«Απαράδεκτη οπισθοδρόμηση» λέει η Γαλλίδα υπουργός - Η Ρωσία κατηγορεί την ΕΕ για «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing) - Ακόμη και ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει το κλίμα των συνομιλιών

Μουράτ Κουρούμ, να ανακοινώνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας δεν εγκρίθηκε, καθώς δεν εξασφαλίστηκε η συναίνεση των χωρών, αλλά και ότι δεν θα υπάρξει νέο σχέδιο συμφωνίας.



Νωρίτερα, πολλές χώρες και διαπραγματευτικές ομάδες είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την εκδοχή του κειμένου που τους είχε υποβληθεί. «Από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρξει νέο κείμενο. Δεν πρόκειται να εργαστούμε για τη σύνταξη νέου κειμένου σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει συναίνεση», δήλωσε ο Κουρούμ.







Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, αλλά παρατάθηκαν το Σαββατοκύριακο, ο Τούρκος πρόεδρος της COP31 Μουράτ Κουρούμ δήλωσε στην καταληκτική συνεδρίαση της ολομέλειας ότι δεν εγκρίθηκε συμφωνία.



«Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτού του κειμένου. Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν εγκρίθηκαν», δήλωσε ο Κουρούμ, δίνοντας εκ νέου τον λόγο στις αντιπροσωπείες. «Είναι σαφές πως υπάρχουν μέρη σε αυτήν την αίθουσα που αντιτίθενται σε αυτό το κείμενο. Αναγνωρίζουμε πως δεν υπάρχει συναίνεση για αυτό το έγγραφο. Επομένως, αυτές οι αποφάσεις δεν υιοθετήθηκαν», υπογράμμισε.







Κλείσιμο

Σύμφωνα με το BBC , πρόκειται για μια σχεδόν πρωτοφανή εξέλιξη στην ιστορία των συνόδων για το κλίμα, με την ένταση μεταξύ των αντιπροσωπειών να αποτυπώνει και τις ευρύτερες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Η τελευταία φορά που οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν με μια συμφωνία, που θα υιοθετούταν ομόφωνα, ήταν στην Κοπεγχάγη το 2009.



Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία εξαπέλυσαν αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing), ενώ, όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, ακόμη και ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται να επηρεάζει το κλίμα των συνομιλιών.





«Απαράδεκτη οπισθοδρόμηση»

Η πρόταση τελικής απόφασης της COP31 που παρουσιάστηκε από την προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα η οποία διεξάγεται στην Τουρκία "μας γυρίζει πίσω" και αντιπροσωπεύει "απαράδεκτη" οπισθοδρόμηση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας Μονίκ Μπαρμπί, ενώ αυξάνεται η προοπτική αποτυχίας στη σύνοδο στην Αττάλεια, όπου χώρες καταγγέλλουν την απουσία αναφοράς στην έξοδο από τα



Σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο, που απειλεί να οδηγήσει σε ναυάγιο τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα ( COP31 ), έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσεις στην Αττάλεια της Τουρκίας , με τον πρόεδρο της διάσκεψης,, να ανακοινώνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας δεν εγκρίθηκε, καθώς δεν εξασφαλίστηκε η συναίνεση των χωρών, αλλά και ότι δεν θα υπάρξει νέο σχέδιο συμφωνίας.Νωρίτερα, πολλές χώρες και διαπραγματευτικές ομάδες είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούσαν να αποδεχθούν την εκδοχή του κειμένου που τους είχε υποβληθεί. «Από εδώ και στο εξής δεν θα υπάρξει νέο κείμενο. Δεν πρόκειται να εργαστούμε για τη σύνταξη νέου κειμένου σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει συναίνεση», δήλωσε ο Κουρούμ.Οι συνομιλίες των ΗΕ για το κλίμα περιήλθαν σε αδιέξοδο καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι απέρριψαν το τελικό σχέδιο συμφωνίας που παρουσίασαν η Τουρκία και η Αυστραλία, προεδρεύουσες χώρες της COP31, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδύναμο προκειμένου να δώσει ώθηση στη μάχη εναντίον της υπερθέρμανσης του πλανήτη Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, αλλά παρατάθηκαν το Σαββατοκύριακο, ο Τούρκος πρόεδρος της COP31 Μουράτ Κουρούμ δήλωσε στην καταληκτική συνεδρίαση της ολομέλειας ότι δεν εγκρίθηκε συμφωνία.«Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει συμφωνία επί αυτού του κειμένου. Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν εγκρίθηκαν», δήλωσε ο Κουρούμ, δίνοντας εκ νέου τον λόγο στις αντιπροσωπείες. «Είναι σαφές πως υπάρχουν μέρη σε αυτήν την αίθουσα που αντιτίθενται σε αυτό το κείμενο. Αναγνωρίζουμε πως δεν υπάρχει συναίνεση για αυτό το έγγραφο. Επομένως, αυτές οι αποφάσεις δεν υιοθετήθηκαν», υπογράμμισε.Η τελευταία φορά που οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν με μια συμφωνία, που θα υιοθετούταν ομόφωνα, ήταν στην Κοπεγχάγη το 2009.Η πρόταση τελικής απόφασης της COP31 που παρουσιάστηκε από την προεδρία της διάσκεψης τουγια το κλίμα η οποία διεξάγεται στην Τουρκία "μας γυρίζει πίσω" και αντιπροσωπεύει "απαράδεκτη" οπισθοδρόμηση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, ενώ αυξάνεται η προοπτική αποτυχίας στη σύνοδο στην Αττάλεια, όπου χώρες καταγγέλλουν την απουσία αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα στη νέα συμβιβαστική πρόταση που διανεμήθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

"Ο χρόνος περνάει και δεν έχει βγει ακόμη ο λογαριασμός", ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός σε δήλωσή της που εστάλη στον Τύπο, καταγγέλλοντας κυρίως την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα στο κείμενο. Την ώρα που η COP31 έχει υπερβεί κατά πολλές ώρες το επίσημο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει μια "πολύ πραγματική πιθανότητα" να ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία, σημείωσε παράλληλα μια αξιωματούχος της ΕΕ στο AFP.







"Νομίζω ότι γυρίζουμε προς τα πίσω. Σήμερα είμαι πιο απαισιόδοξη από ό,τι ήμουν χθες", πρόσθεσε η ίδια. "Η κατάσταση είναι δύσκολη και το αποτέλεσμα αβέβαιο", συμπλήρωσε γερμανική πηγή.



Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας Ντάραγκ Ο’ Μπράιαν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηρίξει το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας, εν μέρει διότι δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα για τα οποία οι επιστήμονες λένε πως αποτελούν βασικό λόγο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Είναι αδιανόητο να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, καμία αναφορά στη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε.



Ο Ιρλανδός υπουργός, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της ΕΕ, επισήμανε, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως η COP31 «κρατήθηκε όμηρος από πετρελαιοπαραγωγές χώρες». «Πιστεύω ότι αυτή η COP κρατήθηκε όμηρος από πετρελαιοπαραγωγές χώρες», δήλωσε, ζητώντας μια «επανεκκίνηση» της διαδικασίας των διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα, αφού προηγουμένως είχε απορρίψει, εξ ονόματος της ΕΕ, το σχέδιο τελικής απόφασης που παρουσίασαν η τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της COP31, το οποίο δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.



Ο Παναμάς επίσης είπε ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει το συγκεκριμένο κείμενο, διότι δεν καταγράφει το εύρος της κλιματικής κρίσης.





Τι αναφέρει το προσχέδιο

Το νέο προσχέδιο τελικής απόφασης, το οποίο προετοίμασαν οι τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ, εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει ρητή έκκληση για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, η χρήση των οποίων θεωρείται η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Περιορίζεται σε μια διακριτική αναφορά στο αποτέλεσμα της COP28 στο Ντουμπάι, η οποία είχε το 2023 καλέσει για πρώτη φορά τις χώρες του κόσμου σε μια μετάβαση προς την έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα.



Το κείμενο αυτό που προτάθηκε καλεί επίσης να επιταχυνθεί η χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS στα αγγλικά, CCUS στα γαλλικά), που προωθείται από εταιρείες του τομέα του πετρελαίου και του άνθρακα, πράγμα που αποτελεί άλλο σημείο διαφωνίας.



Όπως μετέδωσε το Ρόιτερς, παρατηρητές που βρίσκονταν στον χώρο της διάσκεψης ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις κατά τις διαπραγματεύσεις για ένα κείμενο που θα παρέλειπε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα περιλάμβανε τεχνολογίες απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.



Η φετινή COP είναι η πρώτη που διεξάγεται μετά την επιβεβαίωση, τον Οκτώβριο, από τον περιβαλλοντικό οργανισμό του ΟΗΕ ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου, ένα όριο το οποίο οι χώρες είχαν συμφωνήσει, κατά τις συνομιλίες για το κλίμα στο Παρίσι πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, να προσπαθήσουν να μην υπερβούν και πέρα από το οποίο οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων εντείνονται.