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Αυτό δεν είναι το μείζον σε μια Ευρώπη αβεβαιότητας, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται καθημερινά. Το μείζον είναι: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι μετεκλογικά η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση, οικονομική συνέχεια, πολιτική σταθερότητα και εθνικό προσανατολισμό.Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι κόμμα χωρίς ιστορική διαδρομή, οργανωμένη κοινωνική βάση, συλλογική ηγεσία, θεσμική εκπροσώπηση. Η ίδρυση κόμματος δεν είναι μόνον η «έγκριση» της δήλωσής του από τον Αρειο Πάγο, με όνομα, έμβλημα, έδρα, κατάθεση καταστατικού, ή η διακήρυξη με 200 υπογραφές. Η ΕΛΑΣ παραμένει προσωποπαγής πολιτικός σχηματισμός χωρίς θεσμικές ρίζες. Το κόμμα είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον ιδρυτή και αρχηγό του. Ωστόσο, η ευκολία της ίδρυσης δεν υποκαθιστά την πολιτική νομιμοποίησή του.Πολλώ δε μάλλον όταν το όνομα ΕΛΑΣ που επέλεξε ο πρόεδρός του δεν το λες και ουδέτερο. Η εκούσια αναφορά στον ΕΛΑΣ, στον Γράμμο και το Βίτσι επαναφέρει τους συμβολισμούς του Εμφυλίου, αντί να ανοίγει σήμερα νέους ορίζοντες. Ποιο ακριβώς είναι το καινούριο που προσφέρει η αναδρομή; Σε ποιο σύγχρονο κοινωνικό, συλλογικό αίτημα απαντά; Ποια νέα δομική ανασύνθεση προτείνει για την παραγωγή, την παιδεία, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την άμυνα, την υγεία;Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η εμφανέστερη πολιτική καινοτομία την οποία προσέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική είναι η άρνηση και η ακύρωση των προσώπων με τα οποία κυβέρνησε. Ακολούθησε η εκ νέου αναζήτησή τους επειδή νέα στελέχη με πολιτικό βάρος δεν εμφανίστηκαν. Και όσα προωθήθηκαν κομματικά «γεννήθηκαν για την καταστροφή», κατά το δημοφιλές άσμα. Θεωρείται ανανέωση να γελοιοποιείς το πολιτικό προσωπικό της δικής σου διακυβέρνησης και μετά να το επαναφέρεις με εκπτώσεις; Είναι ομολογία αδυναμίας ενός αρχηγού που πορεύεται ικανοποιημένος από τον εαυτό του.Είναι κωμικό να αυτοανακηρύσσεται κάποιος αξιωματική αντιπολίτευση επειδή μία μέτρηση τον εμφανίζει πάνω από το ΠΑΣΟΚ 2 ή 3 μονάδες. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι τίτλος δημοσκόπησης. Είναι θεσμική θέση στη Βουλή απαιτώντας πολιτική συγκρότηση, πρόγραμμα, στελέχη και αξιοπιστία. Προπάντων, είναι καταστατική σχέση με τη μνήμη της κοινωνίας.Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί ακόμη να αποθέσει τον βαρύ σάκο που φέρει στην καμπούρα του: τη διακυβέρνηση 2015-2019 με το κόστος των αυταπατών. Την περιπέτεια της «διαπραγμάτευσης». Την οικονομική ασφυξία. Τα κατεβασμένα ρολά. Τη διάψευση των προσδοκιών που δημιούργησε. Είναι στο χέρι του να αλλάξει όνομα, σήμα, στελέχη. Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι η πολιτική εμπειρία των πολιτών.Το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, διαθέτει βαθύ λαϊκό έρεισμα. Το κληρονόμησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που συνέδεσε το κόμμα του με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Το ανανέωσε ο Κώστας Σημίτης συνδέοντάς το με τον εκσυγχρονισμό, την Ευρώπη και τη σοβαρότητα της διακυβέρνησής του. Αδιαμφισβήτητο πατριωτικό πρόσημο έχει η ηγεσία του Βαγγέλη Βενιζέλου, όταν με απόλυτη επίγνωση ότι θα πλήρωνε βαρύ πολιτικό κόστος συνέπραξε με τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μη συντριβεί η χώρα στα βράχια*.Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη, εμπειρία και κοινωνικές αναφορές. Αυτό που δεν διαθέτει είναι η απαιτούμενη ομοψυχία. Ούτε και ηγετική φυσιογνωμία για να επιβάλει ενιαία πολιτική πορεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατόρθωσε να συγκροτήσει πειστικό κυβερνητικό αφήγημα. Οι πολλές εσωκομματικές φιλοδοξίες -ακόμη και από πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο, ενώ η δημοτική τους παρουσία προκαλεί δριμεία κριτική- δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οργανωτικό. Είναι και πρόβλημα ηγεσίας.Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κρίσιμο ρόλο. Εχει. Να πει καθαρά στους πολίτες ότι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, η Ελλάδα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Η θέση «δεν κυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία» λειτουργεί, τελικά, ως δώρο προς τη Νέα Δημοκρατία. Ο σκεπτόμενος, ακόμη και δυσαρεστημένος, πολίτης θα ψηφίσει από την πρώτη Κυριακή εκείνον που θεωρεί ότι μπορεί να εγγυηθεί κυβερνητική σταθερότητα. Η λογική αυτή δεν είναι του «μη χείρον βέλτιστον». Είναι η επιλογή του βέλτιστου για μια χώρα που δεν έχει την πολυτέλεια νέων περιπετειών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να κυριαρχεί πολιτικά, αποπνέοντας γνώση, εμπειρία και κυβερνητική επάρκεια. Ανευ ουσιαστικής διαμφισβήτησης.Η αυτοδυναμία είναι απαιτητικός στόχος. Οχι, όμως, ανέφικτος. Για μένα, πιθανότερο είναι ο πολίτης να επιλέξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια να κρίνει ποιος αξίζει να είναι δεύτερος. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα από τον προσωποπαγή κομματικό σχηματισμό ΕΛΑΣ που επιχειρεί να επιστρέψει χωρίς να έχει λογαριαστεί με το παρελθόν του. Το μόνο σίγουρο είναι: η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσφέρεται για επανάληψη. Ιδίως όταν επανέρχεται με όνομα και συμβολισμούς που διχάζουν. Δεν ενώνουν.Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει ανακατανομή δυσαρέσκειας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει σαφείς και ορατές πολιτικές αντιφάσεις. Η Νίκη έχει απομακρυνθεί από το αρχικό παρεκκλησιαστικό της ακροατήριο. Αλλες προσωποκεντρικές κινήσεις δοκιμάστηκαν στην πρώτη επαφή τους με τον δημόσιο λόγο. Μετρήθηκαν και βρέθηκαν ελλιποβαρείς. Στα αριστερά ο κατακερματισμός παραμένει το κυρίαρχο γνώρισμα.Βρισκόμαστε έξι μήνες πριν από τις εκλογές. Το πολιτικό σκηνικό αφήνει περιθώριο κυρίως στη Νέα Δημοκρατία για να συγκρατήσει τη δυσαρέσκεια, να πείσει ότι διαθέτει σχέδιο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει στρατηγικό εκλογικό χάρτη. Αλλά χωρίς χάρτη η πολιτική δεν είναι πορεία. Είναι περιπλάνηση.*Ο Κουβέλης εγκατέλειψε το 2013 την ευθύνη της συγκυβέρνησης με Σαμαρά και Βενιζέλο, επικαλούμενος «την Αριστερά της ευθύνης». Το 2018 έγινε αναπληρωτής υπουργός Αμυνας υπό τον Καμμένο. Ούτε το κόμμα του διέσωσε, ούτε την πολιτική αξιοπιστία του. Κυρίως την αξιοπρέπειά του.