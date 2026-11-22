Stoiximan Super League: Έχασε τον Αντίνο αλλά κέρδισε τον ΟΦΗ και παρέμεινε στο +4 από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟ, ακολουθούν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Έχασε τον Αντίνο αλλά κέρδισε τον ΟΦΗ και παρέμεινε στο +4 από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟ, ακολουθούν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δείτε τα γκολ
Ο Παναθηναϊκός 2-0 τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός 6-2 με ανατροπή τον Ηρακλή στον Πειραιά - Χατ τρικ Ζίβκοβιτς και νίκη 4-0 του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς
Ήταν μία αγωνιστική... ως μη γεννόμενη, ως προς τις βαθμολογικές ισορροπίες στη μάχη της κορυφής, αλλά δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό έκρυβε μια απώλεια απ' αυτές που σε κάνουν να λες «καλύτερα να έχανα το ματς». Οι πράσινοι νίκησαν 2-0 τον ΟΦΗ έχασαν όμως τον Σαντίνο Αντίνο και όπως όλα δείχνουν (τη Δευτέρα 23/11 θα υποβληθεί σε εξετάσεις) θα τον στερηθεί για το υπόλοιπο της σεζόν.
Με νίκες συνέχισαν και οι διώκτες του οπότε διατηρήθηκε το +4 από τον Ολυμπιακό που επικράτησε με 6-2 του Ηρακλή, το +7 από την ΑΕΚ (που είχε νικήσει από το Σάββατο την Καλαμάτα), αλλά και το +8 από τον ΠΑΟΚ που επικράτησε με 4-0 της Κηφισιάς.
Στη μάχη της παραμονής στη Super League 1 ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια νίκη από τον Βόλο, ενώ Λεβαδειακός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1.
Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής πέφτει το απόγευμα της Δευτέρας (23/11, 17:00) με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - Άρης.
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ξεπέρασε το σοκ του (σοβαρού όπως όλα δείχνουν) τραυματισμού του Αντίνο, απέφυγε το σοκ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (χαμένο πέναλτι ο Φούντας) και με δύο γκολάρες του Λιβάι Γκαρσία και του Γιάγκουσιτς ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη που τον διατηρεί στην κορυφή και με διαφορά από τους διώκτες του.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους πράσινους καθώς μόλις στο 5' ο Αντίνο προσπάθησε να βγει στην κόντρα, αλλά άνοιξε το κοντρόλ πάτησε άσχημα το πόδι του και βρέθηκε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους. «Μάλλον τον χάνουμε για το υπόλοιπο της σεζόν», παραδέχθηκε ο Νίστρουπ που έβλεπε τη σοκαρισμένη ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει και τον Πένια να την κρατά όρθια. Αρχικά στο σουτ του Φούντα, αλλά κυρίως στην εκτέλεση πέναλτι του Έλληνα επιθετικού στο 45'+1'.
Αυτή η απρόκρουση άλλαξε όλο το ματς καθώς στο δεύτερο ημίχρονο το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων άλλαξε εντελώς το μομέντου,
Στο 52' από την εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα ο Λιβάι Γκαρσία με άλμα στον Θεό έπιασε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά από σχεδόν τρεις μήνες.
Ο ΟΦΗ δεν μπορούσε πλέον να βρει τους χώρους που έβρισκε στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟ ήταν πολύ πιο ουσιαστικός και ο αγώνας τελείωσε στο 85' με την γκολάρα του Γιάγκουσιτς μετά από φοβερή ατομική ενέργεια.
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
Σ' ένα άκρως χορταστικό ματς, με τέσσερα γκολ ανά ημίχρονο, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα με τον εξαιρετικό (στο πρώτο ημίχρονο) Ηρακλή που προηγήθηκε δύο φορές, αλλά μπόρεσε να ανατρέψει πλήρως το σκηνικό μ' ένα ξέσπασμα στο Β' ημίχρονο.
Με νίκες συνέχισαν και οι διώκτες του οπότε διατηρήθηκε το +4 από τον Ολυμπιακό που επικράτησε με 6-2 του Ηρακλή, το +7 από την ΑΕΚ (που είχε νικήσει από το Σάββατο την Καλαμάτα), αλλά και το +8 από τον ΠΑΟΚ που επικράτησε με 4-0 της Κηφισιάς.
Στη μάχη της παραμονής στη Super League 1 ο Παναιτωλικός πήρε τεράστια νίκη από τον Βόλο, ενώ Λεβαδειακός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1.
Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής πέφτει το απόγευμα της Δευτέρας (23/11, 17:00) με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - Άρης.
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ξεπέρασε το σοκ του (σοβαρού όπως όλα δείχνουν) τραυματισμού του Αντίνο, απέφυγε το σοκ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (χαμένο πέναλτι ο Φούντας) και με δύο γκολάρες του Λιβάι Γκαρσία και του Γιάγκουσιτς ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη που τον διατηρεί στην κορυφή και με διαφορά από τους διώκτες του.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους πράσινους καθώς μόλις στο 5' ο Αντίνο προσπάθησε να βγει στην κόντρα, αλλά άνοιξε το κοντρόλ πάτησε άσχημα το πόδι του και βρέθηκε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους. «Μάλλον τον χάνουμε για το υπόλοιπο της σεζόν», παραδέχθηκε ο Νίστρουπ που έβλεπε τη σοκαρισμένη ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει και τον Πένια να την κρατά όρθια. Αρχικά στο σουτ του Φούντα, αλλά κυρίως στην εκτέλεση πέναλτι του Έλληνα επιθετικού στο 45'+1'.
Αυτή η απρόκρουση άλλαξε όλο το ματς καθώς στο δεύτερο ημίχρονο το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων άλλαξε εντελώς το μομέντου,
Στο 52' από την εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα ο Λιβάι Γκαρσία με άλμα στον Θεό έπιασε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά από σχεδόν τρεις μήνες.
Ο ΟΦΗ δεν μπορούσε πλέον να βρει τους χώρους που έβρισκε στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟ ήταν πολύ πιο ουσιαστικός και ο αγώνας τελείωσε στο 85' με την γκολάρα του Γιάγκουσιτς μετά από φοβερή ατομική ενέργεια.
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
Σ' ένα άκρως χορταστικό ματς, με τέσσερα γκολ ανά ημίχρονο, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα με τον εξαιρετικό (στο πρώτο ημίχρονο) Ηρακλή που προηγήθηκε δύο φορές, αλλά μπόρεσε να ανατρέψει πλήρως το σκηνικό μ' ένα ξέσπασμα στο Β' ημίχρονο.
Ο Γηραιός μπήκε με θάρρος στο ματς και στο 23' ο 19χρονος Σλοβάκος Ζούλεβιτς άνοιξε το σκορ, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα για πολύ καθώς στο 26' ο Σιπιόνι με τρομερό σουτ έκανε το 1-1.
Στο 37' ο Ζούλεβιτς χτύπησε και πάλι με ωραίο κοντρόλ και πλασέ με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, αλλά να μετρά μετά από υπόδειξη του VAR. Ωστόσο και πάλι δεν κράτησε για πολύ η χαρά καθώς στις καθυστερήσεις ο Ζότα Σίλβα ισοφάρισε με εκπληκτικό γυριστό.
Το Β' ημίχρονο ξεκίνησε με πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο «ακυρώθηκε» από το VAR, αλλά οι ερυθρόλευκοι μπόρεσαν να καθαρίσουν το ματς πολύ γρήγορα. Στο 54' ο Μπέιλι με έξοχο πλασέ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά και στο 58' από δική του ασίστ ο Μάριους διαμόρφωσε το 4-2. Ο Ηρακλής δεν είχε τον τρόπο να αντιδράσει για να επιστρέψει στο ματς και στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθαν άλλα δύο γκολ των γηπεδούχων με πέναλτι του Ζότα Σίλβα και τον Γκονσάλες να σκοράρει και πάλι λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο ματς.
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εμφανίστηκε στο γήπεδο έχοντας αγκαλιά τα δύο του παιδιά για γιορτάσει οικογενειακά την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά δεν άφησε παραπονούμενη και την ποδοσφαιρική του οικογένεια.
Ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου μόλις στο 4' άνοιξε το σκορ αξιοποιώντας την ασίστ του Κένι, με την Κηφισιά να μένει με 10 παίκτες στο 19' όταν μέσω VAR αποβλήθηκε ο Φαν Άιμα για σκληρό φάουλ στον Κένι. Οι φιλοξενούμενοι παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα άρχισαν να ξεθαρρεύουν μετά το 25', απείλησαν με τον Πόμπο στο 29' και με τον Κυριόπουλο στο 44' (έδιωξε δύσκολα ο Τσιφτσής).
Ωστόσο στις αρχές του Β' ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ καθάρισε το ματς με συνοπτικές διαδικασίες. Αρχικά στο 51' από την ασίστ του Ζαφείρη ο Εντιαγέ πέτυχε το 2-0 και στο 54' ο Ζίβκοβιτς με καταπληκτικό πλασέ ουσιαστικά καθάρισε το ματς.
Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο συμπαγής, δεν κινδύνευε πίσω, έκλεβε συνεχώς μπάλες και στο 73' ο Ζίβκοβιτς ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος (μέσω VAR γιατί κακώς αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ) έφτασε στο χατ τρικ για να αποχωρήσει εν μέσω αποθέωσης.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή στη δράση μετά από 8 μήνες του Κίριλ Ντεσπόντοφ.
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Η ΑΕΚ δεν ήταν εντυπωσιακή αλλά ήταν κυριαρχική στη Νίκαια και έφυγε με το διπλό επί της Καλαμάτας. Ο Κοϊτά είχε και πάλι εντυπωσιακά περισσεύματα ενέργειας με αποτέλεσμα να οδηγήσει την Ένωση στη νίκη 1-0.
Στο πρώτο ημίχρονο ένα πλασέ του Βάργκα που έφυγε λίγο άουτ και το δοκάρι του Μαυριτανού άσου στο 35' ήταν οι σημαντικότερες στιγμές για τους νικητές. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ συνέχισε να μην αφήνει περιθώρια στην Καλαμάτα να την απειλήσει και βρήκε το γκολ με τον Κοϊτά στο 55'. Το πλασέ του με κόντρα, πήγε στη δεξιά γωνία του Γκέλιου.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος, κάτι που σημαίνει πως δε θα είναι στον πάγκο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κοϊτά με σουτ δεν βρήκε δίχτυα, το ίδιο και ο Βάργκα με τον Κουτέσα στις καθυστερήσεις καθώς τους σταμάτησε ο Γκέλιος αλλά η ΑΕΚ τελικά έφυγε από τη Νίκαια με το πολύτιμο τρίποντο.
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά έμειναν στην ισοπαλία με τους Βοιωτούς να έχουν καλύτερη εικόνα.
Ο Ατρόμητος σκόραρε στο 3' αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Σερτζίνιο και στο 15' ήρθε το 1-0 από τον Κόμπναν που πήρε τη μπάλα από τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον. Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος πίεσε για το 2-0, έχασε κάποιες καλές ευκαιρίες και στο 51' ήρθε η ισοφάριση.
Από τη σέντρα του Μάγκνουσον, ο Ελιάσι αιφνιδιάστηκε, έδιωξε τη μπάλα πάνω στον Περέα και από την κόντρα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Από εκείνο το σημείο ο αγώνας έγινε... ροκ με την πιο μεγάλη φάση να έρχεται για τους γηπεδούχους με το δοκάρι του Εντιαγέ στο 75'
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
Ντεμπούτο με το δεξί για τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού, παραμένει χωρίς νίκη ο Γκαρίδο ως προπονητής του Βόλου με τον Ισπανό και τους παίκτες του να κάνουν καιρό για να ξεπεράσουν τη σημερινή ήττα.
Η ομάδα της Θεσσαλιας στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο δοκάρια με τον Ρετζίς, οι γηπεδούχοι δύο καλές στιγμές με τον Άλεξιτς και τον Εράκοβιτς και όλα κρίθηκαν στο Β' μέρος.
Στο 62' ο Καμπελά έφυγε μόνος του, έφτασε απέναντι από τον Κουτσερένκο, επέλεξε να μην πλασάρει και έδωσε έτοιμο γκολ στον Λάμπρου ο οποίος αστόχησε στην κενή εστία!
Το 0-0 παρέμεινε ως το 87' όταν ο Μπρέγκου κινήθηκε έξω από την περιοχή, σούταρε η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0 και την πρώτη νίκη του Παναιτωλικού μετά από 7 σερί ήττες!
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Άρης (5μμ)
H βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 26
3. ΑΕΚ 23
4. ΠΑΟΚ 22
-----------------------
5. Άρης 19
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14
8. Παναιτωλικός 12
-----------------------
9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10
11.Αστέρας Τρίπολης 7
12.Ατρόμητος 7
13. Λεβαδειακός 7
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
Στο 37' ο Ζούλεβιτς χτύπησε και πάλι με ωραίο κοντρόλ και πλασέ με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, αλλά να μετρά μετά από υπόδειξη του VAR. Ωστόσο και πάλι δεν κράτησε για πολύ η χαρά καθώς στις καθυστερήσεις ο Ζότα Σίλβα ισοφάρισε με εκπληκτικό γυριστό.
Το Β' ημίχρονο ξεκίνησε με πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο «ακυρώθηκε» από το VAR, αλλά οι ερυθρόλευκοι μπόρεσαν να καθαρίσουν το ματς πολύ γρήγορα. Στο 54' ο Μπέιλι με έξοχο πλασέ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά και στο 58' από δική του ασίστ ο Μάριους διαμόρφωσε το 4-2. Ο Ηρακλής δεν είχε τον τρόπο να αντιδράσει για να επιστρέψει στο ματς και στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθαν άλλα δύο γκολ των γηπεδούχων με πέναλτι του Ζότα Σίλβα και τον Γκονσάλες να σκοράρει και πάλι λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο ματς.
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εμφανίστηκε στο γήπεδο έχοντας αγκαλιά τα δύο του παιδιά για γιορτάσει οικογενειακά την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά δεν άφησε παραπονούμενη και την ποδοσφαιρική του οικογένεια.
Ο Σέρβος αρχηγός του Δικεφάλου μόλις στο 4' άνοιξε το σκορ αξιοποιώντας την ασίστ του Κένι, με την Κηφισιά να μένει με 10 παίκτες στο 19' όταν μέσω VAR αποβλήθηκε ο Φαν Άιμα για σκληρό φάουλ στον Κένι. Οι φιλοξενούμενοι παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα άρχισαν να ξεθαρρεύουν μετά το 25', απείλησαν με τον Πόμπο στο 29' και με τον Κυριόπουλο στο 44' (έδιωξε δύσκολα ο Τσιφτσής).
Ωστόσο στις αρχές του Β' ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ καθάρισε το ματς με συνοπτικές διαδικασίες. Αρχικά στο 51' από την ασίστ του Ζαφείρη ο Εντιαγέ πέτυχε το 2-0 και στο 54' ο Ζίβκοβιτς με καταπληκτικό πλασέ ουσιαστικά καθάρισε το ματς.
Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο συμπαγής, δεν κινδύνευε πίσω, έκλεβε συνεχώς μπάλες και στο 73' ο Ζίβκοβιτς ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος (μέσω VAR γιατί κακώς αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ) έφτασε στο χατ τρικ για να αποχωρήσει εν μέσω αποθέωσης.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή στη δράση μετά από 8 μήνες του Κίριλ Ντεσπόντοφ.
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Η ΑΕΚ δεν ήταν εντυπωσιακή αλλά ήταν κυριαρχική στη Νίκαια και έφυγε με το διπλό επί της Καλαμάτας. Ο Κοϊτά είχε και πάλι εντυπωσιακά περισσεύματα ενέργειας με αποτέλεσμα να οδηγήσει την Ένωση στη νίκη 1-0.
Στο πρώτο ημίχρονο ένα πλασέ του Βάργκα που έφυγε λίγο άουτ και το δοκάρι του Μαυριτανού άσου στο 35' ήταν οι σημαντικότερες στιγμές για τους νικητές. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ συνέχισε να μην αφήνει περιθώρια στην Καλαμάτα να την απειλήσει και βρήκε το γκολ με τον Κοϊτά στο 55'. Το πλασέ του με κόντρα, πήγε στη δεξιά γωνία του Γκέλιου.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος, κάτι που σημαίνει πως δε θα είναι στον πάγκο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κοϊτά με σουτ δεν βρήκε δίχτυα, το ίδιο και ο Βάργκα με τον Κουτέσα στις καθυστερήσεις καθώς τους σταμάτησε ο Γκέλιος αλλά η ΑΕΚ τελικά έφυγε από τη Νίκαια με το πολύτιμο τρίποντο.
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά έμειναν στην ισοπαλία με τους Βοιωτούς να έχουν καλύτερη εικόνα.
Ο Ατρόμητος σκόραρε στο 3' αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Σερτζίνιο και στο 15' ήρθε το 1-0 από τον Κόμπναν που πήρε τη μπάλα από τους Τσακμάκη, Μάγκνουσον. Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος πίεσε για το 2-0, έχασε κάποιες καλές ευκαιρίες και στο 51' ήρθε η ισοφάριση.
Από τη σέντρα του Μάγκνουσον, ο Ελιάσι αιφνιδιάστηκε, έδιωξε τη μπάλα πάνω στον Περέα και από την κόντρα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Από εκείνο το σημείο ο αγώνας έγινε... ροκ με την πιο μεγάλη φάση να έρχεται για τους γηπεδούχους με το δοκάρι του Εντιαγέ στο 75'
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
Ντεμπούτο με το δεξί για τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού, παραμένει χωρίς νίκη ο Γκαρίδο ως προπονητής του Βόλου με τον Ισπανό και τους παίκτες του να κάνουν καιρό για να ξεπεράσουν τη σημερινή ήττα.
Η ομάδα της Θεσσαλιας στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο δοκάρια με τον Ρετζίς, οι γηπεδούχοι δύο καλές στιγμές με τον Άλεξιτς και τον Εράκοβιτς και όλα κρίθηκαν στο Β' μέρος.
Στο 62' ο Καμπελά έφυγε μόνος του, έφτασε απέναντι από τον Κουτσερένκο, επέλεξε να μην πλασάρει και έδωσε έτοιμο γκολ στον Λάμπρου ο οποίος αστόχησε στην κενή εστία!
Το 0-0 παρέμεινε ως το 87' όταν ο Μπρέγκου κινήθηκε έξω από την περιοχή, σούταρε η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0 και την πρώτη νίκη του Παναιτωλικού μετά από 7 σερί ήττες!
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Άρης (5μμ)
H βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 26
3. ΑΕΚ 23
4. ΠΑΟΚ 22
-----------------------
5. Άρης 19
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14
8. Παναιτωλικός 12
-----------------------
9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10
11.Αστέρας Τρίπολης 7
12.Ατρόμητος 7
13. Λεβαδειακός 7
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
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