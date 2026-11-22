

Δέκα προϊόντα με υψηλότερη ελληνική τιμή



Τι δείχνουν οι είκοσι συγκρίσεις

PosoKanei - Ψάξε πριν αγοράσεις

Στην αντίθετη κατεύθυνση, υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε δέκα προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ των μεγαλύτερων αποκλίσεων βρίσκονται το παγωτό 406 g, η υγρή τροφή σκύλου 150 g, ο αλεσμένος καφές espresso 250 g και τα δημητριακά με σοκολάτα 330 g.Οι συγκρίσεις αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Επιλέχθηκαν δέκα παραδείγματα υψηλότερης ελληνικής τιμής και δέκα χαμηλότερης, για να αναδειχθούν διαφορές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η επιλογή δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης και δεν επιτρέπει γενικά συμπεράσματα για ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων, το επίπεδο τιμών ή το κόστος ζωής μιας χώρας. Οι διαφορές που καταγράφονται δεν εξηγούν, από μόνες τους, γιατί διαμορφώθηκαν αυτές οι τιμές.Για τον καταναλωτή, όμως, κάθε αγορά είναι συγκεκριμένη. Ποιο προϊόν βάζω στο καλάθι μου; Πόση ποσότητα αγοράζω; Πόσο πληρώνω; Εκεί αποκτά αξία η διαφάνεια: όταν η σύγκριση μας βοηθά να αναγνωρίζουμε τη διαφορά και να επιλέγουμε πού αξίζει να δώσουμε τα χρήματά μας.Όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ στελέχη της Αρχής, η σύγκριση συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα, το PosoKanei θα παρουσιάσει νέα στοιχεία, με μέσους όρους τιμών για μεγαλύτερο αριθμό κωδικών, διευρύνοντας την εικόνα της σύγκρισης μεταξύ της Ελλάδας και επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών.Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς.Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους.Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».