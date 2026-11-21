Διέκοψε την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στην Αθήνα

Ο πρώην πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του σε πάρτι νεολαίας στη Θεσσαλονίκη - Πηγές από το περιβάλλον του μιλούν για έκτακτη συνάντηση με ξένο αξιωματούχο