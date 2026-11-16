Το 2000, την τελευταία φορά που ο Άρης είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό μέσα στην ίδια σεζόν, ο Λεξ ήταν στην εφηβεία





Τότε, πριν από 27 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα τον Γενάρη του 2000, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων στο Παλέ τόσο των «πρασίνων» (64-61, στις 2/1) όσο και των «ερυθρόλευκων» (67-65, στις 23/1).







Οι συνθήκες, ωστόσο, φαίνεται πως είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με εκείνες του μακρινού 2000.



Ένα τυχαίο γεγονός, η χρεοκοπία της Μονακό, λειτούργησε σαν το «φαινόμενο της πεταλούδας», προκαλώντας ένα μπασκετικό Big Bang στον Άρη, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη το φετινό καλοκαίρι.







«Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να βελτιώσουμε, συνεργασίες, αυτοματισμούς, άμυνες. Πιστεύω πως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο», ανέφερε χθες ο κόουτς του Άρη, λίγη μόλις ώρα μετά το επικό 100-78 επί του Ολυμπιακού, έχοντας προηγηθεί στις αρχές του μήνα το 101-91 επί του Παναθηναϊκού.



Ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτές οι νίκες, απέναντι σε δύο elite ομάδες που έχουν φτιαχτεί για να κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ο Άρης τις υποχρέωσε σε πολλά λάθη, εξουδετέρωσε τα επιθετικά τους ατού, μέτρησε περισσότερα κλεψίματα, μοίρασε περισσότερες ασίστ και παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό.



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Η αναλογία ασίστ/λαθών ήταν 2,2 για τον Άρη και μόλις 0,68 για τον Ολυμπιακό.



Το πρώτο ημίχρονο είχε ανταγωνισμό. Ο Άρης ξεκίνησε με 9-0, αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 47-43.



Στην τρίτη περίοδο, όμως, παρακολουθήσαμε μια μπασκετική ραψωδία από την ομάδα του Σπανούλη.



Υποθέτω πως τότε μάζευε εμπειρίες περιπλανώμενος στους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, κάπου εκεί, στη γειτονιά μου, στην Μπότσαρη, για να γράψει αργότερα τους στίχους του πρώτου του δίσκου, «Ταπεινοί και Πεινασμένοι», που κυκλοφόρησε περίπου μία δεκαετία αργότερα.Τότε, πριν από 27 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα τον Γενάρη του 2000, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων στο Παλέ τόσο των «πρασίνων» (64-61, στις 2/1) όσο και των «ερυθρόλευκων» (67-65, στις 23/1).Ακριβώς αυτό που πέτυχαν και τον φετινό Νοέμβρη, μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων.Οι συνθήκες, ωστόσο, φαίνεται πως είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με εκείνες του μακρινού 2000.Ένα τυχαίο γεγονός, η χρεοκοπία της Μονακό, λειτούργησε σαν το «φαινόμενο της πεταλούδας», προκαλώντας ένα μπασκετικό Big Bang στον Άρη, με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη το φετινό καλοκαίρι.Ο Σπανούλης, μαζί με τον Νίκο Ζήση, κατάφεραν μέσα σε περίπου 2,5 μήνες να δημιουργήσουν μια ομάδα που, κατά γενική ομολογία, αυτή τη στιγμή παίζει το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα πολλά περιθώρια βελτίωσης.«Έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να βελτιώσουμε, συνεργασίες, αυτοματισμούς, άμυνες. Πιστεύω πως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο», ανέφερε χθες ο κόουτς του Άρη, λίγη μόλις ώρα μετά το επικό 100-78 επί του Ολυμπιακού, έχοντας προηγηθεί στις αρχές του μήνα το 101-91 επί του Παναθηναϊκού.Ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτές οι νίκες, απέναντι σε δύο elite ομάδες που έχουν φτιαχτεί για να κατακτήσουν τη φετινή EuroLeague, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ο Άρης τις υποχρέωσε σε πολλά λάθη, εξουδετέρωσε τα επιθετικά τους ατού, μέτρησε περισσότερα κλεψίματα, μοίρασε περισσότερες ασίστ και παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό.Στο χθεσινό παιχνίδι, οι παίκτες του Σπανούλη κυριάρχησαν ολοκληρωτικά. Πήραν περισσότερα ριμπάουντ (34 έναντι 32), έδωσαν περισσότερες ασίστ (22 έναντι 13), μέτρησαν περισσότερα κλεψίματα (10 έναντι 2) και υπέπεσαν σε λιγότερα λάθη (10 έναντι 19).Η αναλογία ασίστ/λαθών ήταν 2,2 για τον Άρη και μόλις 0,68 για τον Ολυμπιακό.Το πρώτο ημίχρονο είχε ανταγωνισμό. Ο Άρης ξεκίνησε με 9-0, αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 47-43.Στην τρίτη περίοδο, όμως, παρακολουθήσαμε μια μπασκετική ραψωδία από την ομάδα του Σπανούλη.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν περιορίστηκε στα εύστοχα σουτ, αλλά αποτυπώθηκε στη συνολική συμπεριφορά τους στο παρκέ. Ο Άρης ανέβασε την ένταση σε άμυνα και επίθεση, πίεσε ασφυκτικά την πρώτη πάσα του Ολυμπιακού, ήταν καταπληκτικός τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό transition, παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό και εξουδετέρωσε τα βασικά επιθετικά ατού των φιλοξενούμενων, του Φουρνιέ και του Βεζένκοφ, οι οποίοι σήκωναν σχεδόν μόνοι τους το βάρος του σκοραρίσματος για την ομάδα τους.



Στο δεύτερο ημίχρονο, η διαφορά υπέρ του Άρη κυμάνθηκε από τους 18 έως τους 22 πόντους, με το τελικό 100-78 να αποτελεί τη φυσιολογική κατάληξη της αναμέτρησης.



Δεν γνωρίζω αν ο Λεξ συμπεριλαμβάνεται στις μουσικές προτιμήσεις του Βασίλη Σπανούλη.



Ωστόσο, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο κόουτς έκανε μπόλικες αναφορές στο «Ταπεινοί και Πεινασμένοι».



«Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, με τα πόδια στο έδαφος και να συνεχίσουμε έτσι», «είναι σημαντικό να πατάς με τα πόδια σου στη γη», «μου αρέσει να δουλεύω με αυτό το γκρουπ παικτών, είναι παιδιά ταπεινά, είναι παιδιά coachable», «στη ζωή πρέπει να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις, εγώ έτσι έχω μεγαλώσει από την οικογένειά μου και με αυτόν τον τρόπο έχτισα και την ομάδα μου», «είμαστε μια ομάδα πεινασμένη, με κίνητρο, δίψα και work ethic».



Στα… εκτός Λεξ, ανέφερε και κάτι ακόμη: «Το πιο σημαντικό είναι να φεύγει ο φίλαθλος, το παιδάκι, γεμάτος από το γήπεδο».



Κόουτς, σε διαβεβαιώνω πως αυτό το έχετε ήδη καταφέρει…

16.11.2026, 09:38