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Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδια των ευρωπαϊκών χωρών ο κόμβος θ' αρχίσει να λειτουργεί το 2027. Δεν θα στέλνονται στη Ρουάντα όλοι οι (λαθρο)μετανάστες, αλλά μόνο όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου, που έχει απορριφθεί τελεσίδικα και όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, παρά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, είτε γιατί οι "μετανάστες" δεν συνεργάζονται με τις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου βρίσκονται είτε γιατί οι ίδιες οι χώρες καταγωγής τους, δεν συνεργάζονται για την επανεισδοχή τους.Πάντως, η ανακοίνωση και μόνο της προοπτικής της ίδρυσης του Return Hub στη Ρουάντα οδήγησε σχεδόν αυθημερόν 46 οργανώσεις από 16 χώρες (μεταξύ τους και το ΕΣΠ, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Προσφύγων) να εκδώσουν ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την έντονη διαφωνία και την ανησυχία τους. Αναφέρονται οι "ανησυχούντες" σε μεταφορά ανθρώπων σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό δεσμό. Πραγματικά πρόκειται για κάτι ακατανόητο . Δεν έχουν δηλαδή οι "πρόσφυγες", όπως τους χαρακτηρίζουν οι 46 οργανώσεις, π.χ. από την Τανζανία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που συνορεύουν με τη Ρουάντα, καμία σχέση με αυτή, αλλά έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με την Ελλάδα ή τη Δανία για παράδειγμα!Είχε η νεότερη Ελλάδα αποικίες στην Αφρική ή στην Ασία, π.χ. στο Πακιστάν και το Μπαγκλαντές; Όχι. Σίγουρα, όλοι όσοι έρχονται παράνομα στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα μας.Όλους αυτούς, οι 46 οργανώσεις, τους χαρακτηρίζουν "πρόσφυγες". Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει πώς θα τους χαρακτηρίζουμε. Το "λαθρομετανάστες" θεωρείται περίπου ρατσιστικό. Κατεβήκαμε ένα σκαλί και πήγαμε στους "παράνομους μετανάστες". Κάποιοι ενοχλήθηκαν και μ' αυτό, καταλήξαμε στους "παράτυπους μετανάστες" και τελικά στους "μετανάστες". Έτσι χαρακτηρίζονται πλέον επίσημα όσοι φτάνουν καθημερινά, όχι τόσο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά κυρίως στη Γαύδο και τις ακτές της νότιας Κρήτης. Με λίγη πίεση ακόμα από τους γνωστούς "κύκλους", όλοι αυτοί θα χαρακτηρίζονται τουρίστες. Και η Περιφέρεια Κρήτης θα τους υποδέχεται με χορούς από παραδοσιακά συγκροτήματα, αυτοσχέδιες μαντινάδες και κεράσματα: τσικουδιές, σκαλτσούνια κ.λπ.Όσοι δε, τολμούν να διαμαρτυρηθούν, κόσμια εννοείται και μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας χαρακτηρίζονται συλλήβδην ρατσιστές, φασίστες, ακροδεξιοί κ.λπ.Το (λαθρο)μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τα θεμέλια της Ευρώπης. Ακόμα και χώρες που κατηγορούσαν πριν λίγα χρόνια την Ελλάδα για την ήπια, μεταναστευτική πολιτική της, ως ανάλγητη, πλέον συντάσσονται μαζί της. Έπρεπε το πρόβλημα να μπει στις αυλές τους και να χτυπά επιμονα τις πόρτες τους για να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ' ό,τι νόμιζαν.Ας επιστρέψουμε όμως στην Ελλάδα. Το "μεταναστευτικό" είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας. Αν ρωτήσει κάποιος τον κύριο Πλεύρη, πόσοι είναι οι κάθε είδους μετανάστες στην Ελλάδα ή δεν θα απαντήσει ή θα δώσει έναν αριθμό που θα απέχει παρασάγγας από την οδυνηρή πραγματικότητα. Διαβάζουμε καθημερινά για συλλήψεις ατόμων, χωρίς άδεια παραμονής στη χώρα μας, που διαπράττουν διάφορα αδικήματα. Από την ώρα που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ο κάθε αλλοδαπός μπορεί να κυκλοφορεί άφοβα και ελεύθερα. Αντίθετα έχουν πρόβλημα να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που πέφτουν θύματα επιθέσεων, από αλλοδαπούς συνήθως, που επιδιώκουν να τους αρπάξουν μια αλυσίδα λαιμού ή άλλα προσωπικά είδη. Και φυσικά, δεν έρχονται όλες οι υποθέσεις στο φως. Φίλη συγγενικού μου προσώπου δέχτηκε πριν λίγες μέρες στις 7:30 π.μ. στο Μεταξουργείο, άγρια επίθεση από αλλοδαπούς, που της άρπαξαν την αλυσίδα με τον σταυρό που φορούσε στο λαιμό της. Πέρα από τις κακώσεις, το ψυχολογικό σοκ για την κυρία αυτή ήταν τεράστιο. Πεζός κινδυνεύεις, στα ΜΜΜ πάλι κινδυνεύεις και αν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου κινδυνεύεις με πρόστιμο ακόμα κι αν φοράς μαύρη μπλούζα ή έχεις το χέρι σου στο αυτί. Έξυπνες οι κάμερες εντάξει, αλλά ας μην τις εμπιστεύονται τυφλά οι αρμόδιοι.Ο αριθμός των (λαθρο)μεταναστών στη χώρα μας είναι άγνωστος, αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει. Όσοι κι αν συλληφθούν ή απελαθούν, θα "αντικατασταθούν" άμεσα από νέες καραβιές... Η συμφωνία με τη Ρουάντα, αν τελικά ολοκληρωθεί, θα δείξει πόσο μπορούν ανάλογες ενέργειες και δράσεις να είναι αποτελεσματικές. Είναι κι αυτή, πάντως, μια κάποια λύση (συγγνώμη για την κακοποίηση του μέγα Κωνσταντίνου Καβάφη...).Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται για το (λαθρο)μεταναστευτικό έχουν να προτείνουν κάτι άλλο εκτός από το "να φύγουν όλοι;". Αυτό είναι αδύνατο! Πώς θα φύγουν, ποιοι θα φύγουν, καθώς υπάρχουν και αρκετές χιλιάδες εφοδιασμένοι με νόμιμα έγγραφα διαμονής στην Ελλάδα και πού θα πάνε; Οι χώρες τους, δεν τους δέχονται. Το να φύγουν π.χ. οικειοθελώς 100 Πακιστανοί (με ένα γερό χαρτζιλίκι μερικών χιλιάδων ευρώ στις τσέπες τους, από ευρωπαϊκά κονδύλια) για τη χώρα του, δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα.Μία πολιτικός με σκληρές θέσεις, ακραίες όπως ίσως θεωρούν κάποιοι, στο συγκεκριμένο θέμα είναι η Πρόεδρος της "Φωνής Λογικής", Ευρωβουλευτής, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία ατύχησε στις πρόσφατες δηλώσεις της για το Πολυτεχνείο. Διάβασα τις θέσεις της "Φωνής Λογικής" για το "ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ" (αυτή η λέξη υπάρχει στο πρόγραμμα του κόμματος). Τα περισσότερα από όσα αναφέρονται εκεί είναι πρακτικά ανεφάρμοστα. Θα σταθώ σε ένα από τα προτεινόμενα μέτρα, το οποίο έχω διαβάσει και σε δεκάδες σχόλια αναγνωστών. Όποιος παραβιάζει τα ελληνικά σύνορα να μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα, που θα δημιουργηθούν σε απομακρυσμένα μέρη και ακατοίκητα ή αραιοκατοικημένα, νησιά, μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του για άσυλο και να απελαθεί. Ποια είναι όμως τα απομακρυσμένα μέρη;Ποια είναι επίσης αυτά τα αραιοκατοικημένα ή ακατοίκητα νησιά; Η Γυάρος; Η Φαλκονέρα; Η Θασοπούλα; Η Παραπόλα(Βελοπούλα); Οι Εχινάδες του Ιονίου; Και πού θα διαμείνουν όσοι μεταφερθούν εκεί; Πρέπει να δημιουργηθούν από το μηδέν κάποιες εγκαταστάσεις. Πώς θα γίνεται η φύλαξή τους; Έχουμε περίσσευμα αστυνομικών ή στρατιωτικών; Η διατροφή τους πώς θα εξασφαλίζεται; Θα ρίχνονται τρόφιμα από ελικόπτερα ή drones; Ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά; Και είναι βέβαιο ότι όλοι και όλες που μπαίνουν παράνομα στη χώρα, θα συνεργάζονται με τις ελληνικές Αρχές, όταν θα τους ανακοινώνεται η απέλασή τους;Καλή η θεωρία, αλλά όταν δεν μετουσιώνεται σε πράξη είναι κάκιστη. Εκείνο που πλέον, πρακτικά μπορεί να γίνει είναι ένας εξονυχιστικός έλεγχος στις ΜΚΟ που ασχολούνται με τους "μετανάστες". Ας αναλάβει δράση το ελληνικό FBI, που παρά τα όσα έχουν γραφτεί, και από εμένα, γι' αυτό, δείχνει άκρως αποτελεσματικό. Και με αφορμή τη σύλληψη στο Στρασβούργο του νεαρού Αφρικανού που δολοφόνησε και έβαλε σε βαλίτσα τη σορό της άτυχης κοπέλας από τη Σιέρα Λεόνε, δύο απορίες: πώς βρίσκουν χρήματα όλοι αυτοί οι εξαθλιωμένοι, όπως παρουσιάζονται αλλοδαποί, για ανάλογα ταξίδια, για πανάκριβα κινητά κ.λπ.; Και πώς πληρώνουν τους δικηγόρους, πρώτης γραμμής κάποιοι από αυτούς, για τις δικαστικές τους υποθέσεις;