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Παπαδόπουλος, Γιοκαρίνης, Ζιώγαλας και Φάμελλος θα κάνουν μαζί γιορτές στο «Κύτταρο»
Παπαδόπουλος, Γιοκαρίνης, Ζιώγαλας και Φάμελλος θα κάνουν μαζί γιορτές στο «Κύτταρο»
Με ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες από το παρελθόν
Τέσσερις γνωστοί τραγουδοποιοί της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελλος θα συναντηθούν στο «Κύτταρο», στις 26 Δεκεμβρίου και στις 2 Ιανουαρίου, για δυο εορταστικές βραδιές γεμάτες κέφι και αγαπημένα τραγούδια.
Ανάμεσά τους τα «Νοσταλγός του Rock n Roll», «Γυριστρούλα», «Η Ευτυχία Είναι Αυτό», «Σαν Σταρ του Σινεμά», «Μενεξεδιά», «Τσικαμπούμ».. «Χαμογέλα», «Πάρε με απόψε πάρε με», «Ευλαμπία», «Κουρσάρος», «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», «Βασιλική», «Κιθαρίστας ή Ντράμερ», «Για να σε εκδικηθώ».. «Όλα είναι μπροστά», Γοριλάκι», «Το παλιό μου παλτό», «Βέροια Θεσσαλονίκη Αθήνα», «Ανεμώνα», «Δεν ήμαστε καλά»…
Τέσσερα μεγάλα «παιδιά», με τη σπάνια «χημεία» που τους ενώνει, την ανεξάντλητη ενέργεια και τις επιτυχίες τους, που συντροφεύουν για δεκαετίες τόσες και τόσες στιγμές μας, μοιράζονται τη σκηνή του «Κυττάρου» για να ξεσηκώσουν αλλά και να συγκινήσουν το κοινό τις γιορτινές αυτές μέρες.
Ανάμεσά τους τα «Νοσταλγός του Rock n Roll», «Γυριστρούλα», «Η Ευτυχία Είναι Αυτό», «Σαν Σταρ του Σινεμά», «Μενεξεδιά», «Τσικαμπούμ».. «Χαμογέλα», «Πάρε με απόψε πάρε με», «Ευλαμπία», «Κουρσάρος», «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι», «Βασιλική», «Κιθαρίστας ή Ντράμερ», «Για να σε εκδικηθώ».. «Όλα είναι μπροστά», Γοριλάκι», «Το παλιό μου παλτό», «Βέροια Θεσσαλονίκη Αθήνα», «Ανεμώνα», «Δεν ήμαστε καλά»…
Τέσσερα μεγάλα «παιδιά», με τη σπάνια «χημεία» που τους ενώνει, την ανεξάντλητη ενέργεια και τις επιτυχίες τους, που συντροφεύουν για δεκαετίες τόσες και τόσες στιγμές μας, μοιράζονται τη σκηνή του «Κυττάρου» για να ξεσηκώσουν αλλά και να συγκινήσουν το κοινό τις γιορτινές αυτές μέρες.
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