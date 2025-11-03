Η ΑΕΚ πρέπει να φωνάζει, δεν έχει άλλο τρόπο

Μια νίκη με τον Παναιτωλικό δεν μένει στην ιστορία. Όμως δύο χαμένοι βαθμοί στη Φιλαδέλφεια από ομάδα εκτός των τεσσάρων διεκδικητών απαγορεύεται να χαθούν όταν η ομάδα έχει χάσει δύο ντέρμπι σερί και από πρώτη με δύο βαθμούς διαφορά είναι τρίτη με 3 και 4 πόντους πίσω. Και δεν χάθηκαν. Παρότι η παγίδα ήταν ξεκάθαρη. Όχι απροκάλυπτα όπως στον αγώνα με την Κηφισιά αλλά… επιστημονικά. Και ναι. Θα ασχοληθώ ΜΟΝΟ με την διαιτησία…Ο Παναιτωλικός επέλεξε ως μόνο τρόπο για να σταθεί μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι σε μια ΑΕΚ που ήθελε απεγνωσμένα τη νίκη την συγκέντρωση όλων των παικτών του στο ένα τέταρτο του γηπέδου και τις συστηματικές καθυστερήσεις από το πρώτο λεπτό. Κυριολεκτικά. Ο Παναιτωλικός φυσικά έκανε πάρα πολύ καλά. Δεν κρίνω. Το ποδόσφαιρο είναι ελεύθερο. Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί. Όμως ο διαιτητής έχει υποχρέωση να βοηθήσει το παιχνίδι να παιχτεί. Όχι να βοηθήσει μια ομάδα. Με επιστημονικό τρόπο λοιπόν ο Παπαδόπουλος έγινε ο δωδέκατος παίκτης του Παναιτωλικού και δεν άφησε το παιχνίδι να παιχτεί όπως ακριβώς βόλευε την ομάδα που μπήκε στο γήπεδο για να καταστρέψει. Το ματς τελείωσε με 5 κάρτες στους παίκτες της ΑΕΚ και 2 στους παίκτες του Παναιτωλικού. Η ΑΕΚ είχε 75% κατοχή αλλά υπήρχε και η εικόνα του αγώνα. Όσο αφέθηκε να παιχτεί.Για την ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς δεν θα ρίξω το κύριο βάρος της ευθύνης στον Παπαδόπουλο. Ο Ευαγγέλου τον έστειλε στο var και θα έπρεπε να έχει μεγάλη προσωπικότητα ως διαιτητής ώστε να δει ότι παρά το σπρώξιμο που φαίνεται ο Μαυρίας κάνει ξεκάθαρα θέατρο και πέφτει… μπροστά. Ο Ευαγγέλου, το var ΓΙΑ MIA AKOMH ΦΟΡΑ, είναι το πρόβλημα εδώ. Να θυμίσω για αρχή πως πέρυσι στις Σέρρες με αυτόν στο VAR δεν δόθηκαν δύο πέναλτι στην ΑΕΚ. Το ένα με την ανατροπή του Πινέδα που το είπε ακόμη κι ο Λανουά, ήταν κανονική τρικλοποδιά, έκανε περισσότερο θόρυβο όμως υπήρχε και το σπρώξιμο από πίσω με τα δύο χέρια του παίκτη του Πανσερραϊκού στον Οντουμπάτζο, μέσα στην περιοχή, που δεν δόθηκε. Ένα σπρώξιμο ξεκάθαρο που προκάλεσε την πτώση χωρίς να έχει καμία πρόθεση ο παίκτης των Σερρών να παίξει με την μπάλα ή έστω σε διεκδίκηση. Χθες τα χέρια του Μαυρία είναι πάνω στον Γιόβιτς, ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ πράγματι τον σπρώχνει για να ελευθερωθεί και ο παίκτης του Παναιτωλικού κάνει ολόκληρη… παντομίμα και καταφέρνει να πέσει μπροστά! Ο Ευαγγέλου έκρινε πως αυτή η ποδοσφαιρική κίνηση έπρεπε να δοθεί φάουλ.Ο ίδιος άνθρωπος που στις Σέρρες πέρασε στο ντούκου ένα ξεκάθαρο σπρώξιμο, και μετά ως κερασάκι στην τούρτα και μια τρικλοποδιά, έκρινε πως το γκολ μπήκε επειδή ο Μαυρίας σπρώχτηκε. Δεν έλαβε καν υπόψην την… θεατρική παράσταση του Μαυρία παρότι την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν ολόκληρες αναλύσεις επί αναλύσεων για τον τρόπο που έπεσε ο Λάμπρου ώστε να δικαιολογηθεί το ότι δεν δόθηκε πέναλτι στον Βόλο μέσα στην Τούμπα με το σκορ στο 0-0. Μια πτώση πολύ πιο φυσιολογική από του Μαυρία που όποιος την δει προσεχτικά μόνο να γελάσει μπορεί. Ο Ευαγγέλου την είδε και ακύρωσε το γκολ με το σκορ στο 0-0.Δυστυχώς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα με την διαιτησία φέτος. Η ΑΕΚ τι μπορεί να κάνει; Μόνο να φωνάζει και να δείχνει πως δεν είμαστε χαζοί. Είναι μια τεράστια ομάδα με πολύ μεγάλη λαϊκή βάση και σίγουρα ενοχλεί όταν φωνάζει. Επειδή ακούγεται! Άλλωστε η θεατρική παράσταση του Λανουά στη Φιλαδέλφεια είχε ξεκάθαρο στόχο και αυτό όπως φάνηκε από την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Να τρομοκρατηθούν όσοι μιλάνε.Πρέπει όμως να μιλάει η ΑΕΚ! ΝΑ μην αφήνει τίποτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σε ότι αφορά τον αγώνα και το ποδόσφαιρο που παίχτηκε όσο παίχτηκε η ΑΕΚ είχε την υπομονή με κανονικό παιχνίδι και χωρίς γόμες ή πανικό να δημιουργήσει τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες και να σκοράρει με την τέταρτη αφού ο Ζοάο Μάριο δεν τα κατάφερε στις άλλες δύο και η κεφαλιά του Γιόβιτς αποκρούστηκε πάνω στην γραμμή. Είχε κι άλλες φάσεις όμως αναφέρομαι μόνο στις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχε σκοράρει νωρίτερα όλα θα ήταν διαφορετικά όμως δεν θα βλέπαμε και τα επιπλέον στοιχεία που επίσης μετράνε πάρα πολύ. Την ενότητα, την επιθυμία για νίκη μέχρι το τέλος, την αντίδραση στην αδικία με περισσότερο πείσμα. Ήταν μια σημαντική νίκη αλλά τώρα μετράει μόνο η επόμενη. Την Πέμπτη!