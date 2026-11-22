Ο Μπρους Γουίλις φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της κόρης του, Ταλούλα
Ο Μπρους Γουίλις φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της κόρης του, Ταλούλα
Ο 71χρονος ηθοποιός που έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια από το 2023 καθόταν σε κούνια, με την 32χρονη να έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του
Στην αγκαλιά της κόρης του, Ταλούλα, φωτογραφήθηκε ο Μπρους Γουίλις.
Ο ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023, στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η 32χρονη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, κάθεται σε παγκάκι-κούνια, με φόντο καταπράσινα φυτά και τον ουρανό. Η ίδια είχε τυλίξει τα χέρια της γύρω του και τον κοιτούσε τρυφερά.
Αντί για λεζάντα, η Ταλούλα Γουίλις συνόδευσε τη φωτογραφία με δύο emoji. Στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «cool», ενώ ακολουθεί ένα χαμογελαστό πρόσωπο που φορά γυαλιά ηλίου.
Δείτε τη φωτογραφία
Η 32χρονη κόρη του ηθοποιού μοιράζεται διάφορες στιγμές με τον πατέρα της μέσα από τα social media τα τελευταία χρόνια. Λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού έγινε γνωστό πως η κατάσταση του Μπρους Γουίλις επιδεινώνεται, δημοσίευσε στο προφίλ της ένα στιγμιότυπο που είχε τραβήξει ο σύζυγός της και μουσικός Τζάστιν Άσι το 2023, σημειώνοντας: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».
Ο ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023, στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η 32χρονη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, κάθεται σε παγκάκι-κούνια, με φόντο καταπράσινα φυτά και τον ουρανό. Η ίδια είχε τυλίξει τα χέρια της γύρω του και τον κοιτούσε τρυφερά.
Αντί για λεζάντα, η Ταλούλα Γουίλις συνόδευσε τη φωτογραφία με δύο emoji. Στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «cool», ενώ ακολουθεί ένα χαμογελαστό πρόσωπο που φορά γυαλιά ηλίου.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 32χρονη κόρη του ηθοποιού μοιράζεται διάφορες στιγμές με τον πατέρα της μέσα από τα social media τα τελευταία χρόνια. Λίγες ημέρες νωρίτερα, αφού έγινε γνωστό πως η κατάσταση του Μπρους Γουίλις επιδεινώνεται, δημοσίευσε στο προφίλ της ένα στιγμιότυπο που είχε τραβήξει ο σύζυγός της και μουσικός Τζάστιν Άσι το 2023, σημειώνοντας: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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