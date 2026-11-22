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Ηρακλής: Πρόστιμο στον Πίνια για το λάθος στο 3-2 του Ολυμπιακού, βίντεο
Ηρακλής: Πρόστιμο στον Πίνια για το λάθος στο 3-2 του Ολυμπιακού, βίντεο
Ο Ηρακλής τιμωρεί τον Ισπανό αμυντικό για το λάθος που κάνει στο build up και ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το τρίτο του γκολ
Για ένα ημίχρονο ο Ηρακλής στάθηκε καλά απέναντι στον Ολυμπιακό και προηγήθηκε δύο φορές. Στο 54’, όμως, ο Γηραιός βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Μπέιλι και από εκείνο το σημείο και μετά κατέρρευσε με αποτέλεσμα να γνωρίζει την ήττα με σκορ 6-2.
Το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει από ένα λάθος του Ινίγκο Πίνια, ο οποίος στην ίδια φάση έχει σταματήσει τον Ζότα Σίλβα που είχε μπει στην περιοχή από αριστερά. Ο αμυντικός του Ηρακλή αφού έχει σταματήσει τον Πορτογάλο στη συνέχεια κάνει λάθος πάσα με τον Σάλιακα να κλέβει να τροφοδοτεί τον Μάριους κι εκείνος τον Μπέιλι που σκόραρε για το 3-2.
Γι’ αυτό το λάθος, όμως, η διοίκηση του Ηρακλή θα τιμωρήσει τον κεντρικό αμυντικό. Θεωρήθηκε υπεύθυνος από την «κυανόλευκη» ΠΑΕ για την ήττα από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα από τον Ηρακλή του καταλογίζουν ότι παρόμοιο λάθος έκανε και μετά το 3-2.
Από τη διοίκηση του Ηρακλή έχει επισημανθεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοια λάθη, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έχει δηλώσει ότι δεν είναι υποστηρικτής αυτού του τρόπου παιχνιδιού.
Το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει από ένα λάθος του Ινίγκο Πίνια, ο οποίος στην ίδια φάση έχει σταματήσει τον Ζότα Σίλβα που είχε μπει στην περιοχή από αριστερά. Ο αμυντικός του Ηρακλή αφού έχει σταματήσει τον Πορτογάλο στη συνέχεια κάνει λάθος πάσα με τον Σάλιακα να κλέβει να τροφοδοτεί τον Μάριους κι εκείνος τον Μπέιλι που σκόραρε για το 3-2.
Γι’ αυτό το λάθος, όμως, η διοίκηση του Ηρακλή θα τιμωρήσει τον κεντρικό αμυντικό. Θεωρήθηκε υπεύθυνος από την «κυανόλευκη» ΠΑΕ για την ήττα από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα από τον Ηρακλή του καταλογίζουν ότι παρόμοιο λάθος έκανε και μετά το 3-2.
Από τη διοίκηση του Ηρακλή έχει επισημανθεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοια λάθη, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης έχει δηλώσει ότι δεν είναι υποστηρικτής αυτού του τρόπου παιχνιδιού.
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