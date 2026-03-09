Ολυμπιακός χωρίς ένταση και φαντασία απέναντι στον… μισό ΠΑΟΚ

Βλέπετε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, μπήκαν στο «Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας ότι η Ένωση είχε ήδη πάρει το ματσάκι απέναντι στην ΑΕΛ το Σάββατο. Το φετινό πρωτάθλημα έκανε «μπαμ» από …χιλιόμετρα ότι θα είναι υπόθεση τριών και έτσι συνεχίζει να είναι. Οι Πειραιώτες επίσης, πριν αρχίσει η αναμέτρηση ήξεραν ότι τα φετινά τους αποτελέσματα στα λεγόμενα μεγάλα παιχνίδια μόνο καλά δεν ήταν. Από την άλλη, ένας… αντίθετος κόσμος.Μια ήττα κουβάλαγαν οι Θεσσαλονικείς και αυτή το Φθινόπωρο από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, στο παιχνίδι του Φαλήρου, οι αρχικές επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν πιο κοντά σε …rotation κυπέλλου, παρά σε αρχική ενδεκάδα μεγάλου αγώνα. Δεν μπορούσε να πράξει αλλιώς ο Ρουμάνος τεχνικός, αφού εδώ και καιρό η ομάδα του κουβαλάει ουκ ολίγα προβλήματα… Και σαν να μην του έφταναν όλα, είδε και τον Ζίβκοβιτς να έχει θέμα στον τένοντα και να αντικαθίσταται αναγκαστικά από τον Μπιάνκο (ο οποίος ξεκίνησε πίσω από τον Γερεμέγεφ). Τελικά δεν κέρδισε κανείς. Δεν έβαλε γκολ κάποιος, όλα έμειναν στα… κουλούρια και από ‘κει και πέρα οι εντυπώσεις μοιράστηκαν βάσει εικόνας και συνθηκών.Ο Μεντιλίμπαρ με την σειρά του, αποφάσισε να ξεκινήσει με τον Ονιομαέτσι αριστερό μπακ και τον Νασιμέντο μπροστά του. Από την άλλη Ροντινέι και Ζέλσον με στόχο να «χτυπήσουν» τον Μπάμπα, ο οποίος είχε μπροστά του τον Ιβανούσετς. Ο ΠΑΟΚ σε κατάσταση… ανάγκης όπως καταλαβαίνετε με τους Πειραιώτες να ‘χουν Έσε- Ντάνι Γκαρθία στην κουλούρα και να ελέγχουν αρχικά το ματς εκμεταλλευόμενοι και το «ασυνήθιστο» της ασπρόμαυρης ενδεκάδας.Το πρώτο μέρος έφυγε με τον Ολυμπιακό να έχει κυριαρχία, αλλά να μην καταφέρνει να… κλονίσει τον αντίπαλό του, ούτε φυσικά να τον κάνει να αισθανθεί πιεσμένος. Θα πρέπει να τονίσω ότι το πόσο συμπαγής είναι ο ΠΑΟΚ φαίνεται από το ότι ξεκίνησε έναν τέτοιο αγώνα χωρίς Κένι, Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκη και όσοι έπαιξαν τακτικά, ακολούθησαν στο 100% το πλάνο του προπονητή τους. Πάρα πολύ προσεκτικοί οι Θεσσαλονικείς, δεν είχαν την δυνατότητα να βγάλουν την γνωστή επιθετική τους ποιότητα (έλειπαν), αλλά ανασταλτικά είχαν φράξει τις περισσότερες οδούς των αντιπάλων τους. Λίγο πριν το 65’ οι προπονητές έκαναν από δυο αλλαγές.Νασιμέντο (όχι καλός)- Τσικίνιο (λίγα πράγματα) έξω, μέσα Ποντένσε- Ταρέμι. Και από την άλλη μέσα Τάισον- Κωνσταντέλιας που στην πρώτη τους επαφή με την μπάλα είχαν την μεγαλύτερη ευκαιρία του «δικεφάλου». Αυτομάτως με αυτούς τους τέσσερις άλλαξε όλη η ταχύτητα του παιχνιδιού. Ακολούθησαν και οι επόμενες κινήσεις από τους δυο πάγκους, σίγουρα είδαμε καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά γκολ δεν είδαμε.Ο Τσιφτσής είχε μια εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Ελ Κααμπί και πλέον οι δυο ομάδες, βλέπουν την ΑΕΚ με δυο βαθμούς μπροστά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι καταστράφηκαν. Ο ΠΑΟΚ θα γίνει καλύτερος μόλις επανέλθουν όλοι οι παίκτες του, ο Ολυμπιακός εδώ και κάμποσο καιρό δείχνει τα ίδια ζητήματα. Δυο ματς με την Λεβερκούζεν, με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ χωρίς γκολ. Ένα γκολ με ΑΕΚ (πέναλτι) και τα δυο τέρματα στις Σέρρες.Χρειάζεται ένταση και φαντασία η ομάδα του Πειραιά για να μπει σούπερ στα play offs.