Ο Νέβιλ χαστούκισε τον εαυτό του βλέποντας τα χάλια της Γιουνάιτεντ, βίντεο
Ο Νέβιλ χαστούκισε τον εαυτό του βλέποντας τα χάλια της Γιουνάιτεντ, βίντεο
Ο Άγγλος παλαίμαχος άσος δεν άντεξε την εικόνα της ομάδας του στο 4-0 από τη Λίβερπουλ
Ο Γκάρι Νέβιλ δεν άντεξε να βλέπει την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και την ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League.
Ο Άγγλος παλαίμαχος άσος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο σύλλογο, κατακτώντας 19 μεγάλα τρόπαια εκ των οποίων δύο φορές το Champions League και 10 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας. Βλέποντας την εικόνα της Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ, ο Νέβιλ αντέδρασε με ιδιαίτερο τρόπο και χαστούκισε τον εαυτό του.
Ο Άγγλος παλαίμαχος άσος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο σύλλογο, κατακτώντας 19 μεγάλα τρόπαια εκ των οποίων δύο φορές το Champions League και 10 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας. Βλέποντας την εικόνα της Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ, ο Νέβιλ αντέδρασε με ιδιαίτερο τρόπο και χαστούκισε τον εαυτό του.
«Ξυπνήστε, παίζετε για τη Γιουνάιτεντ» φώναξε ο Νέβιλ στο Sky Sports, που εμφανίζεται με τον Τζέιμι Κάραχερ που ήταν επίσης στην εκπομπή να ξεσπά σε γέλια.
We’ve made Gary Neville slap himself 😂🔴 https://t.co/nX5QWQGnii— centrekop. (@centrekop) November 22, 2026
"The worst Man Utd have ever been!" Gary Neville on the performance of Man Utd's defence and the decision to start Matthijs de Ligt 🔴 https://t.co/upx53SCaJH— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2026
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