Τραμπ: Ο Σι δεσμεύτηκε να βοηθήσει με το Ιράν, να αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο και 200 Boeing 737
Η συνάντηση Τραμπ - Σι διήρκεσε πάνω από δύο ώρες - Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός για το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών προϊόντων και ενέργειας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Πεκίνο, μια εξέλιξη που ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει ως σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και η οποία θα μεταδοθεί αργότερα την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα του Ιράν, να αγοράσει αμερικανική σόγια, περισσότερο πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing 737. Η Boeing διαπραγματευόταν ήδη συμφωνία για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών 737 Max στην Κίνα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κέλι Όρτμπεργκ βρίσκεται στο Πεκίνο ως μέλος της αμερικανικής αποστολής.

Η συνάντηση Τραμπ - Σι διήρκεσε δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, επιχειρηματικών σχέσεων, τον πόλεμο με το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.



«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την αντίθεση της Κίνας «στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους».



Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε ενδιαφέρον για μεγαλύτερες αγορές αμερικανικού πετρελαίου, προκειμένου η Κίνα να μειώσει μακροπρόθεσμα την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ρούμπιο: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός για το Ιράν


Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το θέμα του Ιράν στις συνομιλίες του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, αλλά «δεν του ζήτησε τίποτα».

«Δεν ζητάμε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC News, προσθέτοντας ότι η Κίνα συμφώνησε με τις ΗΠΑ πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα και έθεσε το θέμα αυτό στις συναντήσεις τους.



Ακόμη, είπε πως οι Κινέζοι δήλωσαν στην αμερικανική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ότι «δεν είναι υπέρ της στρατιωτικοποίησης του στενού του Ορμούζ, ούτε υπέρ ενός συστήματος διοδίων». «Είναι θετικό που έχουμε συμμαχία, ή τουλάχιστον συμφωνία σε αυτό το σημείο», λέει ο Ρούμπιο.

