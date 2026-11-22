Παίκτρια στο The Voice επέστρεψε εννέα χρόνια μετά: Αντιμετώπισα ρατσισμό λόγω του βάρους μου, έκανα ένα χειρουργείο και έχασα 60 κιλά
Παίκτρια στο The Voice επέστρεψε εννέα χρόνια μετά: Αντιμετώπισα ρατσισμό λόγω του βάρους μου, έκανα ένα χειρουργείο και έχασα 60 κιλά
Η Έφη Σιδηροπούλου ανακοίνωσε τον coach που επέλεξε για να συνεχίσει στον διαγωνισμό με μία τούρτα
Εννέα χρόνια μετά επέστρεψε η Έφη Σιδηροπούλου στο The Voice για να διεκδικήσει μία θέση στον διαγωνισμό και έκανε μία εξομολόγηση για τον ρατσισμό που αντιμετώπισε στο παρελθόν λόγω του βάρους της.
Η Έφη Σιδηροπούλου, η οποία είχε εμφανιστεί στο μουσικό σόου το 2017, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Δύο τσιγάρα θα καπνίσω», με τους coaches να εντυπωσιάζονται και να πατούν το κουμπί εκφράζοντας την επιθυμία τους να τη διεκδικήσουν και να την συμπεριλάβουν στην ομάδα τους.
Συζητώντας με τους κριτές, αποκάλυψε πως τα προηγούμενα χρόνια βίωσε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς δεχόταν σχόλια για την εμφάνισή της, γι' αυτό και αποφάσισε να κάνει ένα βαριατρικό χειρουργείο, το οποίο τη βοήθησε να χάσει περίπου 60 κιλά. Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί επέλεξε να κάνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια και να επιστρέψει στη μουσική μέσω αυτής της εμφάνισής της.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, ο πατέρας της είναι ο Πόντιος τραγουδιστής Γιώργος Σιδηρόπουλος, γι' αυτό και από μικρή ηλικία βρισκόταν στον χώρο τον οποίο αγάπησε. Η ίδια επισήμανε πως ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ωστόσο μετά τη συμμετοχή της το 2017 έβαλε ως προτεραιότητα τα δύο παιδιά και την οικογένειά της: «Για μία δεκαετία έκανα μία παύση από το τραγούδι και τώρα είπα να ξαναπροσπαθήσω, για να μην σηκωθώ ένα πρωί μετά από 10-15 χρόνια και πω ότι δεν προσπάθησα αρκετά. Οπότε είπα να δώσω άλλη μία ευκαιρία σε εμένα πρώτα απ' όλα και μετά σε όσους θέλουν να με ακούνε. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάνω επανεκκίνηση μέσω του The Voice. Ένα βράδυ είπα πως θέλω να τραγουδήσω. Ανέβηκα, πήρα το μικρόφωνο και ξεκίνησα να τραγουδώ», είπε.
Αμέσως μετά, η διεκδίκηση ξεκίνησε και η διαγωνιζόμενη αποφάσισε να ανακοινώσει πως επέλεξε την Πάολα για να συνεχίσει στον διαγωνισμό, μέσω μίας τούρτας που είχε φτιάξει η ίδια, πάνω στην οποία είχε γράψει το όνομα της τραγουδίστριας.
Η εμφάνιση της Έφης Σιδηροπούλου πριν από εννέα χρόνια στο The Voice
Η Έφη Σιδηροπούλου, η οποία είχε εμφανιστεί στο μουσικό σόου το 2017, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Δύο τσιγάρα θα καπνίσω», με τους coaches να εντυπωσιάζονται και να πατούν το κουμπί εκφράζοντας την επιθυμία τους να τη διεκδικήσουν και να την συμπεριλάβουν στην ομάδα τους.
Συζητώντας με τους κριτές, αποκάλυψε πως τα προηγούμενα χρόνια βίωσε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς δεχόταν σχόλια για την εμφάνισή της, γι' αυτό και αποφάσισε να κάνει ένα βαριατρικό χειρουργείο, το οποίο τη βοήθησε να χάσει περίπου 60 κιλά. Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί επέλεξε να κάνει πίσω τα προηγούμενα χρόνια και να επιστρέψει στη μουσική μέσω αυτής της εμφάνισής της.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, ο πατέρας της είναι ο Πόντιος τραγουδιστής Γιώργος Σιδηρόπουλος, γι' αυτό και από μικρή ηλικία βρισκόταν στον χώρο τον οποίο αγάπησε. Η ίδια επισήμανε πως ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ωστόσο μετά τη συμμετοχή της το 2017 έβαλε ως προτεραιότητα τα δύο παιδιά και την οικογένειά της: «Για μία δεκαετία έκανα μία παύση από το τραγούδι και τώρα είπα να ξαναπροσπαθήσω, για να μην σηκωθώ ένα πρωί μετά από 10-15 χρόνια και πω ότι δεν προσπάθησα αρκετά. Οπότε είπα να δώσω άλλη μία ευκαιρία σε εμένα πρώτα απ' όλα και μετά σε όσους θέλουν να με ακούνε. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάνω επανεκκίνηση μέσω του The Voice. Ένα βράδυ είπα πως θέλω να τραγουδήσω. Ανέβηκα, πήρα το μικρόφωνο και ξεκίνησα να τραγουδώ», είπε.
Αμέσως μετά, η διεκδίκηση ξεκίνησε και η διαγωνιζόμενη αποφάσισε να ανακοινώσει πως επέλεξε την Πάολα για να συνεχίσει στον διαγωνισμό, μέσω μίας τούρτας που είχε φτιάξει η ίδια, πάνω στην οποία είχε γράψει το όνομα της τραγουδίστριας.
Η εμφάνιση της Έφης Σιδηροπούλου πριν από εννέα χρόνια στο The Voice
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