Η παραγωγή πυραύλων και οι δυτικές κυρώσεις

Για «σκόπιμη πρόκληση» κάνει λόγο η Βαρσοβία

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

Ρούτε από τη Βαρσοβία «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους»

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, η έκρηξη σημειώθηκε πάνω από το έδαφος. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε πολύ μεγάλη έκταση. Η εξέταση των επιμέρους θραυσμάτων που εντοπίστηκαν στο σημείο συνεχίζεται», συμπλήρωσε.Ο Kh-101, πύραυλος κρουζ που εκτοξεύεται από αεροσκάφος, κατασκευάστηκε μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2026 και χρησιμοποιήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες από την παραγωγή του. Το εύρημα δείχνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παράγει πυραύλους σε σειρά παρά τους δυτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάρτων.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους συμμάχους του ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ αμέσως μετά την παραγωγή τους και έχει ζητήσει από την ΕΕ ένα ισχυρό 22ο πακέτο κυρώσεων, με στόχο εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, προμηθευτές εξαρτημάτων σε χαμηλότερα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και δίκτυα παράνομης διακίνησης μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων.Οι πολωνικές αρχές άνοιξαν έρευνα και έστειλαν στρατιωτικές μονάδες και συνεργεία έκτακτης ανάγκης για να αποκλείσουν τα τρία σημεία όπου βρέθηκαν συντρίμμια. Ο Κοσινιάκ-Καμίς και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσαν ότι η Βαρσοβία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο «σκόπιμης πρόκλησης».Η παραβίαση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη από το προεδρικό αεροσκάφος, ότι σε προηγούμενα περιστατικά ρωσικά drones και πύραυλοι είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο «κατά λάθος».Εκτός αυτού, είχε προηγηθεί η αντίδραση του Τουσκ στον χαρακτηρισμό «φίλος μου» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τριμερή σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν. «Ο Θεός να μας προστατεύει από τέτοιους φίλους», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός στο X.Την Παρασκευή, ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασαν την παραβίαση στη σύνοδο των Βρυξελλών. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεσμεύτηκε να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας και, μετά την έκτακτη επίσκεψή του στη Βαρσοβία το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους».Ο Ρούτε ανέφερε επίσης ότι ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, εξετάζει πιθανά κενά στην αποτρεπτική διάταξη του ΝΑΤΟ ενόψει της συνεδρίασης του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Την Πολωνία θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Άμυνας Πάβεου Ζαλέφσκι.Τον Σεπτέμβριο του 2025, πολλαπλά ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ είχαν τότε αναχαιτίσει αρκετούς στόχους και οι σύμμαχοι είχαν ενισχύσει την αεράμυνα στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.