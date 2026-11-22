Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Eπίδειξη στρατιωτικής ισχύος από το Ιράν: Παρουσίασε έναν νέο εκτοξευτή πυραύλων, βίντεο
Ο νέος εκτοξευτής έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης δύο πυραύλων ταυτόχρονα
Το βίντεο αυτό προβάλλεται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου, βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Οι εικόνες που προβλήθηκαν το Σάββατο, δείχνουν τον στρατηγό Αχμάντ Βαχιντί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, της ισχυρής ένοπλης δύναμης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, να επισκέπτεται μια υπόγεια στρατιωτική βάση όπου περίοπτη θέση έχει ένας νέος εκτοξευτής με δυνατότητα εκτόξευσης δύο πυραύλων ταυτόχρονα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
IRGC Commander Visits Underground Missile City https://t.co/D3sxd5cvJX https://t.co/VXxXR19zQC— Fars News Agency (@EnglishFars) November 21, 2026
Συνοδευόμενος από τον επικεφαλής των αεροδιαστημικών δυνάμεων των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, ο Βαχιντί επιθεωρεί ενώ επιβαίνει σε στρατιωτικό όχημα σήραγγες όπου αποθηκεύονται πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός.
Η κρατική τηλεόραση δεν διευκρίνισε πότε έγινε η επιθεώρηση αυτή ούτε πού βρίσκεται η εν λόγω βάση. "Οι ζημιές που υπέστη ο εχθρός μας είναι μόνο η αρχή, θα γίνουμε μάρτυρες της ταπείνωσής του", δηλώνει ο Βαχιντί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εικόνες.
"Οι δυνατότητές μας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συγκρούσεων και τα οπλικά μας συστήματα υψηλών επιδόσεων μπορούν να κάμψουν τον εχθρό", δήλωσε από την πλευρά του ο Μουσαβί.
🚨🇮🇷 Iran unveils new launcher that can fire TWO liquid-fueled missiles at once IRGC chief Ahmad Vahidi unveiled the system during a visit to an underground missile base. The new launcher reportedly allows simultaneous launches of two liquid-fueled missiles. IRGC Aerospace Force chief Majid Mousavi says Iran's military capabilities have grown significantly between its two wars. The unveiling comes as Washington claims to have devastated Iran's missile program. Tehran wants Washington and Israel to think twice about what remains underground. Source: AP, Iran Press, Tasnim \ Writer: Naz— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 22, 2026
Στις 10 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης εγκαινίασαν μια πόλη "στρατηγικών πυραύλων" στην οποία φυλάσσονται "νέα όπλα", σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Το Ιράν διαθέτει μεγάλο οπλοστάσιο τοπικά σχεδιασμένο, που περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr