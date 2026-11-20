Με την εκτέλεση του 71χρονου Τόμας Μίτσελ Όβερτον , η Φλόριντα έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εκτελέσεις σε μια χρονιά στην πολιτεία





Ο 71χρονος Τόμας Μίτσελ Όβερτον άφησε την τελευταία του πνοή στον θάλαμο εκτελέσεων 35 χρόνια μετά από διάρρηξη σε κατοικία στα Φλόριντα Κις κατά τη διάρκεια της οποίας στραγγάλισε μέχρι θανάτου ένα ζευγάρι, με τη γυναίκα τότε να είναι







Ο Τόμας Μίτσελ Όβερτον







Το έγκλημα που έφερε τη θανατική ποινή Ο Όβερτον είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την αποτρόπαια δολοφονία, τον Αύγουστο του 1991, του Μάικλ και της Σούζαν ΜακΆιβορ, καθώς και του αγέννητου γιου τους, αφού εισέβαλε στο σπίτι τους στην περιοχή Ταβερνιέ.



Η νεκροψία είχε καταγράψει ότι η Σούζαν ΜακΆιβορ είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε, ενώ ο σύζυγός της πέθανε επίσης από στραγγαλισμό.



Κλείσιμο







Η σύλληψη 5 χρόνια αργότερα Η σήμανση είχε εντοπίσει γενετικό υλικό στον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο αρχικά δεν είχε καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθεί ο δράστης μέσω των βάσεων δεδομένων της πολιτείας της Φλόριντα.



Ο 20ος θανατοποινίτης μέσα στο 2026 εκτελέστηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Φλόριντα, καταρρίπτοντας το σχετικό μακάβριο ρεκόρ για τον 20ο και τον 21ο αιώνα.Ο 71χρονος Τόμας Μίτσελ Όβερτον άφησε την τελευταία του πνοή στον θάλαμο εκτελέσεων 35 χρόνια μετά από διάρρηξη σε κατοικία στα Φλόριντα Κις κατά τη διάρκεια της οποίας στραγγάλισε μέχρι θανάτου ένα ζευγάρι, με τη γυναίκα τότε να είναι έγκυος 8 μηνών.Στα τελευταία του λόγια ο Όβερτον αρνήθηκε ότι διέπραξε τα αποτρόπαια εγκλήματα. «Δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Δεν σκότωσα τους ΜακΆιβορ» είπε πριν του χορηγηθεί η θανατηφόρα ένεση.Στη συνέχεια, ο καταδικασμένος δολοφόνος άρχισε να αναπνέει με δυσκολία και να αγκομαχά για περίπου ένα λεπτό, προτού το σώμα του ακινητοποιηθεί. Σωφρονιστικός υπάλληλος φώναξε το όνομά του και τον ταρακούνησε, αλλά εκείνος δεν ανταποκρίθηκε, και γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του στις 18:19.Ο Όβερτον είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την αποτρόπαια δολοφονία, τον Αύγουστο του 1991, του Μάικλ και της Σούζαν ΜακΆιβορ, καθώς και του αγέννητου γιου τους, αφού εισέβαλε στο σπίτι τους στην περιοχή Ταβερνιέ.Η νεκροψία είχε καταγράψει ότι η Σούζαν ΜακΆιβορ είχε πέσει θύμα βιασμού και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε, ενώ ο σύζυγός της πέθανε επίσης από στραγγαλισμό.Τότε οι ειδικοί είχαν καταλήξει στην εκτίμηση ότι το αγέννητο αγοράκι της ΜακΆιβορ, που ήταν 8 μηνών έγκυος, είχε επιζήσει για περίπου 30 λεπτά μετά τον θάνατο της μητέρας του.Η σήμανση είχε εντοπίσει γενετικό υλικό στον τόπο του εγκλήματος, ωστόσο αρχικά δεν είχε καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθεί ο δράστης μέσω των βάσεων δεδομένων της πολιτείας της Φλόριντα.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1996, ο Όβερτον, ο οποίος εργαζόταν σε πρατήριο καυσίμων κοντά στο σπίτι των ΜακΆιβορ, συνελήφθη για μια άσχετη υπόθεση διάρρηξης.



Οι αρχές έλαβαν δείγμα DNA από εκείνον, το οποίο ταυτίστηκε με το γενετικό υλικό που είχε συλλεχθεί από την κατοικία του ζευγαριού.



Σε βάρος του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο για τις δύο δολοφονίες με τους δικηγόρους του να υποστηρίζουν ότι οι εισαγγελείς είχαν «κατασκευάσει» τα στοιχεία DNA που οδήγησαν στη σύλληψη και την καταδίκη του.