωρεί ότι έτυχε άδικης αντιμετώπισης, με τελευταίο επεισόδιο τη διαδικασία διαδοχής του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι ήταν η περιφερειακή σύμβουλος με τους περισσότερους σταυρούς πανελλαδικά. Το χάσμα αγεφύρωτο, συνεπώς η κ. Πατουλίδου προσεγγίζει τον κ. Σαμαρά, με τον οποίον η σχέση της επίσης είχε δοκιμαστεί όταν το 2014 στήριξε τον Απόστολο Τζιτζικώστα αντί του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη (είχε το χρίσμα της ΝΔ) για την Περιφέρεια. Νερό και αλάτι όμως, εξ ου και η εμφάνιση της.
Παρών ήταν και ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κιλτίδης που έχει περιπλανηθεί και σε κόμματα στα δεξιά. «Δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Είναι όμως ανάγκη να δημιουργηθεί Πατριωτικό Λαϊκό κόμμα Ελευθερίας-Δημιουργίας-Δικαιοσύνης. Για την Πατρίδα και τον Λαό», δηλώνει ο ίδιος, δείχνοντας προς το κόμμα Σαμαρά.
Η λογική του «παιδομαζώματος» απαντάται και σε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Για παράδειγμα, στα Καμμένα Βούρλα εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Θανάσης Γιαννόπουλος, του οποίου ο γιος Γιάννης είναι περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και ακούστηκε παλαιότερα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Φθιώτιδα. Αντίστοιχη περίπτωση στην Αχαΐα η Βίκυ Νταβλούρου, κόρη του πρώην βουλευτή Θανάση Νταβλούρου.
Σύμφωνα με συνεργάτες του στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα συναντήσεων το οποίο διεκόπη εκτάκτως χθες. Το Σάββατο το βράδυ θα συναντηθεί με νέους της πόλης και την Κυριακή το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσ/νικης κ.Φιλόθεο. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
φωτογραφίες: voria
Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος της αποχώρησης; Συνεργάτες του κ. Σαμαρά έλεγαν χθες στην ομήγυρη ότι προγραμματίστηκε μια συνάντηση με κάποιον ξένο αξιωματούχο την τελευταία στιγμή. Κάποιοι πάντως εμφανίστηκαν δύσπιστοι, κυρίως η πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου που παρακολουθεί διακριτικά την πρώτη περιοδεία του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Σαμαράς βεβαίωνε πάντως τους πολιτικούς του φίλους ότι ένας πονόδοντος που τον συνόδευε δεν ήταν ο λόγος που ακύρωσε το ραντεβού με νέους στο εστιατόριο Avenue του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη σημερινή του συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, με τον κ. Σαμαρά επικοινώνησε παλαιός του φίλος από την εποχή που και οι δύο φοιτούσαν στο Χάρβαρντ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη θέση στο πολιτικό οικοδόμημα της Ουάσινγκτον και σημαντικές επαφές με τον Λευκό Οίκο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Μπορεί να μην είναι «αξιωματούχος» με την τυπική έννοια του όρου, περιγράφεται όμως ως ένας Αμερικανός με ισχυρή επιρροή. Θα βρισκόταν στην Αθήνα για λίγες ώρες για transit πτήση, οπότε κανονίστηκε μια συνάντηση στο φτερό και ο κ. Σαμαράς προτίμησε να πάρει την τελευταία βραδινή αντί για την πρώτη πρωινή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Τα πρόσωπα της ΘεσσαλονίκηςΕπιτελείς του κ. Σαμαρά εμφανίζονται άκρως ικανοποιημένοι από τις επαφές και το κλίμα αυτής της πρώτης διήμερης περιοδείας του πρώην πρωθυπουργού. Ανίχνευσαν ισχυρό ενδιαφέρον σε στελέχη διαφόρων προελεύσεων να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του υπό σύσταση κόμματος. Και παράλληλα αυτό που περιγράφουν ως «βουβό κύμα» δυσαρέσκειας πολλών πολιτών που στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς δεν αποκλείεται τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τα Χριστούγεννα να κάνει στοχευμένες εξορμήσεις εντός Αττικής. Και παράλληλα το πολιτικό του μήνυμα θα εστιάζεται στην αύξηση της εκλογικής συμμετοχής. Κοινώς, μια πρόσκληση «ελάτε στις κάλπες», καθώς μοιάζει να εκτιμά ότι η αύξηση της συμμετοχής θα πλήξει τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη.
Ως προς τα πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Βούλας Πατουλίδου, η οποία έχει κόψει τους δεσμούς της με τη ΝΔ. Θρυλείται ότι η κ. Πατουλίδου, σε ραντεβού που έκανε με τον κ. Μητσοτάκη προ μηνών έθεσε πολύ αυστηρούς όρους για να είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Μαξιμαλιστικούς, κατά ορισμένους. Η ίδια θεωρεί ότι έτυχε άδικης αντιμετώπισης, με τελευταίο επεισόδιο τη διαδικασία διαδοχής του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι ήταν η περιφερειακή σύμβουλος με τους περισσότερους σταυρούς πανελλαδικά. Το χάσμα αγεφύρωτο, συνεπώς η κ. Πατουλίδου προσεγγίζει τον κ. Σαμαρά, με τον οποίον η σχέση της επίσης είχε δοκιμαστεί όταν το 2014 στήριξε τον Απόστολο Τζιτζικώστα αντί του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη (είχε το χρίσμα της ΝΔ) για την Περιφέρεια. Νερό και αλάτι όμως, εξ ου και η εμφάνιση της.
Το «παιδομάζωμα»Ο κ. Σαμαράς επίσης είναι εμφανές ότι επιχειρεί ένα «παιδομάζωμα»: Βγάζει μπροστά τα παιδιά παλαιών βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, ενεργοποιώντας παράλληλα και τους γονείς. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Ήρας Ορφανού που θα πολιτευτεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κόρη του Γιώργου Ορφανού. Αντιστοίχως, παρόντες στο κάλεσμα Σαμαρά ήταν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο γιος του Νίκος, ο οποίος μάλλον προορίζεται για τη λίστα της Β’ Θεσσαλονίκης. Ομοίως και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Αρβανιτίδης. Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση του πρώην αντιδημάρχου και υποψηφίου με τη ΝΔ Σωκράτη Δημητριάδη, ενώ ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μάκης Κυριζίδης έχει εκδηλώσει πρόθεση να πολιτευτεί με τον κ. Σαμαρά. Παραδοσιακός πολιτικός του φίλος είναι και ο δικηγόρος Νίκος Καραγιαννακίδης που είχε πολιτευτεί το 2019 και το 2023 με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Οργανωτικό ρόλο στη Θεσσαλονίκη έχουν ο Μίλτος Τασούλης και η Μάγδα Καρακόλη.
Παρών ήταν και ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κιλτίδης που έχει περιπλανηθεί και σε κόμματα στα δεξιά. «Δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Είναι όμως ανάγκη να δημιουργηθεί Πατριωτικό Λαϊκό κόμμα Ελευθερίας-Δημιουργίας-Δικαιοσύνης. Για την Πατρίδα και τον Λαό», δηλώνει ο ίδιος, δείχνοντας προς το κόμμα Σαμαρά.
Η λογική του «παιδομαζώματος» απαντάται και σε άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Για παράδειγμα, στα Καμμένα Βούρλα εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Θανάσης Γιαννόπουλος, του οποίου ο γιος Γιάννης είναι περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας και ακούστηκε παλαιότερα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Φθιώτιδα. Αντίστοιχη περίπτωση στην Αχαΐα η Βίκυ Νταβλούρου, κόρη του πρώην βουλευτή Θανάση Νταβλούρου.
Σύμφωνα με συνεργάτες του στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα συναντήσεων το οποίο διεκόπη εκτάκτως χθες. Το Σάββατο το βράδυ θα συναντηθεί με νέους της πόλης και την Κυριακή το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσ/νικης κ.Φιλόθεο. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.
φωτογραφίες: voria
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