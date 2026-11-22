Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη, για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες

Βεγγάζης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, πίσω από την επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, βρισκόταν η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).



Λιβύης επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drone.



Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αxios, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.





Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026

Για το πλήγμα δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.



Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.



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Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.





Mediterranean | Benghazi, Libya | Maritime Security Update On 22 November 2026, two potentially separate maritime attacks were reported near Benghazi, Libya: one involving a Russian warship in port and another involving a merchant vessel off the Libyan coast. 1. Russian Warship in the Port of Benghazi [REPORTED] Eastern Libya's government reported an explosion aboard a Russian vessel in the early morning hours. Preliminary investigations suggested an attack involving unmanned systems. According to the authorities, the vessel had taken on fuel and supplies in preparation for its return voyage to Russia. Reuters later reported ten people with minor injuries, including Russian and Libyan nationals. BBC Verify documented a fire followed by the vessel becoming partially submerged, based on Planet Labs satellite imagery. [LIKELY] Naval News and other OSINT observers provisionally identified the warship as the Russian corvette Merkury (Project 20380). Additional Vantor-branded satellite imagery shows a warship sitting abnormally low in the water along much of its hull. The available visual evidence suggests that the corvette has at least partially sunk at its berth. [UNCONFIRMED] The vessel's definitive identification, its final technical loss status, and the exact acquisition time of the Vantor image have not yet been independently confirmed. 2. Separate Attack on a Merchant Vessel off Benghazi [REPORTED] Reuters, citing two Libyan military sources, reported a separate attack involving an unmanned surface vessel against an allegedly Maltese-flagged merchant ship off Benghazi. The Libyan Navy reportedly rescued its crew. [VERIFIED: Video Content] The reviewed footage shows an explosion immediately alongside a red-hulled cargo vessel. The actual recording location and time cannot be independently established from the video alone. [UNCONFIRMED] Several OSINT accounts have identified the suspected target as the Russian Ro-Ro cargo vessel ASCALON (IMO 9198226). This identification remains unresolved. While Reuters describes a Maltese-flagged vessel, available registry records list ASCALON under the Russian flag. 3. Attack Sequence and Possible Attribution [REPORTED] Russian military analysis channel Rybar and two Libyan military officers cited by the Associated Press described at least six unmanned surface vessels involved in the attack on the warship. According to these accounts, four were intercepted while two struck the vessel. However, the reports may rely on overlapping information sources. [UNCONFIRMED] Neither the exact number of drones deployed and successfully striking their targets nor Ukrainian responsibility has been independently established. A coordinated operational link between the two incidents also remains unconfirmed. 4. Strategic Assessment [ASSESSMENT] If a deliberate attack on Merkury is confirmed, the incident would highlight the vulnerability of Russian naval units during port visits outside Russian territory. Benghazi's role in Russian military logistics operations towards North Africa makes this development particularly significant. The incidents could lead to additional security requirements for Russian warships, transport convoys, and port operations. However, concrete changes to Russian logistics activities have not yet been demonstrated. Sources: Reuters (22 Nov), Associated Press (22 Nov), BBC Verify, Naval News, Rybar, Russian Maritime Register. Additional direct visual examination of supplied video footage and Vantor-branded satellite imagery. — Littoral Insight (@LittoralInsight) November 22, 2026 Νέα στοιχεία για την έκρηξη σε ρωσικό πλοίο στη ναυτική βάση της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, πίσω από την επίθεση μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, βρισκόταν η(SBU).Νωρίτερα, η κυβέρνηση της ανατολικήςεπιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς να αποδώσει την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας, το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη όταν σημειώθηκε η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με drone.Σύμφωνα με δύο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Αxios, από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο «Merkury», μια κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της ναυτικής βάσης της Βεγγάζης.Για το πλήγμα δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι αξιωματούχοι, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας για την επίθεση και ανέφεραν ότι αρκετά ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν εναντίον του πλοίου από μια βάση που διαχειρίζονται οι ουκρανικές δυνάμεις στη δυτική Λιβύη. Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, ενώ δύο χτύπησαν το πολεμικό πλοίο.Το Σάββατο, ρωσικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό drone στη Θάλασσα της Βαλτικής.Στις αρχές Μαρτίου, ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου βυθίστηκε στ' ανοικτά των λυβικών ακτών έπειτα από επίθεση που η Μόσχα απέδωσε στην Ουκρανία.Μετά την ανακοίνωση από λιβυκά μέσα ενημέρωσης μιας έκρηξης σε ναυτική βάση στη Βεγγάζη, η κυβέρνηση που εδρεύει στην πόλη αυτή δήλωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η έκρηξη «σημειώθηκε επί του ρωσικού πλοίου που είχε δέσει στο λιμάνι» και ότι «πιθανόν αυτό είχε αποτελέσει στόχο επίθεσης drones».Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Ρωσία και είχε κάνει στάση στη Βεγγάζη για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα και προμήθειες, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.



Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης δήλωσαν ότι το λιμάνι της Βεγγάζης, η ναυτική βάση και οι αποθήκες τους παρέμειναν άθικτες και ότι οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά, μετά την πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο και τη διαπίστωση της ασφάλειας του χώρου.



Διενεργείται «ενδελεχής έρευνα» σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης, η προέλευσή της και οι υπεύθυνοι.



Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης δηλώνει ότι η Λιβύη «δεν αποτελεί μέρος του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου», ούτε εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση εκτός των συνόρων της.



Η Λιβύη συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την αστάθεια και διχασμούς μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.



Σήμερα κυβερνάται από δύο αντίπαλες διοικήσεις: Η μία υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, στην Τρίπολη, που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και η άλλη, στη Βεγγάζη, που τελεί υπό την εξουσία του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και της οικογένειάς του.



Σε ανακοίνωση, η κυβέρνηση στην Τρίπολη απέρριψε επίσης κάθε προσπάθεια μετατροπής της Λιβύης σε «πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».



Δήλωσε ότι αρνείται «να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της, τα λιμάνια της και τα χωρικά της ύδατα για στρατιωτικούς ή εφοδιαστικούς σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Λιβύων πολιτών και την κυριαρχία του κράτους».



Τέλος, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υποδοχής «παράνομων ξένων δυνάμεων» και τη χρήση από αυτές των εθνικών υποδομών, καθώς αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για «επέκταση των εξωτερικών συγκρούσεων» στο λιβυκό έδαφος.