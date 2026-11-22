ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0



Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1



Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0

Ντεμπούτο με το δεξί για τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού, παραμένει χωρίς νίκη ο Γκαρίδο ως προπονητής του Βόλου με τον Ισπανό και τους παίκτες του να κάνουν καιρό για να ξεπεράσουν τη σημερινή ήττα.









Η ομάδα της Θεσσαλιας στο πρώτο ημίχρονο είχε δύο δοκάρια με τον Ρετζίς, οι γηπεδούχοι δύο καλές στιγμές με τον Άλεξιτς και τον Εράκοβιτς και όλα κρίθηκαν στο Β' μέρος.



Στο 62' ο Καμπελά έφυγε μόνος του, έφτασε απέναντι από τον Κουτσερένκο, επέλεξε να μην πλασάρει και έδωσε έτοιμο γκολ στον Λάμπρου ο οποίος αστόχησε στην κενή εστία!



Το 0-0 παρέμεινε ως το 87' όταν ο Μπρέγκου κινήθηκε έξω από την περιοχή, σούταρε η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0 και την πρώτη νίκη του Παναιτωλικού μετά από 7 σερί ήττες!



