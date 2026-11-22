«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη»: Οι πιλότοι των αμερικανικών βομβαρδιστικών περιγράφουν την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Δεκαπέντε χρόνια προετοιμασίας, αλλαγές της τελευταίας στιγμής και 37 ώρες στον αέρα - Τα πληρώματα των αμερικανικών B-2 περιγράφουν τι έζησαν στην επιχείρηση «Midnight Hammer», από τη στιγμή που αντίκρισαν την Τεχεράνη μέχρι την επιστροφή τους στο Μιζούρι