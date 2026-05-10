Αρης: Ο Κουαμέ από «under construction» έγινε… κανονικός

Το επίπεδο του Ιβοριανού φορ, όταν ήταν… κανονικός, είναι ανώτερο της ελληνικής Super League γενικώς, οπότε η απόκτηση του από τον Αρη, εάν δεν προέρχονταν από σημαντική αγωνιστική απραξία, πρακτικά θα ήταν ανέφικτη.Εξ αρχής ο Κουαμέ έδειξε πως πνευματικά ήταν έτοιμος να παίξει, είχε διάθεση, ωστόσο το σώμα του αδυνατούσε να ακολουθήσει το μυαλό.Η ποιότητα στις κινήσεις του και ο διασκελισμός του ήταν δεν μπορούσαν να κρυφτούν ακόμα και στις ολιγόλεπτες παρουσίες στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, ωστόσο το σώμα του έδειχνε πως ήταν… under construction.Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι σήμερα: κόντρα στον ΟΦΗ ο Κουαμέ έδειξε για πρώτη φορά πως έφτασε στο επιθυμητό επίπεδο τόσο πνευματικά όσο και σωματικά.Ο πρώην επιθετικός της Φιορεντίνα σημείωσε τα δύο του πρώτα του γκολ στην Ελλάδα, έδωσε την ασίστ στο 1-0 του Γκαρέ και κατέγραψε φοβερά στατιστικά: 2/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, 3 key passes, 4/4 επιτυχημένες πάσες, 1/1 μακρινές μπαλιές, 9/11 επιτυχημένες εναέριες μονομαχίες, 1/1 κερδισμένο τάκλιν.Στην πλατφόρμα στατιστικών Sofascore βαθμολογήθηκε, για τη σημερινή του εμφάνιση, με 9.8!Ο Αρης έπαιξε σαν… κανονική ομάδα και κέρδισε άνετα, με σκορ 3-1, τον ΟΦΗ: o επιθετικός του (Κουαμέ) πέτυχε 2 γκολ και έδωσε 1 ασίστ, ένας εξτρέμ σκόραρε (Γκαρέ), άλλοι δύο εξτρέμ έδωσαν ασίστ (Ντουντού και Γιαννιώτας), οι χαφ (Ράτσιτς και Γένσεν) έτρεξαν και κάλυψαν, η άμυνα το πάλεψε και ο τερματοφύλακας (Αθανασιάδης) έκανε 4 σημαντικές επεμβάσεις (το σουτ, στο γκολ του Νέιρα, δεν πιάνονταν με τίποτα).Ποδοσφαιρικές προϋποθέσεις δηλαδή για να κερδίζεις, που τόσο έλειψαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.Είναι θετικό πως η ομάδα ανταπεξήλθε σε ένα ακόμη παιχνίδι που δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.Το αρνητικό είναι πως αυτή η καλή αγωνιστική συμπεριφορά ήρθε στο τέλος του πρωταθλήματος κι ενώ όλοι οι στόχοι πως είχαν τεθεί από το ξεκίνημα της σεζόν χάθηκαν από νωρίς.Στο ρόστερ φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες μονάδες πάνω στις οποίες μπορεί να πατήσει η ομάδα ενόψει της επόμενης σεζόν - ανεξαρτήτως της όποιας εξέλιξης στο διοικητικό.Ο Αρης παρέμεινε στο -3 από τον 5ο Λεβαδειακό, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε αλλά με δεδομένο πως δεν κρίνεται κάποιο σπουδαίο βαθμολογικό διακύβευμα ίσως θα πρέπει να δοθεί χρόνους συμμετοχής, στα εναπομείναντα παιχνίδια, σε όσους δεν πολυέπαιξαν φέτος, ενδεχομένως και σε κάποιους πιτσιρικάδες από την U19.