Παλιότερα οι σχολικές φάρσες για βόμβες αντιμετωπίζονταν με γέλια. Οχι πια





Πριν από μία εβδομάδα πολλές διεθνείς πτήσεις αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια από αυτά που ήταν στο σχέδιο πτήσης, πάλι εξαιτίας απειλών για ανύπαρκτες βόμβες.







Οι Γάλλοι απέδωσαν την επίθεση σε χάκερ των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά το Ιράν αρνήθηκε την κατηγορία.



Η αγγλική κυβέρνηση έδωσε οδηγίες στους πολίτες να αποθηκεύσουν ξηρά τροφή, νερά, φάρμακα, φακούς, σπίρτα, κεριά και να προμηθευτούν ραδιοφωνάκι με μπαταρίες για να ενημερώνονται από τις Αρχές αν οι χάκερ ή ο «εχθρός» κάνουν υβριδική επίθεση.







Ανάλογες συμβουλές για προμήθειες 72 ωρών έχουν εκδώσει και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι Γερμανοί και οι Σουηδοί αποθηκεύουν σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, η Δανία έχει λάβει ανάλογα μέτρα, η Πολωνία το ίδιο, ενώ η Κομισιόν ενέταξε στις οδηγίες της για πολιτική προστασία την αποθήκευση προμηθειών για τουλάχιστον τρεις ημέρες.



Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Ειδήσεις για κλοπή προσωπικών δεδομένων από μεγάλες βάσεις αρχείων βγαίνουν κάθε μέρα, πριν από λίγες ημέρες Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Binance κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 6 δισ. δολάρια, ενώ οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες cyber security και οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν ότι απαιτείται πολύ μεγάλη επαγρύπνηση για τις επιθέσεις στις υποδομές και τις τράπεζες από χάκερ που χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.



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Ολα αυτά πριν από μερικά χρόνια ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Οποιος τις δια κινούσε χαρακτηριζόταν συνωμοσιολόγος και ψεκασμένος.



Τώρα οι κυβερνήσεις, η Κομισιόν, οι επιχειρηματίες του ΑΙ και οι δημιουργοί του χτυπάνε με λύσσα τα καμπανάκια.



Τι κάνουμε τώρα;



Την Τρίτη εκκενώθηκαν 300 σχολεία στην Ιταλία όταν έλαβαν με email απειλή για βόμβα. Απειλήθηκαν πάνω από 7.000 ιταλικά σχολεία, ενώ ανάλογα emails έλαβαν και 700 σχολεία στη Σκωτία και την Ιρλανδία, χωρίς να βρεθεί καμία βόμβα.Πριν από μία εβδομάδα πολλές διεθνείς πτήσεις αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια από αυτά που ήταν στο σχέδιο πτήσης, πάλι εξαιτίας απειλών για ανύπαρκτες βόμβες.Οι επιθέσεις άγνωστων χάκερ στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ στη Γαλλία και την Αγγλία (και εδώ σε ένα κρεοπωλείο) που ανέβασαν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα βρασμού και κατέστρεψαν τρόφιμα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων κυριάρχησαν, όπως είναι φυσιολογικό, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όλης της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση η ζημιά ήταν πραγματική.Οι Γάλλοι απέδωσαν την επίθεση σε χάκερ των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά το Ιράν αρνήθηκε την κατηγορία.Η αγγλική κυβέρνηση έδωσε οδηγίες στους πολίτες να αποθηκεύσουν ξηρά τροφή, νερά, φάρμακα, φακούς, σπίρτα, κεριά και να προμηθευτούν ραδιοφωνάκι με μπαταρίες για να ενημερώνονται από τις Αρχές αν οι χάκερ ή ο «εχθρός» κάνουν υβριδική επίθεση.Οι προμήθειες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 72 ώρες. Γιατί δηλαδή τρεις ημέρες και όχι παραπάνω; Διότι υποτίθεται ότι ο κρατικός μηχανισμός θα καταφέρει μέσα σε τρεις ημέρες να διορθώσει το πρόβλημα, ή τουλάχιστον θα έχει τον χρόνο να βοηθήσει πρώτα τους πιο ευάλωτους πολίτες και μετά να φροντίσει για τους υπόλοιπους.Ανάλογες συμβουλές για προμήθειες 72 ωρών έχουν εκδώσει και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι Γερμανοί και οι Σουηδοί αποθηκεύουν σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, η Δανία έχει λάβει ανάλογα μέτρα, η Πολωνία το ίδιο, ενώ η Κομισιόν ενέταξε στις οδηγίες της για πολιτική προστασία την αποθήκευση προμηθειών για τουλάχιστον τρεις ημέρες.Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Ειδήσεις για κλοπή προσωπικών δεδομένων από μεγάλες βάσεις αρχείων βγαίνουν κάθε μέρα, πριν από λίγες ημέρες Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Binance κρυπτονομίσματα αξίας πάνω από 6 δισ. δολάρια, ενώ οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες cyber security και οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν ότι απαιτείται πολύ μεγάλη επαγρύπνηση για τις επιθέσεις στις υποδομές και τις τράπεζες από χάκερ που χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.Στο μεταξύ, οι επικεφαλής των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης επισημαίνουν στις κυβερνήσεις τον ήδη διαπιστωμένο κίνδυνο να μην μπορούν να ελέγξουν το δημιούργημά τους, το οποίο ενώ ακόμη βρίσκεται σε εμβρυακή μορφή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παρακάμπτει τους κανόνες που έχουν τεθεί για να το περιορίζουν.Ολα αυτά πριν από μερικά χρόνια ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Οποιος τις δια κινούσε χαρακτηριζόταν συνωμοσιολόγος και ψεκασμένος.Τώρα οι κυβερνήσεις, η Κομισιόν, οι επιχειρηματίες του ΑΙ και οι δημιουργοί του χτυπάνε με λύσσα τα καμπανάκια.Τι κάνουμε τώρα;

Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για όλα αυτά.



Οι πιο συνετοί θα ακολουθήσουν τις οδηγίες, θα αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερά και φάρμακα για τρεις ημέρες. Εύκολο. Οι πιο φοβισμένοι θα αποθηκεύσουν για μερικές εβδομάδες - για να είναι σίγουροι. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα θα αδιαφορήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ «έχει ο Θεός», «κάπως θα τη βγάλουμε για ένα τριήμερο και μετά βλέπουμε». Λογική και αυτή η απάντηση και ταιριάζει στην ελληνική νοοτροπία, η οποία έχει σφυρηλατηθεί ανά τους αιώνες από διαρκείς κρίσεις.



Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν πράγματι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι που μπορούν να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές, να καταστρέψουν κρίσιμες υποδομές, να κλείσουν το ρεύμα σε νοσοκομεία, να αλλοιώσουν παραγωγές, να οδηγήσουν σε μεγάλες καταστροφές.



Οπως φαίνεται, τεχνικά αυτά δεν είναι πλέον αδύνατα, μπορούν να γίνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει. Το ποιος θα θελήσει να τα κάνει είναι άγνωστο, αλλά οι υποψήφιοι είναι πολλοί. Οι Βορειοκορεάτες, οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, ο τρελός χάκερ της γειτονιάς μας, το ανεξέλεγκτο ΑΙ, ο κακός του Τζέιμς Μποντ, η αυτού Εξοχότης ο Αρχων του Κακού ο ίδιος. Εξάλλου, όταν ο πραγματικός ένοχος είναι άγνωστος, ο καθένας κατηγορεί όποιον θέλει.



Η ανησυχία που δημιουργούν όλοι αυτοί οι νέοι κίνδυνοι, που βρήκαν τρόπο να υλοποιηθούν και μετουσιώθηκαν από επιστημονική φαντασία σε πραγματικούς κινδύνους εξαιτίας του ΑΙ και της διασύνδεσης όλων στα δίκτυα, έρχεται να προστεθεί στα άλλα, πιο χειροπιαστά καθημερινά προβλήματα όλων.



Στην ακρίβεια και το χαμηλό εισόδημα, στο Στεγαστικό, στην ανασφάλεια της εργασίας, στα προβλήματα υγείας, στα οικογενειακά και προσωπικά ζητήματα του καθενός.



Η διαφορά είναι ότι αυτά τα προβλήματα είναι πραγματικά, είναι καθημερινά, ήδη υπάρχουν, δεν είναι δυνητικοί κίνδυνοι. Και είναι προβλήματα που ο καθένας καλείται να τα λύσει μόνος του, αφού αυτή είναι η ζωή όλων των ανθρώπων ανά τους αιώνες.



Συνεπώς, ας επικεντρωθεί ο καθένας στα δικά του, που του δημιουργούν πραγματική δυσκολία, κι ας αγνοήσει τα άλλα, μέχρι τουλάχιστον να εμφανιστούν.



Και ποιος θα λύσει τα άλλα; Ισως οι Αρχές, ίσως κανείς, θα δούμε όταν θα εμφανιστούν. Το ζητούμενο είναι η κυβέρνηση και οι Αρχές να θωρακίσουν όσο μπορούν καλύτερα τις υποδομές και τα διαδικτυακά συστήματα και να τεστάρουν διαρκώς την ασφάλειά τους ώστε να μη βρεθούμε ανοχύρωτοι και προ εκπλήξεων έναντι των νέων κινδύνων.



Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας υπάρχει - ο επικεφαλής της Μιχάλης Μπλέτσας έδωσε πριν από λίγες ημέρες μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Δημήτρη Δανίκα στο «Πρώτο Θέμα» και εξήγησε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ο τίτλος της συνέντευξης ήταν «Δεν μπορώ να κοιμηθώ, στο Ελληνικό Δημόσιο πολλά συστήματα είναι παλιά και ευάλωτα στους χάκερ». Είναι παρήγορο ότι κάποιος ξαγρυπνά για την ασφάλειά μας, καλό θα ήταν όμως να εκσυγχρονίσουμε και την τεχνολογία μας.

20.11.2026, 06:39