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Φωτιά στην περιοχή Γαλατάς στην Ναυπακτία, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Φωτιά στην περιοχή Γαλατάς στην Ναυπακτία, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε χαμηλή βλάστηση
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σήμερα το πρωί στην περιοχή Γαλατάς του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.
Άμεσα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν δεκατέσσερις πυροσβέστες με επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Άμεσα για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν δεκατέσσερις πυροσβέστες με επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Δείτε βίντεο:
Η σχετική ενημέρωση μέσω Χ:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026
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