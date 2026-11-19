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Νεότευκτη οικοδομή. Κατοικείται. Όλα τα διαμερισματα υδρεύονται από κοινή παροχή. Προσωρινά, βεβαίως. Η κατανάλωση είναι -ευλόγως- αυξημένη, παρά το ότι, επισήμως, όπως εμφανίζεται στον λογαριασμό, ο καταναλωτής είναι ένας και μοναδικός. Ο λογαριασμός φουσκωμένος σε κλίμακα αεροστάτου Καππαδοκίας, Ζέπελιν κ.ο.κ. Η ΕΥΔΑΠ χρεώνει βάσει των κλιμακωτών τιμολογίων της, ως οφείλει. Αλλά δεν αναγνωρίζει ευθύνη για την καθυστέρηση τοποθέτησης των μεμονωμένων μετρητών, άρα και των αντίστοιχων ξεχωριστών παροχών.Ωστόσο, εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, για την οποίαν υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η ΕΥΔΑΠ, οι καταναλωτές παραμένουν πολλαπλώς εγκλωβισμένοι: Αφ' ενός μοιράζονται μία παροχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση του νερού και την καθημερινή χρήση, τον ακριβή και δίκαιο υπολογισμό της κατανάλωσης ενός εκάστου, κάτι που θα απαιτούσε κατασκευή ειδικού αλγορίθμου κ.λπ. Κυρίως όμως τους καταλογίζεται υπερκατανάλωση, για την οποίαν υποχρεούνται να καταβάλουν χρηματική ποινή. Ασχέτως εάν κανείς από τους υποτιθέμενους ενόχους δεν ξόδεψε ασυλλόγιστα τον πολύτιμο υδάτινο πόρο και, συνεπώς, δεν του αξίζει να τιμωρείται με τον κεφαλικό φόρο της άτεγκτης, πλην καθόλα νομότυπης, ΕΥΔΑΠ.Αυτό είναι το πρόβλημα εν συντομία. Και εν κουτοπονηρία, θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει. Διότι, η ΕΥΔΑΠ είναι πλήρως ενήμερη του ζητήματος, εφόσον η καμπύλη των αιτήσεων που υποβάλλουν οι κατασκευαστές για νέες παροχές παρακολουθείται διαρκώς. Οι αιτήσεις, προφανώς, έχουν πολλαπλασιαστεί εκθετικά στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον, λόγω της αθρόας ανέγερσης καινούργιων οικοδομών, πολυκατοικιών επί της ουσίας, ως συνέπεια της αναστολής του ΦΠΑ στον κλάδο, του οικιστικού ζητήματος, σε συνδυασμό με επιμέρους καινά φαινόμενα, όπως η έκρηξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, ο υπερτουρισμός κ.α.Η θέση της ΕΥΔΑΠ είναι λίγο πολύ η εξής: «Ας μην μπαίνατε [σσ: στο νέο διαμέρισμα]. Ας περιμένατε να τοποθετηθούν οι μεμονωμένοι μετρητές. Εμείς ως ΕΥΔΑΠ λέμε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 90 ημέρες για να αναθέσουμε τις συνδέσεις στον εργολάβο. Δηλαδή τρεις μήνες από την ημέρα που ο κατασκευαστής του ακινήτου σας κατέθεσε σε εμάς την αίτηση σύνδεσης για κάθε ιδιοκτησία της πολυκατοικίας».Σωστά -με τη διαφορά ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει εάν η ΕΥΔΑΠ ήταν συνεπής. Εάν ήταν δεδομένο ότι το συνεργείο της θα ερχόταν ακριβώς στις 90 ημέρες από την υποβολή της αίτησης (άντε στις 100, άνθρωποι είμαστε, πάντα κάτι απρόοπτο μπορεί να συμβεί), τότε, ναι, θα ήταν έγκυρο το επιχείρημα «ας περιμένατε». Αλλά η ΕΥΔΑΠ ούτε εγγυάται ούτε θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. Απλώς και μόνο διότι οι αιτήσεις είναι χιλιάδες και βαίνουν αυξανόμενες σε καθημερινή βάση, τα συνεργεία της εταιρείας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις, όπως και οι εξωτερικοί εργολάβοι με τους οποίους η ΕΥΔΑΠ συνάπτει συμβάσεις και αναθέτει έργα.Στην πράξη όμως, αυτό που επιμελώς παρασιωπάται από τους υπαλλήλους οι οποίοι εξυπηρετούν τους συνδρομητές στα γραφεία της ΕΥΔΑΠ, δια ζώσης ή τηλεφωνικώς, ισχύει κάτι άλλο: Ατύπως, η λύση του ζητήματος, ήτοι η εγκατάσταση των ανεξάρτητων μετρητών ή «ρολογιών», δεν προβλέπεται να γίνει προ της παρελεύσεως τριμήνου -90 ημερών για όσους προτιμούν την αναγωγή σε 24ωρα- όχι από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Αλλά από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου φουσκωμένου λογαριασμού.Ασφαλώς, η ΕΥΔΑΠ δείχνει κατανόηση και κατά κανόνα μειώνει, βάσει μίας μεθόδου υπολογισμού εκπτώσεων, στις περιπτώσεις όπου, διαπιστωμένα, ο μετρητής έχει βλάβη, διαρροή κ.λπ. Εντούτοις, στην περίπτωση του κοινού μετρητή σε νεότευκτες πολυκατοικίες, ενώ είναι απολύτως σαφές ότι η υπερκατανάλωση είναι πλασματική, ή, έστω, λογιστική, αρκεί να ληφθεί υπόψιν ότι αναλογεί σε πολυάριθμους καταναλωτές, η ΕΥΔΑΠ δεν συζητά καν περί εκπτώσεως. Προβλέπει μόνο διακανονισμό, δηλαδή εξόφληση του φουσκωμένου λογαριασμού σε δόσεις, έως 18 μηνιαίες, συγκεκριμένα.Εκτός εάν ο υπερχρεωμένος καταναλωτής επιλέξει την εξής εναλλακτική: Να σκηνοθετήσει μία διαρροή, την οποίαν θα βεβαιώσει πρώτα ιδιώτης υδραυλικός και σε δεύτερη φάση ο ελεγκτής που θα στείλει η ΕΥΔΑΠ για αυτοψία. Ετσι, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας θα είναι σε θέση να περικόψει την υπερχρέωση, εν είδει αποκατάστασης μιας κατά κοινή διαπίστωση αδικίας. Νόμιμα, σεμνά, ταπεινά, ανθρώπινα.Μάλιστα, για όσους είναι εξασκημένοι στην αποκωδικοποίηση υπονοουμένων, η επιλογή της fake βλάβης, ενίοτε προκύπτει κατά τη συζήτηση ανάμεσα στον αδικούμενο συνδρομητή και τον εργαζόμενο που μισθοδοτείται για να ακούει, επί 8ωρου και πενθημέρου εκτός αργιών, τέτοιου είδους παράπονα. Και να απαντά, στερεότυπα, «πολύ φοβάμαι ότι θα σας έρθει κι άλλος φουσκωμένος λογαριασμός έως ότου εγκατασταθούν τα ρολόγια», «υπομονή, τι άλλο να κάνετε;» Προσθέτοντας, ενδεχομένως, κάτι για την ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά, τα χάλια της Εθνικής ποδοσφαίρου, τον καιρό που μας έχει τρελάνει και δεν ξέρεις τι να φορέσεις κ.λπ. Ούτως ή άλλως, αύριο στην Ελλάδα του 2026, για την ΕΥΔΑΠ θα ξημερώσει η ίδια ημέρα, με τις ίδιες διαμαρτυρίες, από τους ίδιους πελάτες, συν τους επόμενους ομοιοπαθείς. Το ρολόι της, πάντως, δεν θα σταματήσει να χρεώνει.