14χρονος από την Ήπειρο έψαχνε όπλα για να εκδικηθεί συμμαθητές του που του έκαναν bullying, κινητοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική

Ο ανήλικος είχε δεχθεί σχολικό εκφοβισμό και για την καταγωγή της μητέρας του - Ξένες υπηρεσίες εντόπισαν τις αναζητήσεις του στο Telegram και ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές, ενώ ο μαθητής έπεσε θύμα απάτης στην προσπάθειά του να αποκτήσει όπλα